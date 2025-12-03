Live TV

Video Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe

Data actualizării: Data publicării:
bulgaria
Foto: Captură video Digi24

Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o criză bugetară. Generația Z din Bulgaria cere o judecată politică”, scrie presa de la Sofia. Trimișii speciali ai Digi24, Vali Stan și George Eftene, vin cu noi date din țara de la sud de Dunăre.

Mesajul oamenilor care au ieșit în stradă este unul cât se poate de clar. „Ostafca” înseamnă „demisie”, spun cei care se află la protest acum și afirmă că nu vor pleca acasă până când cabinetul de miniștri nu se va dizolva. În spatele meu, în piața centrală din Sofia, sunt sute de oameni care protestează de aproximativ două ore, însă manifestații similare au loc în alte 12 mari orașe din Bulgaria, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

În total, estimează autoritățile, în stradă sunt mii de oameni în această seară în toată Bulgaria, la protest. Mișcările au început după publicarea proiectului de buget pentru anul 2026, un buget care anunța creșteri de taxe, creșteri în domeniul asistenței sociale și în domeniul sănătății. Guvernul a renunțat la acest proiect de buget, după ce acum două seri a avut loc un protest imens, cu peste 50.000 de oameni.

Astăzi, Parlamentul a scos din acel proiect de lege creșterile de taxe, dar oamenii nu mai au încredere în guvern și de aceea cer demisia executivului.

De cealaltă parte, premierul Bulgariei a anunțat că nu este momentul oportun pentru o astfel de demisie, având în vedere că Bulgaria va adera la zona euro începând cu 1 ianuarie 2026.

Aproape toți oamenii din Bulgaria își doresc demisia guvernului, inclusiv președintele anunțat că este o chestiune de timp până când se va dizolva cabinetul de miniștri.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
3
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
4
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
5
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Digi Sport
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
coada la apa in campina unde e criza
Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi Dâmboviţa afectați de criza apei
ilie bolojan face declaratii
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului, opoziția anunță că a strâns semnăturile. Grindeanu spune ce vor face parlamentarii PSD
Rumen Radev
Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului: „Țara are nevoie de o schimbare reală. Alegerile anticipate, singura cale de urmat”
pupitru psd
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu”
Premierul Ilie Bolojan.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile magistraților. Bolojan: „Nicăieri nu există o pensie cât ultimul salariu”
Recomandările redacţiei
diana buzoianu la guvern
Diana Buzoianu amenință cu desfiinţarea companiei ESZ Prahova, care...
primaria capitalei
O nouă răsturnare de situație în ultimul sondaj de opinie pentru...
Rodica stanoiu
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Năstase
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă spune că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă...
Ultimele știri
România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin
Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din București. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate
Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă. Reacția autorităților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Fanatik.ro
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
Adevărul
Comoara ascunsă sub copac: brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Playtech
Câte puncte de stabilitate primești după 25 de ani de muncă. Tabel pentru fiecare an lucrat
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Cine l-a ajutat pe Jeremy Allen White să depășească provocările din timpul filmărilor pentru „Springsteen”...
Adevarul
Atac asupra conductei Drujba: Ungaria și Slovacia, afectate de blocajul petrolier rusesc
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Sigourney Weaver crede că filmele SF nu sunt înțelese de critici. Pelicula despre care spune că a fost...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...