Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre

Data publicării:
Israeli-Palestinian conflict - Rafah
ONU i-a acuzat pe israelieni, printre altele că blochează în mod repetat transferul de ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Sursa foto: Profimedia Images

Armata israeliană acuză luni Forţa Interimară ONU în Liban (FINUL) de faptul că i-a doborât una dintre dronele de spionaj în sudul Libanului.

FINUL pune în aplicare, împreună cu armata libaneză, un acord care a pus capăt la 27 noiembrie 2024, printr-un armistiţiu, unui an de confrunătri armate între mişcarea islamistă libaneză proiraniană Hezbollah şi Israel şi unui Război în Liban de două luni.

Armata israeliană ocupă în continuare cinci poziţii în sudul Libanului, vecinul din nord al Israelului, şi desfăşoară cu regularitate atacuri pe teritoriul libanez, susţinând că ţinteşte hezbollahul, în pofida acordului, transmite AFP, potrivit news.ro. 

”O primă anchetă sugerează că forţele FINUL au tras în mod deliberat în dronă şi au doborât-o”, anunţă pe X un purtător de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

El anunţă deschiderea unei anchete.

El susţine că ”activitatea dronei nu reprezenta niciun pericol la adresa FINUL”.

”După distrugerea dronei, trupele israeliene au lansat o grenadă către zona în care a căzut drona”, anunţă el.

Duminică, FINUL a anunţat într-un comunicat că ”o dronă israeliană a survolat una dintre patrulele (sale) în mod agresiv”.

”Căştile Albastre au aplicat contramăsuri defensive necesare pentru a neutraliza drona”, preciza FINUL.

Misiunea ONU anunţa mai târziu că ”o dronă israeliană s-a apropiat de o patrulă a FINUL care opera în apropiere de Kfar Kila şi a lansat o grenadă”.

”Câteva momente mai târziu, un tanc israelian a tras în direcţia Căştilor Albastre”, a acuzat Misiunea ONU, fără să anunţe victime.

Armata israeliană dezminte această acuzţaie.

”Trebuie să subliniem că niciun tir nu a fost îndreptat împotriva forţelor FINUL”, dă asigurări Nadav Shoshani.

În septembrie, FINUL a anunţat că drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea poziţiilor sale, în sudul Libanului.

Israelul a dat asigurări atunci că nu a existat ”niciun tir intenţionat” împotriva Misiunii ONU.

Acordul încheiat de israel cu Hezbollahul, prevede ca doar armata libaneză şi FINUL să fie desfăşurate în sudul Libanului, după retragerea combatanţilor mişcării islamiste.

Editor : A.R.

