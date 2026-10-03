Tensiunile cresc în Ceuta: doi minori migranți au fost înjunghiați într-un atac. O plajă este contaminată cu bacterii

Doi minori migranți au fost răniți într-un atac cu cuțitul în Ceuta, în timp ce autoritățile sanitare au descoperit concentrații ridicate de bacterii în apa de la plaja Trampolín, situată în apropierea unei tabere de migranți. Criza migrației îi obligă pe unii oameni să doarmă în garaje, vehicule sau chiar pe acoperișurile clădirilor, scrie Euronews.

Doi migranți minori au fost răniți joi cu un cuțit, în timpul unei altercații în zona La Marina din Ceuta, într-un nou episod de violență pe fondul situației de urgență provocate de migrație cu care se confruntă orașul. Poliția Națională a intervenit după incident, iar serviciile medicale de urgență le-au acordat îngrijiri celor doi tineri, care prezentau tăieturi în zona gleznelor.

Incidentul are loc în timp ce Ceuta încearcă să facă față efectelor sosirii a zeci de mii de migranți și dificultăților privind asigurarea unor locuri de cazare pentru cei care rămân în oraș.

Alertă sanitară la plaja Trampolín

Departamentul de Sănătate din Ceuta a avertizat, de asemenea, asupra unui risc pentru sănătate în cazul contactului cu apa de la plaja Trampolín, unde se află în continuare o tabără de migranți.

Analizele probelor prelevate în zilele de 23, 25 și 28 septembrie au indicat concentrații „foarte ridicate” de enterococi intestinali și Escherichia coli, peste limitele stabilite pentru apele de coastă.

Raportul publicat vineri concluzionează că există un „risc pentru sănătate” asociat contactului cu apa. Autoritățile din Ceuta au decis, de asemenea, să monteze garduri pe plaja Benítez pentru a împiedica apariția unor noi tabere improvizate în această zonă de îmbăiere.

Migranții dorm în garaje, vehicule și pe acoperișuri

Dificultatea de a găsi cazare îi obligă pe unii migranți să caute locuri alternative în care să-și petreacă noaptea. Garaje, autoturisme și furgonete goale sunt folosite drept adăposturi improvizate. În unele cartiere, sunt oferite inclusiv spații pe acoperișurile clădirilor, pentru aproximativ 12 euro pe noapte.

Forțele de ordine au identificat și locuințe folosite pentru a găzdui grupuri numeroase de persoane. Într-unul dintre aceste așa-numite „apartamente patera”, polițiștii și Garda Civilă au găsit până la 30 de persoane, majoritatea minori.

Situația a stârnit criticile unor localnici, care reclamă faptul că unele persoane profită de nevoia urgentă a migranților de a găsi un loc în care să doarmă.

Sindicatul local UGT-Ceuta a cerut „resurse suficiente” pentru menținerea calității serviciilor publice și protejarea angajaților, în contextul sosirii a mii de migranți. Sindicatul a solicitat guvernului un plan coordonat pentru protejarea serviciilor publice și revenirea la normalitate în oraș.

Avocatul Poporului, Ángel Gabilondo, se află în această săptămână într-o vizită la Ceuta pentru a evalua direct amploarea situației de urgență umanitară. Acesta urmează să se întâlnească cu președintele orașului autonom Ceuta, Juan Jesús Vivas, și să viziteze Spitalul Universitar din Ceuta.

Editor : Ș.A.