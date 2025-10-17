Live TV

Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei

Data publicării:
china-uk
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Tensiunile dintre Marea Britanie și China s-au intensificat după ce Beijingul a criticat noile întârzieri în luarea unei decizii privind proiectul „mega-ambasadei” sale din Londra, relatează The Guardian.

Ministerul chinez al Afacerilor Externe și-a exprimat „îngrijorarea profundă și nemulțumirea puternică” după ce Steve Reed, ministrul locuințelor, a amânat până pe 10 decembrie luarea unei decizii finale cu privire la propunere.

Această dispută complică și mai mult încercările premierului britanic Keir Starmer de a restabili relațiile cu Beijingul, care au fost deja afectate de o dispută privind presupusul spionaj chinez în Marea Britanie.

Lin Jian, purtător de cuvânt al ministerului chinez de Externe, a susținut vineri, 17 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing, că Marea Britanie a dat dovadă de „dispreț față de spiritul contractual, acționând cu rea-credință și fără integritate”.

Potrivit acestuia, China a acționat cu „cea mai mare sinceritate și răbdare”, iar Marea Britanie ar trebui „să își îndeplinească imediat obligațiile și să își onoreze angajamentele, altfel partea britanică va suporta toate consecințele”.

Purtătorul de cuvânt al premierului a declarat vineri reporterilor că acesta „nu recunoaște nicio pretenție privind angajamente sau asigurări”.

„Nu pot explica declarația pe care au făcut-o, nu aș putea vorbi în numele ambasadei Chinei”, a spus purtătorul de cuvânt. „Protejarea securității naționale a Regatului Unit este prima noastră datorie. În ceea ce privește procesul de planificare, așa cum s-a stabilit ieri, aceasta este o decizie independentă de restul guvernului.”

Starmer a vrut să îmbunătățească relațiile cu Beijingul, căutând investiții străine pentru a ajuta la construirea unor proiecte majore de infrastructură în Marea Britanie. Dar aceste încercări s-au lovit de mai multe obstacole, inclusiv cele două dispute recente, legate de spionaj și de noua ambasadă propusă.

Beijingul a cumpărat terenul pentru viitoarea ambasadă, situat în apropierea Turnului Londrei, cu 255 de milioane de lire sterline în 2018. Consiliul local din Tower Hamlets a refuzat să acorde autorizația pentru proiect în 2022, ceea ce a stârnit controverse cu privire la posibilitatea continuării acestuia.

Angela Rayner a preluat decizia anul trecut în calitate de secretar pentru locuințe, dar a fost înlocuită de Reed cu câteva zile înainte de termenul limită pentru luarea unei decizii, 9 septembrie. Termenul limită a fost amânat până la 21 octombrie, după ce China a redactat o mare parte din planurile sale, invocând motive de securitate.

Downing Street a declarat săptămâna aceasta că decizia a fost amânată din nou, pe fondul unei controverse separate privind doi cetățeni britanici acuzați de spionaj în favoarea Chinei.

Procesul împotriva celor doi, Christopher Cash și Christopher Berry, s-a încheiat luna trecută, ceea ce a dus la acuzații că guvernul ar fi intervenit pentru a menține relațiile diplomatice cu Beijingul.

Downing Street a mai precizat că noua amânare a deciziei nu a avut la bază motive politice, ci a reflectat complexitatea cererii.

Un purtător de cuvânt a declarat joi: „Având în vedere natura detaliată a observațiilor prezentate și necesitatea de a oferi părților suficiente oportunități de a răspunde, Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale consideră că este nevoie de mai mult timp pentru a examina în detaliu cererile”.

Citește și:

Serviciile chineze ar fi desfășurat „acțiuni de spionaj la scară largă” în Marea Britanie. Scandalul politic declanșat la Londra

„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie
3
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
Explozie în Rahova.
Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze...
Ultimele știri
Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski este primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri în urma unei intervenții neautorizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald trump și Xi Jinping
Trump acuză China pentru blocajul comercial: „Ei m-au forțat să fac asta”. Când se va întâlni cu Xi Jinping
China'S President Xi Jinping On Official Visit To Russia
China își apără achizițiile de petrol rusesc: „Sunt legitime”. SUA, acuzate că folosesc metode de „intimidare”
photo-collage.png - 2025-10-16T185852.195
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
Xi Jinping
Serviciile chineze ar fi desfășurat „acțiuni de spionaj la scară largă” în Marea Britanie. Scandalul politic declanșat la Londra
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii cumplite apar despre explozia din Rahova! Fratele tinerei însărcinate care a murit este în stare...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu