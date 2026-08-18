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Tensiuni după vizita lui Putin în insulele Kurile. Ambasadorul Japoniei la Moscova a fost convocat la MAE rus

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Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei.
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei. Foto: Profimedia
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Ambasadorul Japoniei în Rusia a fost convocat la Ministerul de Externe rus, unde este aşteptat în cursul zilei de marţi, a anunţat Moscova, după ce o vizită a preşedintelui rus Vladimir Putin în Insulele Kurile a reaprins o dispută teritorială între cele două ţări.

Relaţiile ruso-japoneze sunt tensionate de o dispută privind patru dintre aceste insule, care au fost ocupate de armata sovietică în 1945, în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Japonia le revendică, în timp ce Rusia le consideră parte a teritoriului său, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Preşedintele rus a vizitat insulele săptămâna trecută, provocând furia Japoniei, care l-a convocat pe ambasadorul rus.

Moscova a ripostat convocându-l la rândul său pe ambasadorul Japoniei, Akira Muto.

Autorităţile japoneze au „depăşit limitele decenţei” criticând vizita lui Vladimir Putin, a declarat luni ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

„L-am convocat pe ambasadorul japonez”, a adăugat el într-o conferinţă de presă, dar Tokyo a răspuns iniţial că acesta nu poate veni imediat.

„Fie pentru că nu era la Moscova, fie pentru că se simţea rău, nu am înţeles prea bine motivul”, a precizat Lavrov.

După remarcile lui Lavrov, ambasadorul japonez „s-a simţit brusc mai bine şi va merge mâine (marţi - n.r.) la Ministerul de Externe”, a declarat ulterior purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, pentru agenţia de ştiri de stat TASS.

Serghei Lavrov declarase că Akira Muto era aşteptat să vorbească despre „comportamentul autorităţilor japoneze” şi despre misiunea sa de ambasador. 

Editor : C.S.

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