Tentativă de asasinare a „Măcelarului de la Bucea”? Un ofițer rus dintr-un oraș militar a fost ucis de o bombă plasată în cutia poştală

Azatbek Omurbekov
Generalul Azatbek Omurbeko, supranumit „Măcelarul de la Bucea”. Foto: Profimedia
Țintă ratată? Cazul Vladimir Alekseev Decorat de Putin

O explozie a ucis săptămâna aceasta un ofiţer al armatei ruse într-un oraş militar izolat din Extremul Orient, într-o aparentă încercare de a-l viza pe un comandant de rang superior cunoscut sub numele de „Măcelarul de la Bucea”, referire la oraşul din apropierea Kievului, unde în 2022 a fost descoperit un masacru asupra populaţiei civile, după primele luni ale războiului declanșat de Rusia.

Trei surse familiarizate cu incidentul au declarat pentru The Guardian că bomba a explodat marţi, în jurul orei 9:00, într-un bloc de locuinţe din Kniaze-Volkonskoe-1, reşedinţa generalului-maior Azatbek Omurbekov, care a comandat trupele ruse în timpul ocupaţiei din Bucea, potrivit News.ro.

Două surse au declarat că atacatorul a plasat bomba într-o cutie poştală situată între etajul întâi şi al doilea şi a instalat o cameră de supraveghere. Cu toate acestea, atacatorul a ţintit intrarea greşită: un subordonat a fost ucis în explozie, dar Omurbekov nu a fost rănit, au spus sursele.

UE a impus sancţiuni împotriva lui Omurbekov pentru rolul său în masacrul civililor din oraşul ucrainean Bucea, unde trupele ruse sunt acuzate că au ucis peste 400 de civili la începutul invaziei din 2022.

Nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat incidentul.

Țintă ratată?

De la începutul războiului, agenţiile de informaţii ucrainene au vizat zeci de ofiţeri militari ruşi de rang înalt şi de oficiali instalaţi de Rusia în Ucraina ocupată, acuzându-i de implicare în crime de război.

VChK-OGPU, un canal Telegram anonim despre care se spune că are legături cu serviciile de securitate ruse, a scris marţi seara că explozia trebuia să-l vizeze pe Omurbekov, dar l-a ucis în schimb pe un locotenent-colonel identificat doar după numele de familie, Kuzmenko.

Blocul de apartamente unde stătea Omurbekov, care este folosit în principal de oficiali militari, a fost izolat, au spus sursele, iar garnizoana este patrulată de trupe.

Kniaze-Volkonskoe-1 este o mică aşezare militară situată la periferia oraşului Habarovsk, în îndepărtatul Extrem Orient rus, aproape de graniţa cu China. Spre deosebire de un oraş civil tipic, este o comunitate de garnizoană construită în jurul unei baze militare din apropiere: accesul este controlat la puncte de control, iar persoanele care nu sunt rezidente au nevoie de permisiune pentru a intra.

Cazul Vladimir Alekseev

Se ştiu puţine lucruri despre celulele clandestine ucrainene care stau în spatele asasinatelor şi atacurilor asupra infrastructurii militare din Rusia şi din teritoriile controlate de Rusia, notează The Guardian.

Se crede însă că Ucraina este responsabilă pentru tentativa de asasinat din februarie asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, un înalt oficial militar rus care joacă un rol central în serviciile de informaţii ale ţării. Alekseiev a fost împuşcat de mai multe ori pe scara blocului său de locuinţe de către un trăgător necunoscut, dar a supravieţuit atacului.

Profilul lui Omurbekov l-ar face o ţintă de mare valoare pentru serviciile de informaţii ucrainene. El a comandat Brigada 64 de puşcaşi motorizaţi, o unitate de infanterie de elită, în timpul ocupaţiei din Bucea din 2022 şi se crede că este unul dintre cei mai sângeroşi comandanţi care au servit acolo. Lista sancţiunilor britanice îl acuză că se afla la „comanda directă” a trupelor implicate în uciderea civililor.

Decorat de Putin

Într-un interviu acordat publicaţiei ruse iStories, unul dintre subordonaţii lui Omurbekov de la Bucea a declarat că acest comandant ordona în mod obişnuit uciderea civililor, inclusiv atacuri asupra vehiculelor care transportau non-combatanţi.

În ciuda dovezilor copleşitoare, oficialii ruşi au negat că trupele lor ar fi ucis civili în Bucea, iar într-o ceremonie secretă, Vladimir Putin i-a acordat lui Omurbekov titlul de erou al Federaţiei Ruse, cea mai înaltă distincţie a ţării. Ulterior, el a fost transferat la Centrul de Instruire al Districtului 392 din Kniaze-Volkonskoe-1.

Deşi bomba pare să nu fi atins ţinta vizată, faptul că a avut loc într-un oraş militar îndepărtat reprezintă cel mai recent eşec de securitate al FSB-ului rus, a declarat Andrei Soldatov, expert în serviciile de informaţii ruse. „Având în vedere resursele masive de care dispun contrainformaţiile militare pentru a proteja personalul, aceasta este o breşă de securitate”, a subliniat el. „Protecţia personalului militar este de mult timp o prioritate pentru FSB. Ofiţerii sunt răspândiţi în districtele militare special pentru a supraveghea securitatea acestora”, a explicat el.

VIDEO Imagini "horror" la Voluntari! Și-au pus cu toții mâinile în cap când au văzut ce a pățit
