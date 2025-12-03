Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z din Bulgaria cere o judecată politică”, scrie presa de la Sofia. Trimișii speciali ai Digi24, Vali Stan și George Eftene, vin cu noi date din țara de la sud de Dunăre.

Mesajul oamenilor care au ieșit în stradă este unul cât se poate de clar. „Ostafca” înseamnă „demisie”, spun cei care se află la protest acum și afirmă că nu vor pleca acasă până când cabinetul de miniștri nu se va dizolva. În spatele meu, în piața centrală din Sofia, sunt sute de oameni care protestează de aproximativ două ore, însă manifestații similare au loc în alte 12 mari orașe din Bulgaria, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

În total, estimează autoritățile, în stradă sunt mii de oameni în această seară în toată Bulgaria, la protest. Mișcările au început după publicarea proiectului de buget pentru anul 2026, un buget care anunța creșteri de taxe, creșteri în domeniul asistenței sociale și în domeniul sănătății. Guvernul a renunțat la acest proiect de buget, după ce acum două seri a avut loc un protest imens, cu peste 50.000 de oameni.

Astăzi, Parlamentul a scos din acel proiect de lege creșterile de taxe, dar oamenii nu mai au încredere în guvern și de aceea cer demisia executivului.

De cealaltă parte, premierul Bulgariei a anunțat că nu este momentul oportun pentru o astfel de demisie, având în vedere că Bulgaria va adera la zona euro începând cu 1 ianuarie 2026.

Aproape toți oamenii din Bulgaria își doresc demisia guvernului, inclusiv președintele anunțat că este o chestiune de timp până când se va dizolva cabinetul de miniștri.

Editor : Liviu Cojan