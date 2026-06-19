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Tensiuni între Polonia și Ucraina din cauza unei dispute istorice. Kievul denunţă o „eroare strategică” şi o decizie „dispreţuitoare”

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Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski / Sursă foto: Profimedia
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Din articol
Nawrocki s-a declarat „indignat”  Cine a fost UPA Tusk, pus în încurcătură

Ucraina a denunţat vineri o „eroare strategică” şi o decizie „dispreţuitoare” după anunţul făcut de preşedintele polonez Karol Nawrocki că retrage cea mai înaltă distincţie a ţării omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor legate de istoria comună a celor două ţări.

„Regretăm că emoţiile au prevalat la Varşovia şi au determinat responsabilii politici polonezi să ia măsuri nejustificate, impulsive şi pline de dispreţ”, a declarat pe Facebook şeful diplomaţiei ucrainene Andrii Sibiga, evocând o „escaladare inutilă” între cele două ţări.

El a indicat că restituie Poloniei o altă distincţie, pe care o primise el însuşi, în semn de protest, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

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Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunţat vineri că retrage cea mai înaltă distincţie a ţării sale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Ordinul Vulturului Alb.

Această decizie, de înaltă valoare simbolică, ar putea afecta relaţiile bilaterale, Varşovia fiind unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai Kievului, atât pe plan militar, cât şi umanitar, de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

În aprilie 2023, remiterea acestei decoraţii lui Volodimir Zelenski fusese percepută ca expresie a unei solidarităţi excepţionale între cele două ţări.

Nawrocki s-a declarat „indignat” 

Ca răspuns la decizia, la sfârşitul lunii mai, a lui Zelenski de a denumi o unitate militară cu numele Armatei insurecţionale ucrainene (UPA) - organizaţie naţionalistă din cel de-al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă de moartea a peste 100.000 de polonezi - preşedintele Nawrocki s-a declarat „indignat” şi a propus retragerea distincţiei poloneze omologului său ucrainean.

„Pentru majoritatea zdrobitoare a societăţii poloneze, UPA rămâne înainte de toate o formaţiune responsabilă de crime brutale comise împotriva cetăţenilor Republicii Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, şi-a justificat gestul preşedintele polonez într-o alocuţiune publicată vineri seara pe reţeaua X.

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Înainte de venirea sa la putere în 2025, Nawrocki nu şi-a ascuns niciodată opiniile critice faţă de Kiev, arătându-se ostil aderării Ucrainei la NATO şi UE. El a blocat de asemenea legislaţia care prelungea ajutoarele special pentru refugiaţii ucraineni în Polonia şi nu s-a dus niciodată la Kiev, în pofida numeroaselor invitaţii din partea ucraineană.

La rândul său, Kievul a asigurat că alegerea numelui unităţii sale militare nu a vizat Polonia, notează AFP.

Cine a fost UPA

UPA a fost aripa militară a unei mişcări care milita pentru independenţa ucraineană şi care a luptat împotriva Armatei roşii, dar s-a confruntat de asemenea cu rezistenţa poloneză şi a ucis civili polonezi şi evrei. UPA a colaborat uneori cu naziştii, întorcând armele împotriva lor în alte momente.

În Ucraina, UPA este totuşi onorată drept o forţă care a luptat pentru independenţa ţării, mai ales după începutul invaziei ruse în 2022.

Kievul a recunoscut masacrarea polonezilor comisă de UPA şi a cerut scuze oficiale Varşoviei, dar respinge termenul de genocid oficializat în Polonia în 2016 de parlamentul dominat atunci de partidul naţionalist Lege şi Justiţie (PiS).

În 2025, după ani de întrerupere, cele două ţări au reluat deshumarea victimelor masacrului din Volânia (nord-vestul Ucrainei actuale).

Tusk, pus în încurcătură

Decizia recentă a lui Zelenski a provocat emoţie la nivelul întregii clase politice poloneze.

Pus în încurcătură, premierul polonez Donald Tusk, un proeuropean şi un susţinător fervent al Ucrainei, a apreciat într-un prim moment situaţia drept „îngrijorătoare”.

El a cerut celor doi preşedinţi „să găsească un mijloc mai bun decât schimbul de lovituri pentru a dezamorsa aceste emoţii”, cerând totodată părţii ucrainene să-şi asume „responsabilitatea acestei crize şi deci şi mijloacele de a ieşi din ea”.

Tusk a subliniat de asemenea că sprijinul pentru Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei este în interesul Poloniei. „Dacă Ucraina pierde acest război, dacă aceasta urmează să se întâmple, Polonia se va afla într-o situaţie dramatic mai dificilă”, a afirmat el marţi.

Răspunsul lui Nawrocki intervine tocmai când o conferinţă internaţională pentru reconstrucţia Ucrainei urmează să se desfăşoare la sfârşitul lunii la Gdansk, coorganizată de preşedintele ucrainean.

Polonia găzduieşte aproape un milion de refugiaţi ucraineni, potrivit datelor Eurostat. Conform unui sondaj recent al portalului Onet.pl, 65% dintre polonezi estimează că decizia lui Zelenski are o influenţă negativă asupra percepţiei lor despre relaţiile polono-ucrainene.

Un alt sondaj publicat la începutul anului arăta că 48% dintre polonezi erau în continuare favorabili primirii de ucraineni, 46% i se opuneau, în timp ce imediat după începerea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, 94% dintre ei erau favorabili găzduirii ucrainenilor.

Editor : B.P.

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