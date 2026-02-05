Live TV

Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la Varșovia acuzat că l-a insultat pe Trump: e legat de Nobelul pentru Pace

Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Wlodzimierz Czarzasty, președintele Parlamentului Poloniei Foto: Profimedia

Ambasadorul SUA la Varşovia a anunţat joi că a rupt orice legătură cu preşedintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile preşedintelui american şi a refuzat să-i susţină ambiţiile de a obţine Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters.

Ambasadorul Tom Rose l-a criticat dur pe Czarzasty joi, spunând că Washingtonul nu va mai avea „relaţii, contacte sau comunicări” cu acesta. „Insultele scandaloase şi neprovocate ale lui (Czarzasty) la adresa preşedintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relaţiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk şi guvernul său”, a scris el joi pe platforma X. „Nu vom permite nimănui să dăuneze relaţiilor dintre SUA şi Polonia şi nici să-l dispreţuiască pe (Trump), care a făcut atât de multe pentru Polonia şi poporul polonez”, a adăugat ambasadorul, potrivit News.ro.

Ca răspuns, Czarzasty a scris pe X că regretă reacţia ambasadorului, dar că nu îşi va schimba poziţia cu privire la problemele fundamentale.

Czarzasty a declarat luni că nu va susţine iniţiativa propusă de preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, Mike Johnson, şi de preşedintele Knessetului israelian, Amir Ohana, de a mobiliza şefii parlamentelor pentru a-l nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2026, pentru eforturile sale de a aduce pacea în Orientul Mijlociu.

„În opinia mea, preşedintele Trump destabilizează situaţia în aceste organizaţii (internaţionale) prin reprezentarea politicii forţei şi utilizarea forţei pentru a urmări o politică tranzacţională”, a declarat jurnaliştilor Czarzasty, liderul partidului Stânga, partener minoritar în coaliţia guvernamentală. „Toate acestea înseamnă că nu voi susţine nominalizarea preşedintelui Trump la Premiul Nobel, deoarece nu o merită”, a precizat Czarzasty

Răspunsul furios al ambasadorului Tom Rose la adresa preşedintelui parlamentului Wlodzimierz Czarzasty a subliniat echilibrul precar cu care se confruntă politicienii din coaliţia guvernamentală pro-europeană a Poloniei în încercarea de a-şi menţine cel mai important aliat de partea lor, în timp ce Trump urmăreşte politici de tip „America First” pe care mulţi dintre ei le consideră dăunătoare.

Schimbul aprins de replici a stârnit o reacţie inclusiv din partea prim-ministrului polonez Donald Tusk. „Domnule ambasador Rose, aliaţii ar trebui să se respecte reciproc, nu să-şi dea lecţii. Cel puţin aşa înţelegem noi, aici, în Polonia, parteneriatul”, a scris Tusk.

Discuţia a evidenţiat, de asemenea, divergenţele dintre guvernul lui Tusk, pe de o parte, şi opoziţia naţionalistă şi preşedintele Karol Nawrocki, mult mai pro-MAGA, de cealaltă parte. „Coaliţia actuală la putere a ales ca preşedinte al parlamentului un om care nu înţelege importanţa şi semnificaţia alianţelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafal Leskiewicz, pentru agenţia de ştiri PAP.

Editor : B.E.

