Tensiuni politice în Marea Britanie. Premierul Keir Starmer ar fi pregătit să demisioneze, susține presa din Regat

Ziarul britanic The Observer a afirmat că se aşteaptă ca premierul Keir Starmer să demisioneze luni şi să stabilească un calendar pentru plecarea sa, deşi o sursă guvernamentală a declarat că Starmer rămâne concentrat pe îndeplinirea atribuţiilor sale de guvernare, scrie Reuters.

Anunțul ar putea fi făcut luni

Ameninţarea la adresa poziţiei lui Starmer, care se acumula de luni de zile, s-a accentuat brusc vineri, când rivalul său, Andy Burnham, a câştigat un loc în parlament care i-ar permite să lanseze o provocare oficială la conducere.

Raportul din The Observer menţionează că Starmer discuta problema cu soţia sa la reşedinţa sa de la ţară din Chequers înainte de a lua o decizie finală, dar că personalităţi de rang înalt din Partidul Laburist se aşteptau la o declaraţie clară privind viitorul său încă de luni.

Cu toate acestea, o sursă guvernamentală a afirmat că Starmer rămâne concentrat asupra sarcinilor sale şi a făcut referire la declaraţiile anterioare pe care le-a făcut în acest sens.

Liderul britanic a declarat, vineri, că va lupta împotriva oricărei contestări a conducerii sale şi a îndemnat Partidul Laburist să nu se destrame din cauza luptelor interne.

Popularitatea lui Starmer a scăzut drastic

Starmer a condus Partidul Laburist de centru-stânga către o victorie electorală zdrobitoare în 2024, dar a devenit extrem de nepopular în urma unei serii de scandaluri şi schimbări bruşte de politică, care le-au dat multor alegători impresia generală că nu poate aduce îmbunătăţirea nivelului de trai pe care a promis-o.

Dacă ar demisiona sau ar fi demis, aceasta ar însemna că ţara ar avea al şaptelea prim-ministru în puţin peste un deceniu – cea mai mare rotaţie a conducerii din ultimele aproape două secole, ceea ce reflectă nemulţumirea faţă de eşecurile guvernelor succesive de a îmbunătăţi serviciile publice şi de a aborda probleme precum imigraţia ilegală.

Peste 100 de parlamentari din partidul lui Starmer – aproximativ un sfert din totalul reprezentanţilor Partidului Laburist din Camera Comunelor – au declarat public că doresc ca acesta să demisioneze sau să stabilească un calendar pentru plecarea sa, potrivit unui bilanţ realizat de Reuters.

Articolul din The Observer, care nu a menţionat sursele, a precizat că Starmer a ajuns la concluzia că poziţia sa nu mai poate fi păstrată după ce a discutat cu miniştrii din cabinet, consilieri, donatori şi lideri sindicali.

Cine e cel mai probabil succesor al lui Starmer

Andy Burnham, un politician de carieră în vârstă de 56 de ani, este considerat de mulţi membri ai Partidului Laburist drept cel mai probabil succesor al lui Starmer – fie printr-un transfer negociat al puterii, fie printr-o competiţie formală pentru conducere.

După ce şi-a construit o bază de putere în cadrul Partidului Laburist în calitate de primar în Manchester, nordul Angliei, el a respins cu uşurinţă ameninţarea reprezentată de partidul populist de dreapta al lui Nigel Farage, câştigând, vineri, alegerile pentru un loc vacant în Parlament.

Burnham nu l-a provocat imediat în mod oficial pe Starmer, dar a profitat de discursul său de victorie pentru a promite o nouă direcţie pentru ţară. Aliaţii săi l-au îndemnat pe Starmer să accepte să demisioneze şi să predea puterea în mod voluntar.

Fostul ministru al Sănătăţii Wes Streeting a declarat, de asemenea, că este dispus să-l provoace pe Starmer.

Ziarul The Times a relatat, sâmbătă, că Burnham l-ar demite pe ministrul Finanţelor, Rachel Reeves, dacă ar deveni prim-ministru, după ce consilierii săi au concluzionat că aceasta nu reprezintă o schimbare suficientă de direcţie. Reuters nu a putut verifica imediat această informaţie.

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Editor : Ș.R.