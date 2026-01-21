Live TV

Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” (FT)

soldați în războiul din ucraina
Foto: Profimedia Images
Ce reprezintă „Planul de prosperitate” „Trump a depășit o linie roșie”

Disputa dintre președintele american Donald Trump și Europa privind Groenlanda a blocat un acord economic major pentru Ucraina, alimentând temeri că tensiunile transatlantice tot mai profunde ar putea submina unitatea Occidentului în sprijinul Kievului, relatează Financial Times.

Opoziția liderilor europeni față de tentativa liderului american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, precum și față de inițiativa sa privind crearea unui așa-numit „Consiliu pentru Pace”, a dus la amânarea unui pachet de sprijin economic destinat Ucrainei după încheierea războiului.

Potrivit a șase oficiali citați de FT, anunțul unui „plan de prosperitate” în valoare de 800 de miliarde de dolari, care urma să fie convenit între Ucraina, Europa și Statele Unite la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, a fost amânat din cauza dezacordurilor profunde dintre capitalele europene și Washington.

„Deocamdată nu se semnează nimic”, a declarat unul dintre oficiali. Un altul a subliniat că statele europene nu pot ignora acțiunile lui Trump legate de Groenlanda în timp ce încearcă să avanseze și sprijin pentru Ucraina.

„Nimeni nu este dispus, în acest moment, să organizeze un mare spectacol pentru un acord cu Trump”, a spus un al treilea oficial, adăugând că disputa privind Groenlanda și controversa legată de Consiliul pentru Pace au „eclipsat” accentul pus inițial pe Ucraina la reuniunea de la Davos.

Ce reprezintă „Planul de prosperitate”

Trump a amenințat că va impune tarife vamale pentru opt aliați europeni din NATO, ca reacție la decizia acestora de a trimite trupe în Groenlanda pentru un exercițiu militar. Măsura a declanșat ceea ce oficiali europeni descriu drept cea mai gravă criză transatlantică din ultimele decenii.

De asemenea, capitalele europene au fost puse în dificultate de invitația lui Trump de a se alătura unui posibil „Consiliu pentru Pace”, despre care mulți lideri europeni se tem că ar putea marginaliza ONU ca principal forum de mediere a conflictelor globale.

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au respins invitația, iar decizia de a-l invita și pe președintele rus Vladimir Putin în acest organism a amplificat îngrijorările existente, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că nu va participa din cauza neclarităților privind mandatul consiliului, în timp ce guvernul german a transmis că o condiție esențială pentru implicare ar fi ca acest organism să fie compatibil cu cadrul juridic internațional existent.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că îi este „foarte greu de imaginat” participarea într-un organism alături de Vladimir Putin. „Sunt îngrijorat față de orice pierdere de concentrare în plin război”, a spus el, referindu-se la schimbarea priorităților de la Davos. „Nu văd Groenlanda și Ucraina ca fiind subiecte interschimbabile”.

„Planul de prosperitate” reprezintă componenta economică a unei inițiative mai ample de pace negociate de SUA, Ucraina și statele europene, menită să pună capăt invaziei Rusiei, aflată acum în al patrulea an. Documentul are ca obiectiv sprijinirea pe termen lung a reconstrucției și redresării Ucrainei după un eventual armistițiu.

Tensiunile dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei au perturbat negocierile la nivel înalt privind acest document, iar Statele Unite nu au trimis niciun reprezentant la discuțiile desfășurate luni seară, au declarat surse citate de FT.

„Trump a depășit o linie roșie”

„S-a produs o schimbare de atmosferă. Trump a depășit o linie roșie și nu putem pretinde că lucrurile merg normal”, a afirmat un diplomat european de rang înalt, în contextul în care UE a amenințat cu măsuri de retorsiune dacă președintele american își va pune în aplicare amenințările.

Oficialii susțin însă că planul nu a fost abandonat definitiv și ar putea fi semnat la o dată ulterioară.

Zelenski a calificat planul drept „foarte important”, dar a decis să nu participe la Forumul de la Davos, în condițiile în care Ucraina a fost lovită de un atac aerian masiv, care a lăsat zone mari fără apă, căldură și electricitate, în plină iarnă. Surse apropiate președintelui ucrainean afirmă că acesta a refuzat deplasarea și din cauza lipsei unei garanții privind o întâlnire substanțială cu Donald Trump, în cadrul căreia documentul să fie semnat.

„Suntem pe ultima sută de metri cu finalizarea acestor documente. Dacă vor fi gata, vom avea o întâlnire și va exista și deplasarea la Davos”, a declarat Zelenski.

