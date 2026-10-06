Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va fi închis consulatul din Ierusalim (Reuters)

Regatul Unit ar putea expulza diplomați israelieni dacă Israelul își pune în aplicare, în această săptămână, ordinul de închidere a consulatului britanic din Ierusalimul de Est, pe fondul unei dispute privind sancțiunile care vizează coloniile israeliene, au declarat mai multe surse pentru Reuters.

Pe 8 septembrie, Israelul a ordonat Regatului Unit să închidă consulatul din Ierusalimul de Est în termen de 30 de zile și să își retragă diplomații din oraș, după ce Londra a anunțat că va interzice comerțul cu produse fabricate în coloniile israeliene din Cisiordania ocupată.

Termenul de 30 de zile acordat Regatului Unit pentru închiderea consulatului expiră joi, iar măsura va afecta aproximativ 30 de diplomați britanici care lucrează acolo, precum și membrii familiilor acestora, au precizat sursele.

Dacă misiunea diplomatică va fi închisă, Regatul Unit ar urma, cel mai probabil, să răspundă prin expulzarea unui număr similar de diplomați israelieni de la Ambasada Israelului în Regatul Unit, au declarat sursele, sub protecția anonimatului.

Sursele nu au precizat cât de repede ar putea acționa Londra în cazul închiderii consulatului. După ce Regatul Unit a anunțat sancțiunile, ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a acuzat Londra că se amestecă în alegerile generale din Israel din această lună.

Ministerul britanic de Externe nu a răspuns unei solicitări de comentarii, iar Ministerul israelian de Externe a refuzat să comenteze. Un oficial israelian a declarat că orice măsură împotriva Israelului va primi un răspuns.

Anunțarea sancțiunilor britanice și reacția Israelului au dus relațiile dintre cei doi aliați, cândva apropiați, la un nou minim. Regatul Unit a criticat în repetate rânduri Israelul pentru acțiunile sale în războiul din Gaza și pentru atacurile coloniștilor israelieni asupra palestinienilor. Guvernul israelian a acuzat, la rândul său, Partidul Laburist, aflat la guvernare în Regatul Unit, de ostilitate față de Israel.

Consulatul britanic, situat în cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, gestionează relațiile Regatului Unit cu palestinienii din oraș, precum și cu cei din Cisiordania și Gaza. De asemenea, oferă servicii consulare palestinienilor.

Consulatul funcționează la Ierusalim de aproape 200 de ani, cu mult înainte de înființarea statului Israel, în 1948.

Reuters a relatat luni că Jonathan Powell, principalul consilier pentru securitate națională al Regatului Unit, a efectuat discret, săptămâna trecută, o vizită în Israel, în încercarea de a menține consulatul deschis, însă discuțiile nu s-au încheiat cu un acord. O a cincea sursă a declarat că Londra încă speră că se poate ajunge la o înțelegere.

Alte două surse au declarat că Regatul Unit a cerut unor țări europene să abordeze această problemă în discuțiile cu Israelul, în speranța că guvernul israelian va fi convins să își retragă decizia.

Un purtător de cuvânt al ministrului israelian de Externe, Gideon Saar, a declarat luni pentru Reuters că misiunea consulară va fi închisă joi.

Când a anunțat sancțiunile, Regatul Unit a susținut că acțiunile Israelului subminează posibilitatea unei soluții cu două state, care presupune existența unui stat palestinian alături de Israel, în condiții de pace. Guvernul premierului Benjamin Netanyahu respinge în mod deschis ideea unui stat palestinian.

Regatul Unit, care a recunoscut statul Palestina anul trecut, a invocat proiectele susținute de guvernul israelian pentru extinderea coloniilor, precum și intensificarea atacurilor coloniștilor asupra palestinienilor din Cisiordania. Sancțiunile britanice urmează să intre în vigoare anul viitor.

Franța și Canada s-au alăturat Regatului Unit în anunțarea sancțiunilor. Israelul nu a luat măsuri împotriva Parisului sau a Ottawa.

Disputa scoate în evidență nemulțumirea tot mai mare a unor aliați tradiționali ai Israelului față de coloniile din Cisiordania ocupată, teritoriu cucerit de Israel în războiul din 1967. Aproape toate statele și organismele ONU consideră coloniile ilegale în temeiul dreptului internațional, poziție pe care Israelul o contestă.

Editor : Ș.A.