Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite”

Președintele american Donald Trump a transmis un nou avertisment liderului venezuelean Nicolas Maduro, după ce acesta ar fi încercat să obțină o înțelegere cu Washingtonul oferind „totul, inclusiv resursele naturale” ale țării sale. Declarația a venit pe fondul intensificării operațiunilor militare americane în Marea Caraibilor, unde un atac al SUA asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu doi morți. Trump a sugerat că regimul de la Caracas se teme de o confruntare directă cu Washingtonul, în timp ce administrația Maduro respinge acuzațiile privind traficul de droguri și denunță loviturile americane.

Afirmația vine în urma informațiilor apărute online conform, cărora armata americană ține la bordul unei nave a Marinei SUA doi supraviețuitori care se aflau pe o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri. Nava a fost ținta unui atac american, în urma căruia au murit alte două persoane, potrivit Reuters.

Atacul de joi a fost cel mai recent episod din campania anunțată de Trump împotriva unei „amenințări narcoteroriste” despre care acesta susține că provine din Venezuela și este legată de regimul Maduro.

Întrebat de un jurnalist despre informațiile potrivit cărora Maduro ar fi oferit „totul” – inclusiv resursele naturale ale țării membre OPEC – pentru a obține o înțelegere cu Washingtonul, Trump a răspuns: „Da, a oferit totul. Știți de ce? Pentru că știe că nu te joci cu Statele Unite.”

Liderul de la Casa Albă a folosit însă un limbaj vulgar pentru a-şi exprima ideea: „He doesn't want to fuck around with the United States”,

Declarațiile au fost făcute în timpul unei apariții comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă, pe fondul unei mobilizări militare americane de amploare în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de militari.

Ministerul venezuelean al Comunicațiilor nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, însă autoritățile de la Caracas au respins constant informațiile privind presupuse negocieri ale unor oficiali de rang înalt pentru înlăturarea lui Maduro. Vicepreședinta Delcy Rodríguez a postat, joi, o fotografie alături de liderul venezuelean, numindu-i „mincinoși” pe cei care au lansat zvonurile.

Cu o zi înainte, Trump dezvăluise că a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să desfășoare operațiuni secrete pe teritoriul Venezuelei, alimentând speculațiile potrivit cărora Washingtonul ar încerca să-l răstoarne pe Maduro.

Liderul venezuelean a negat orice legătură cu traficul de droguri și a denunțat loviturile americane asupra ambarcațiunilor ca fiind un pretext pentru schimbarea regimului, calificându-le drept încălcări ale suveranității și dreptului internațional.

Trump, care a candidat fără succes la Premiul Nobel pentru Pace în acest an, a făcut referire și la laureata ediției 2025, opozanta venezueleană María Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, inginer de profesie:

„N-am primit Premiul Nobel. L-a primit o femeie foarte drăguță, foarte amabilă”, a spus Trump. „Nu o cunosc, dar a fost foarte generoasă. Nu-mi pasă de toate astea. Mă interesează doar să salvez vieți.”

Editor : Ș.A.