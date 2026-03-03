Live TV

Tensiuni în estul Mediteranei: Londra vrea să trimită un distrugător naval în Cipru, după atacurile cu drone

Data publicării:
profimedia-1054886310
Distrugătorul HMS Duncan al Marinei Regale a Marii Britanii. Foto: Profimedia

Guvernul britanic analizează trimiterea unui distrugător al Marinei Regale în Cipru, după ce mai multe drone au vizat baza RAF Akrotiri. Surse din domeniul apărării afirmă că desfășurarea navei HMS Duncan este luată în calcul, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra intereselor britanice din regiune.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat anterior că guvernul de la Londra nu va repeta „greșelile din Irak”, subliniind că orice decizie privind implicarea Regatului Unit în conflict va fi luată pe „o bază legală” și în cadrul unui „plan viabil, bine gândit”.

Potrivit unor surse din domeniul apărării, ministrul britanic al Apărării, John Healey, ia în calcul trimiterea distrugătorului HMS Duncan pentru a consolida protecția bazelor britanice din Cipru. Nava se află în prezent în Portsmouth, iar o altă sursă a precizat că, alternativ, ar putea fi trimis unul dintre alte două distrugătoare, potrivit The Guardian.

HMS Duncan este specializat în operațiuni anti-dronă și, luna trecută, a participat la un exercițiu de testare în largul coastelor Țării Galilor, unde a făcut față unor roiuri de drone. Nu este clar în ce măsură nava este pregătită să plece imediat în misiune.

Traversarea din Portsmouth până în Cipru ar dura aproximativ cinci până la șapte zile, nava deplasându-se cu o viteză de aproximativ 30 de noduri. Conflictul din regiune a intrat în a patra zi, iar SUA nu au indicat cât timp vor continua bombardamentele asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a declarat luni seară că războiul ar putea dura patru până la cinci săptămâni.

John Foreman, fost atașat britanic al apărării la Moscova, a afirmat că este surprinzător că Regatul Unit a întârziat atât de mult trimiterea unei nave de război pentru a proteja Ciprul și bazele britanice, având în vedere mobilizarea militară americană vizibilă înaintea atacului comun asupra Iranului. El a apreciat că faptul că Londra „analizează” abia acum trimiterea unui distrugător indică faptul că o astfel de navă ar fi trebuit deja să fie în estul Mediteranei.

Șeful executivului britanic a afirmat luni că a acționat „în interesul Regatului Unit” atunci când a interzis, într-o primă etapă, utilizarea de către SUA a unei baze militare britanice pentru atacurile asupra Iranului, răspunzând criticilor formulate de președintele american Donald Trump.

„Preşedintele Trump şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia noastră de a nu ne implica în loviturile iniţiale, dar este de datoria mea să judec ceea ce este în interesul naţional al Regatului Unit", a declarat Keir Starmer în parlament.

Franța a convenit deja să trimită o fregată și sisteme anti-dronă în Cipru, potrivit oficialilor guvernamentali ciprioți. De asemenea, a fost solicitat sprijin din partea Germaniei, cererea fiind în analiză.

În prezent, nicio navă mare de război a Marinei Regale nu este desfășurată în Orientul Mijlociu, deși interesele britanice au fost vizate. Singura navă aflată în zonă este drăgătorul de mine HMS Middleton, staționat în Bahrain.

Luni, o dronă de tip Shahed a pătruns prin sistemele de apărare aeriană ale bazei RAF Akrotiri și a provocat pagube minore după ce a aterizat forțat pe pistă, în ciuda prezenței unităților anti-dronă. Alte două drone au fost interceptate ulterior în aceeași zi.

Surse cipriote au declarat că drona care a lovit pista ar fi fost lansată din teritoriu libanez controlat de Hezbollah, grupare aliată Iranului, însă informația nu a fost confirmată de Ministerul britanic al Apărării. Imagini apărute pe rețelele sociale sugerează că drona ar fi avut o antenă de fabricație rusească, dar nici acest detaliu nu a fost confirmat oficial.

Autoritățile cipriote le-au recomandat locuitorilor din apropierea bazei să rămână în locuințe după primul incident, iar familiile militarilor britanici sunt relocate în afara bazei ca măsură de precauție.

Editor : Ș.A.

Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
