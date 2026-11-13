Live TV

Video Tentativă de asasinat la Moscova. Fost oficial ucrainean, propagandist pro-rus, grav rănit

Data actualizării: Data publicării:
Investigatorii, la locul exploziei mașinii în care se deplasa Serghei Zavorotnîi. Foto Profimedia
Investigatorii, la locul exploziei mașinii în care se deplasa Serghei Zavorotnîi. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un fost purtător de cuvânt al unui fost prim-ministru pro-rus al Ucrainei Mikola Azarov a fost rănit vineri la Moscova în urma exploziei unei mașini-capcană, au relatat mass-media ruse, citate de Reuters.

Ziarul Kommersant a relatat că Serghei Zavorotnîi, fost consilier principal al lui Mikola Azarov, care a ocupat funcția de prim-ministru al Ucrainei între 2010 și 2014, a fost internat în spital după ce o mașină a explodat pe o stradă din Certanovo, un cartier al capitalei ruse.

A fost al doilea atentat cu mașină-capcană din Rusia în două zile consecutive. Moscova a acuzat Ucraina de asasinatele anterioare ale unor înalți oficiali militari și ale unor persoane care au legătură cu efortul de război al Rusiei. Vineri, Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat după alfarea știrii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform informațiilor preliminare, sub scaunul șoferului a fost plasat un dispozitiv exploziv artizanal, care s-a detonat în timp ce mașina acestuia era în mișcare. În urma exploziei, Zavorotnîi, în vârstă de 72 de ani, a supraviețuit. Acesta a fost transportat la spital cu răni la piept și spate, precum și leziuni grave la picioare.

Atât Ren TV, cât și canalul Telegram 112 au relatat că Zavorotnîi și-a pierdut brațul stâng în urma atacului și că se află în spital cu o comoție cerebrală, fracturi de coaste și alte leziuni.

Canalul Telegram „Baza” a publicat o fotografie cu o mașină neagră cu patru uși, cu parbrizul spart, ușile și bara de protecție față distruse, pe o stradă din oraș.

Comitetul de Investigații al Rusiei, care se ocupă de infracțiuni grave, a declarat că a deschis o anchetă cu privire la incident. Fostul șef al lui Zavorotnîi, Azarov, a fugit în Rusia în 2014, când Revoluția Maidan din Ucraina l-a înlăturat de la putere pe președintele prorus Viktor Ianukovici, după ce acesta și-a încălcat promisiunea de a dezvolta relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

Azarov a declarat vineri agenției de știri de stat ruse TASS că nu deține informații despre mașina-capcană, cu excepția faptului că Zavorotnîi a supraviețuit.

Serghei Zavorotnîi este un publicist rus și doctor în științe istorice, care a lucrat anterior în Duma de Stat a Federației Ruse. După ce Azarov a fugit la Moscova, a coordonat înființarea, în iulie 2015, a așa-numitului ”Comitet pentru salvarea Ucrainei”. Organizaţia cerea, la momentul respectiv, demisia președintelui de la Kiev Petro Poroșenko și a premierului Arseni Iațeniuk, precum și organizarea unor alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, scrie Ukrainskaia Pravda.

De-a lungul anilor, Zavorotnîi a susținut politica Kremlinului și a răspândit narațiuni anti-ucrainene. El a calificat public Revoluția Demnității (cunoscută și ca Euromaidan, între 2013 și 2014) drept o ”lovitură de stat”, a acuzat țările occidentale de ”guvernare externă” asupra Ucrainei, a administrat site-ul de propagandă ”Antifascist” și a fost coautor al unei cărți ucrainofobe despre evenimentele din 2014.

Într-un raport al Comisiei Speciale de Informații a Senatului SUA privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 este menționat că Zavorotnîi este ofițer al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse, implicat în operațiuni de influență.

Explozia a fost cea mai recentă dintr-o serie de aparente tentative de asasinat pe teritoriul Rusiei. Joi, un membru al armatei ruse a fost ucis într-un ⁠atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg. Surse ucrainene și-au asumat responsabilitatea în unele cazuri, în timp ce în altele au negat-o. Kievul nu a comentat atacul de joi.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
3
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Digi Sport
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ulrik-Tilderston
Reconstrucția Ucrainei: Ce rol poate juca România în efortul european și cine va plăti factura uriașă?
steag rusia-kremlin
Încă o țară anunță că blochează vizele pentru sportivii ruşi, urmând exemplul Finlandei
donald tusk sustine o alucutiune
„Nu se pune problema”: Prim-ministrul polonez afirmă că Europa nu va accepta un acord de securitate dictat de SUA sau Rusia
Nava militară rusă purtătoare de rachete „Naro-Fominsk”
Ucraina a atacat în premieră o navă de război rusă în Golful Finlandei, într-o operațiune fără precedent în Marea Baltică
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Marea Neagră este cea mai periculoasă rută maritimă în 2026. Nicușor Dan: „A fost pomenită ca risc de securitate pentru Europa”
Recomandările redacţiei
pensie, bani
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu...
George Simion.
„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion lansează un nou...
alexandru nazare guvern 2
Alexandru Nazare, înainte ca miniștrii să trimită propunerile de...
Președintele rus Vladimir Putin.
Witkoff anunță că Putin ar fi acceptat participarea Europei la...
Ultimele știri
„STB este o societate de familie”. Aproape jumătate dintre angajați ar fi rude între ei. Ce prevedea vechiul contract colectiv de muncă
STB vrea să scumpească cu 66% tarifele pentru transportul public. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei ar rămâne fără gratuitate
Consiliul Europei cere „dezarmarea” inteligenței artificiale: Mașinile influențează tot mai mult deciziile în războaie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de greutăți în noiembrie 2026. Viața lor se schimbă în bine, după luni de încercări
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Meme Stoica rupe tăcerea! De ce a plecat de la FCSB: „Cum puteam să rămân când oamenii mei au fost dați...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca...
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Pro FM
Îți mai amintești de excentricul solist Jamiroquai? Cum arată și ce face Jay Kay la 56 de ani. A lăsat în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Casa de Pensii îi cere unei pensionare 4.324 de lei, la câteva zile după prima pensie. Ce s-a întâmplat?
Digi FM
Ce se întâmplă în organism dacă bei prea multă cafea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...