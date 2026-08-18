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Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional

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Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
Sursa foto: Profimedia
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Autoritățile din Azerbaidjan au emis un mandat internațional de arestare pe numele consilierului șefului Ministerului Transporturilor din Federația Rusă și bloggerului Z, Alexei Chadaev, al prezentatorului postului de televiziune „Moscova 24”, Ivan Knyazev, și al politologului și managerului media Semen Uralov, scrie Minval, citând Parchetul General al republicii.

Toți cei trei propagandiști, potrivit afirmațiilor instituției, sunt implicați în îndemnuri publice la terorism, la „schimbarea prin forță a ordinii constituționale” a Azerbaidjanului, la încălcarea integrității teritoriale a țării și la incitarea la ură națională. Motivul „suspiciunilor întemeiate” l-au constituit două episoade ale emisiunii „Claritatea înțelegerii”, publicate pe canalul de YouTube „Semion Uralov” pe 14 iulie și 13 august.

În prima emisiune, potrivit procurorilor, propagandiștii au îndemnat la utilizarea metodelor violente împotriva Azerbaidjanului, la răsturnarea autorității legitime a țării și la încălcarea integrității sale teritoriale, precum și la incitarea la ură națională. Se pare că este vorba despre emisiunea intitulată „Câți agenți ai lui Aliev sunt în Rusia?”, care acum nu mai este disponibilă. Într-o altă emisiune, Chadaev, Knyazev și Uralov, potrivit autorităților, au incitat la terorism, inclusiv la folosirea violenței împotriva republicii, la eliminarea unor persoane și la „lichidarea lor țintită”. Autorii emisiunii „Puritatea înțelegerii” își prezintă conținutul ca fiind „analiză politică”. Toți trei au fost acuzați în contumacie în baza mai multor articole din Codul penal.

Este vorba despre „îndemnuri publice la terorism”, „îndemnuri îndreptate împotriva statului” și „incitarea la ură și dușmănie națională”. Persoanele implicate au fost arestate în contumacie și date în urmărire, inclusiv prin intermediul Interpolului.

Cu o zi înainte, s-a aflat despre deportarea din Rusia a liderului diasporei azere din Moscova, Bahtiyar Gasanov. După cum a informat APA, cetățenia lui Gasanov fusese revocată încă din anul 2025, iar în iunie 2026 acesta a fost reținut de forțele de ordine și trimis într-un centru de detenție temporară pentru migranți.

În iulie, autoritățile din Azerbaidjan au făcut câteva declarații dure la adresa Moscovei. De exemplu, la începutul lunii, Baku a protestat față de Rusia din cauza avariilor suferite de obiectivele companiei azerbaidjanene SOCAR, precum și de clădirile ambasadelor, ca urmare a atacurilor forțelor armate ale Federației Ruse asupra orașelor ucrainene, care, potrivit declarației Ministerului Afacerilor Externe al republicii, au avut un caracter „intenționat”. La mijlocul lunii iulie, președintele țării, Ilham Aliyev, a declarat că consideră apartenența republicii la Imperiul Rus și la URSS drept o perioadă de „aservire” colonială și că, în perioada sovietică, din Azerbaidjan „au fost exportate miliarde de tone de petrol”.

Câteva zile mai târziu, Aliyev s-a pronunțat și cu privire la incapacitatea Federației Ruse de a asigura în mod fiabil partenerii cu petrol și gaze din cauza atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești. El a subliniat că Baku este pregătit să înlocuiască Rusia pe piața energetică europeană, mărind semnificativ livrările în anumite condiții.

Tot astăzi Azerbaidjanul l-a convocat pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Rusiei, Mihail Evdokimov, la Ministerul Afacerilor Externe al țării, ca urmare a unor declarații provocatoare, jignitoare și amenințătoare îndreptate împotriva Azerbaidjanului, a poporului azer și a conducerii țării, apărute în mass-media și spațiul informațional rus, relatează AzerNEWS.

Editor : A.R.

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