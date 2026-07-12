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Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul

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Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
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Din articol
Extindere a razei de acțiune a atacurilor în teritoriul iranian Iranul susține că țările din Golf „oferă ajutor americanilor” Pârghia de negociere a Iranului: Strâmtoarea Ormuz

Marina Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”. Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot. A suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut. SUA au lovit 140 de ținte în Iran, iar Teheranl atacă țări din Golf.

Conform informațiilor primite de Al Jazeera din surse iraniene, cel puțin patru provincii au fost ținta unor atacuri aeriene americane care au vizat atât instalații militare, cât și comerciale din mai multe orașe.

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Extindere a razei de acțiune a atacurilor în teritoriul iranian

Au fost semnalate mai multe explozii în Bushehr, iar acest lucru este extrem de important, deoarece acolo se află una dintre centralele nucleare ale țării. Între timp, au fost semnalate cel puțin 10 explozii în Jask, iar alte câteva au fost semnalate în Sirik.

Acestea sunt două orașe importante, deoarece se află în apropierea Strâmtorii Ormuz. Au fost raportate, de asemenea, explozii în Bandar Abbas, Kangan, Bandar-e Deyr și Asaluyeh.

În sud-estul țării au fost semnalate explozii în vecinătatea orașului Konarak și a altor localități.

Din punct de vedere al amplorii, în ultimele câteva nopți am asistat la o extindere a razei de acțiune a atacurilor care vizează teritoriul iranian, în timp ce Teheranul, la rândul său, continuă să promită represalii și mai zdrobitoare în cazul în care escaladarea va continua.

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Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a acuzat SUA că „își impun voința” asupra guvernului din Oman, susținând că Washingtonul a încercat din nou să dirijeze mai multe nave prin Strâmtoarea Ormuz pe „o rută ilegală” în partea de sud a strâmtorii. IRGC a afirmat că această încercare a fost „oprită de un răspuns decisiv din partea marinei”.

Garda Revoluționară Islamică susține că a lansat un atac „puternic și surprinzător” asupra centrelor de sprijin logistic și a platformelor de realimentare utilizate de portavioanele americane în portul Duqm din Oman, potrivit postului public de televiziune IRIB.

Biroul de relații publice al Gărzii Revoluționare Islamice a declarat pentru IRIB că aceste obiective au fost „distruse” în urma atacului.

Declarația precizează că SUA au lovit apoi „o serie de baze de coastă și turnuri de telecomunicații de pe coasta de sud” și că IRGC, „așa cum a promis”, a dat „un răspuns zdrobitor la agresiunea sa”, referindu-se la atacul asupra bazei aeriene „Prințul Hassan” din Iordania.

IRGC a calificat acest lucru drept prima fază a răspunsului său, avertizând că „agresiunea continuă a Americii trădătoare va duce la răspunsuri și mai severe”.

Iranul susține că țările din Golf „oferă ajutor americanilor”

Iranul a afirmat în repetate rânduri că va riposta împotriva a ceea ce consideră a fi bazele de unde sunt lansate atacurile pe teritoriul iranian.

Iranul critică țările arabe, în special pe cele din regiunea Golfului, afirmând că acestea oferă ajutor americanilor, și subliniază că nu atacă civili sau zone civile din țările din Golf, ci vizează sursa atacurilor îndreptate împotriva teritoriului iranian.

Aceasta este o dinamică care se desfășoară de ceva timp, iar Iranul o menține.

Și totul este legat, deocamdată, de Strâmtoarea Ormuz, deoarece Iranul dorește să-și mențină controlul asupra Strâmtorii Ormuz și a declarat-o închisă.

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Iranul afirmă că orice încălcare – orice navă care nu se coordonează cu autoritățile iraniene și încearcă pe cont propriu să treacă prin Strâmtoarea Ormuz – înseamnă că a încălcat memorandumul de înțelegere și că acționează împotriva intereselor Republicii Islamice Iran, iar Iranul trebuie să riposteze și să prevină o astfel de situație.

Însă statele din Golf susțin că nu sunt implicate în acest război, că nu sunt implicate în niciun conflict și încearcă să explice că aceste baze americane fac parte din acorduri bilaterale cu SUA, menite să asigure desfășurarea activităților lor de apărare pe teritoriul lor.

Pârghia de negociere a Iranului: Strâmtoarea Ormuz

Din când în când, Iranul a subliniat că noua administrare și autoritatea asupra strâmtorii vor rămâne în mâinile sale, în coordonare cu Oman.

În acest sens, ministrul de Externe al Iranului s-a aflat la Muscat pentru consultări privind viitoarea administrare a strâmtorii. Însă, recent, Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a declarat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la noi ordine, până la încetarea intervenției SUA în regiune.

Acesta adresează avertismente nu doar americanilor și israelienilor, ci și țărilor terțe care își pun teritoriul la dispoziție pentru atacuri asupra teritoriului iranian.

Ceea ce știm este că Strâmtoarea Ormuz rămâne un atu geostrategic cheie în această situație complexă, iar Iranul încearcă să o folosească ca pârghie de negociere. Iranul susține că SUA încalcă acordul, nu doar în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, ci și în Liban, unde atacurile israeliene continuă, precum și prin reimpunerea sancțiunilor petroliere. Reamintim faptul că dosarul nuclear al țării a fost amânat pentru a fi abordat într-o etapă ulterioară a negocierilor.

În ansamblu, ceea ce auzim din partea iraniană este un mesaj cu două fațete: pe de o parte, disponibilitatea pentru confruntare și pregătirea deplină pentru un război mai amplu — un război de uzură — iar, pe de altă parte, lasă ușa deschisă pentru diplomație. Ei semnalează o disponibilitate pentru continuarea angajamentului diplomatic. Dar rămâne de văzut dacă diplomația poate rezolva toate aceste probleme, într-un climat în care incertitudinea este la ordinea zilei.

 

Editor : M.C

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