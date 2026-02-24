Live TV

Plan de asasinare a președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, și a familiei acestuia. Doi suspecți au fost arestați

Aleksandar Vucic.
Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images

Doi suspecți au fost arestați în sudul Serbiei, fiind acuzați că ar fi complotat pentru răsturnarea ordinii constituționale sârbe, având un plan de asasinare a președintelui țării, Aleksandar Vucic, și a familiei acestuia.

ACTUALIZARE 15:10: Poliția a anunțat că a dejucat un complot care îl viza pe președintele Vucic, dar și pe soția și copiii săi.

Potrivit unui comunicat transmis de procuratură, bărbații arestați sunt suspectați că ar fi organizat între decembrie 2025 - februarie 2026 „o schimbare violentă a ordinii constituționale a Serbiei”.

Aceștia ar fi pregătit achiziționarea de arme și un atentat la viața și integritatea fizică a președintelui sârb.

Cei doi suspecți rămân în custodia poliției pentru 48 de ore, după care vor fi prezentați unei instanțe care va hotărî dacă vor rămâne în detenție sau vor primi o pedeapsă mai blândă.

Motivația celor doi nu este cunoscută cu exactitate în acest moment, dar din comunicat reiese faptul că ei erau monitorizați de autorități.

Aleksandar Vucic este președintele Serbiei din 2017. În ultimii doi ani a fost puternic contestat în stradă. Au fost demonstrații în capitala Belgrad și în alte orașe împotriva corupției generalizate, Vucic fiind considerat unul dintre politicienii responsabili pentru aceasta.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Bărbații arestați sunt acuzați că ar fi complotat pentru „răsturnarea ordinii constituționale sârbe”, dar și pentru asasinarea președintelui Aleksandar Vucic și a familiei sale, potrivit unui comunicat transmis de autorități. 

Cei doi bărbați, de 51 și 43 de ani, se pregăteau să cumpere mai multe arme și ar fi vrut ca acestea să fie folosite împotriva familiei prezidențiale.

Ei sunt în custodia autorităților sârbe în acest moment.

A fost deschisă o anchetă pentru a afla motivul pentru care complotau în această privință. Deocamdată se știe că ei nu au ajuns în preajma familiei prezidențiale, dar pe baza rechizitoriului care deja este desfășurat de către procurori, sunt dovezi că plănuia atacarea președintelui sârb, a soției și a copiilor acestuia.

În acest moment, ancheta e în desfășurare.

