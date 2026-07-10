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Video Tensiuni în Ucraina din cauza mobilizării: Violențe de stradă la Liov între civili, poliție și ofițeri de recrutare

Data publicării:
Violențe la Liov. Foto captură video Youtube
Violențe la Liov. Foto: captură video Youtube
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Din articol
Societatea devine „radicalizată”

Violența împotriva ofițerilor de recrutare era aproape inexistentă la începutul războiului, dar s-a înmulțit în ultimii ani, pe măsură ce luptele s-au prelungit și oboseala s-a instalat în rândul populației. Ucraina a deschis joi o anchetă penală după ce, în noaptea precedentă, mulțimi de oameni din orașul Liov, situat în vestul țării, au înconjurat și au răsturnat un vehicul al armatei destinat recrutării, relatează Euronews.

Autoritățile ucrainene cercetează violențele de stradă izbucnite în orașul vestic Liov, pe fondul tensiunilor legate de recrutarea militară. Incidentul este cel mai recent semn al presiunilor generate de mobilizare în al cincilea an al războiului cu Rusia.

Procurorii au anunțat că un grup de persoane a blocat, miercuri seară, ofițeri de recrutare aflați în timpul serviciului și le-a răsturnat mașina. Tulburările au dus apoi la confruntări mai ample cu poliția și cu militarii.

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Potrivit autorităților, mulțimea a înconjurat vehiculul militar, l-a atacat și l-a răsturnat, în timp ce participanții scandau „Rușine!” și filmau incidentul cu telefoanele mobile.

Parchetul ucrainean a anunțat deschiderea a două dosare penale: unul pentru obstrucționarea activității legale a Forțelor Armate în perioada legii marțiale și altul pentru violență împotriva unui polițist. Un agent sosit la fața locului pentru a calma situația ar fi fost agresat de manifestanți.

Statul Major al Ucrainei a condamnat ferm atacul, dar a precizat și că va verifica modul în care au acționat ofițerii de recrutare, pentru a stabili dacă au existat posibile încălcări ale regulilor.

Imagini difuzate joi de postul public ucrainean au arătat mulțimi înconjurând vehicule într-un cartier rezidențial, scandând „Rușine!” și rupând uniforma unuia dintre ofițeri.

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Incidentul este cel mai nou dintr-o serie de atacuri asupra ofițerilor de recrutare și scoate în evidență nemulțumirea acumulată de mult timp față de modul în care armata ucraineană își completează efectivele pentru a lupta împotriva unei Rusii mai numeroase și mai bine înarmate.

Efortul de război al Kievului s-a bazat pe o mobilizare amplă, afectată de relatări privind abuzuri și corupție, ceea ce a redus și mai mult entuziasmul pentru serviciul militar, în pofida noilor încercări de a-i convinge pe ucraineni să se înroleze.

Luna trecută, relatările despre tratamente dure și decese în afara luptei într-o importantă unitate ucraineană de asalt au provocat indignare publică și apeluri pentru deschiderea unor anchete.

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Societatea devine „radicalizată”

Comisarul parlamentar al Ucrainei pentru drepturile omului, Dmîtro Lubineț, a condamnat violențele, dar a spus că acestea nu ar trebui privite ca un incident izolat.

„Când oamenii se adresează autorităților de ani de zile, semnalând posibile încălcări ale drepturilor lor, dar nu văd o evaluare juridică adecvată a acestor fapte, acest lucru creează inevitabil probleme și mai mari”, a scris el pe aplicația Telegram.

„Neîncrederea se acumulează, tensiunea crește, iar societatea devine radicalizată”, a adăugat Lubineț.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a promis o reformă a sistemului de recrutare, dar nu a prezentat încă detaliile, subiectul fiind unul sensibil politic într-o Ucraină obosită de război.

Șeful administrației prezidențiale a lui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a apărat armata și a spus că se așteaptă la o reacție corectă din partea autorităților.

„Dacă astăzi bați și rupi hainele unui militar al armatei tale”, a scris el pe Telegram, „atunci gândește-te cine te va apăra de inamicul care te va bate și îți va rupe hainele, dar ție.”

 

Editor : M.C

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