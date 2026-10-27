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Tensiuni în Serbia: un post TV favorabil lui Vucic a fost luat cu asalt de protestatari, care au cerut arestarea redactorului-șef

Data actualizării: Data publicării:
Celebration Of Student List No. 3's Victory In Serbian Parliamentary Elections In Novi Sad, Serbia - 26 Oct 2026
Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a sărbători victoria opoziției. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Apel la calm Mea culpa

Protestatarii au pătruns luni seara târziu într-un post de televiziune sârb care îl susţine pe fostul preşedinte Aleksandar Vucic, întrerupând emisiunile pentru a cere arestarea redactorului-şef, în timp ce zeci de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a doua noapte consecutivă de celebrări postelectorale, relatează Reuters.

„Lista Studenţilor” din Serbia, născută dintr-o mişcare de protest anticorupţie condusă de studenţi, l-a înlăturat pe Vucic în urma unor alegeri istorice desfăşurate duminică, punând capăt celor 14 ani la putere ai unui om care a ocupat funcţia de ministru al informaţiilor în timpul mandatului lui Slobodan Milosevic şi care a menţinut un control strict asupra presei.

Imaginile transmise în direct de Informer TV au arătat cum, luni seara, aproximativ 30 de persoane au pătruns în redacţia postului şi l-au înconjurat pe redactorul-şef şi proprietarul Dragan Vucicevic. Unii protestatari strigau: „Aşa stau lucrurile în Serbia liberă” şi „Unde este Vucic acum?”. Alţii au cerut chiar arestarea lui Vucicevic, notează News.ro.

Pe contul său personal de Instagram, Vucic, îmbrăcat într-un pulover pe care era scris cuvântul „sorry” tăiat cu o linie, a calificat evenimentul drept un atac la adresa libertăţii de exprimare şi a libertăţii jurnalismului.

Apel la calm

Mişcarea studenţească nu are un lider clar, iar sârbii aşteaptă să vadă pe cine va numi aceasta în funcţia de prim-ministru şi în alte poziţii-cheie. Candidatul principal de pe lista electorală a mişcării, cardiologul Ilija Srdanovic, a făcut un apel la calm.

„Vă rugăm să rămâneţi calmi şi demni până la sfârşitul procesului electoral, aşa cum aţi făcut-o până acum”, a spus el într-un videoclip postat pe contul său de Instagram. „Nu recurgeţi la nicio formă de violenţă. Lista Studenţească şi mişcarea voastră studenţească vă îndeamnă să faceţi acest lucru”, a transmis el.

Asociaţia Independentă a Jurnaliştilor din Serbia a declarat într-un comunicat că va depune marţi o cerere pentru revocarea licenţei de emisie a postului Informer TV, invocând încălcări sistematice ale legii şi ale obligaţiilor de program.

„Chiar din prima zi de când (Lista Studenţilor) se află la putere, vor să interzică mass-media. Au spus totul despre ei înşişi şi nimic despre noi”, a declarat Vucicevic, de la Informer, pentru Reuters.

Luni seara, un grup de persoane s-a adunat şi în faţa postului privat de televiziune Pink TV din Belgrad, favorabil lui Vučić, care a fost izolat de poliţie.

Mea culpa

Anterior, postul public de televiziune RTV din regiunea Voivodina şi-a început jurnalul de ştiri de seară cerându-şi scuze telespectatorilor pentru că nu şi-a îndeplinit rolul, invocând o relatare unilaterală şi necritică. Anunţul a amintit de o iniţiativă a principalului canal de televiziune de stat din Ungaria, care, în iulie, în urma înfrângerii electorale suferite cu trei luni mai devreme de partidul Fidesz al fostului prim-ministru Viktor Orban, a afişat un ecran negru cu mesajul: „Mass-media publică nu poate minţi. Ne cerem scuze că am făcut acest lucru timp de mulţi ani”.

Serbia s-a clasat pe locul 104 din 180 de ţări în Indicele mondial al libertăţii presei din 2026 realizat de Reporteri fără Frontiere, cea mai joasă poziţie înregistrată vreodată de această ţară şi cea mai slabă din regiunea UE-Balcani.

Organizaţia de monitorizare a alegerilor Crta a declarat săptămâna trecută că posturile de televiziune cu acoperire naţională au alocat trei sferturi din timpul rezervat politicienilor reprezentanţilor guvernului. „Lista Studenţilor” a fost prezentată în mod negativ în peste 80% din timpul în care a fost discutată, a adăugat Crta.

Editor : B.E.

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