Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei

Tensiunile dintre Marea Britanie și China s-au intensificat după ce Beijingul a criticat noile întârzieri în luarea unei decizii privind proiectul „mega-ambasadei” sale din Londra, relatează The Guardian.

Ministerul chinez al Afacerilor Externe și-a exprimat „îngrijorarea profundă și nemulțumirea puternică” după ce Steve Reed, ministrul locuințelor, a amânat până pe 10 decembrie luarea unei decizii finale cu privire la propunere.

Această dispută complică și mai mult încercările premierului britanic Keir Starmer de a restabili relațiile cu Beijingul, care au fost deja afectate de o dispută privind presupusul spionaj chinez în Marea Britanie.

Lin Jian, purtător de cuvânt al ministerului chinez de Externe, a susținut vineri, 17 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing, că Marea Britanie a dat dovadă de „dispreț față de spiritul contractual, acționând cu rea-credință și fără integritate”.

Potrivit acestuia, China a acționat cu „cea mai mare sinceritate și răbdare”, iar Marea Britanie ar trebui „să își îndeplinească imediat obligațiile și să își onoreze angajamentele, altfel partea britanică va suporta toate consecințele”.

Purtătorul de cuvânt al premierului a declarat vineri reporterilor că acesta „nu recunoaște nicio pretenție privind angajamente sau asigurări”.

„Nu pot explica declarația pe care au făcut-o, nu aș putea vorbi în numele ambasadei Chinei”, a spus purtătorul de cuvânt. „Protejarea securității naționale a Regatului Unit este prima noastră datorie. În ceea ce privește procesul de planificare, așa cum s-a stabilit ieri, aceasta este o decizie independentă de restul guvernului.”

Starmer a vrut să îmbunătățească relațiile cu Beijingul, căutând investiții străine pentru a ajuta la construirea unor proiecte majore de infrastructură în Marea Britanie. Dar aceste încercări s-au lovit de mai multe obstacole, inclusiv cele două dispute recente, legate de spionaj și de noua ambasadă propusă.

Beijingul a cumpărat terenul pentru viitoarea ambasadă, situat în apropierea Turnului Londrei, cu 255 de milioane de lire sterline în 2018. Consiliul local din Tower Hamlets a refuzat să acorde autorizația pentru proiect în 2022, ceea ce a stârnit controverse cu privire la posibilitatea continuării acestuia.

Angela Rayner a preluat decizia anul trecut în calitate de secretar pentru locuințe, dar a fost înlocuită de Reed cu câteva zile înainte de termenul limită pentru luarea unei decizii, 9 septembrie. Termenul limită a fost amânat până la 21 octombrie, după ce China a redactat o mare parte din planurile sale, invocând motive de securitate.

Downing Street a declarat săptămâna aceasta că decizia a fost amânată din nou, pe fondul unei controverse separate privind doi cetățeni britanici acuzați de spionaj în favoarea Chinei.

Procesul împotriva celor doi, Christopher Cash și Christopher Berry, s-a încheiat luna trecută, ceea ce a dus la acuzații că guvernul ar fi intervenit pentru a menține relațiile diplomatice cu Beijingul.

Downing Street a mai precizat că noua amânare a deciziei nu a avut la bază motive politice, ci a reflectat complexitatea cererii.

Un purtător de cuvânt a declarat joi: „Având în vedere natura detaliată a observațiilor prezentate și necesitatea de a oferi părților suficiente oportunități de a răspunde, Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale consideră că este nevoie de mai mult timp pentru a examina în detaliu cererile”.

Citește și:

Serviciile chineze ar fi desfășurat „acțiuni de spionaj la scară largă” în Marea Britanie. Scandalul politic declanșat la Londra

„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete

Editor : A.M.G.