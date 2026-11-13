Un fost purtător de cuvânt al unui fost prim-ministru pro-rus al Ucrainei Mikola Azarov a fost rănit vineri la Moscova în urma exploziei unei mașini-capcană, au relatat mass-media ruse, citate de Reuters.

Ziarul Kommersant a relatat că Serghei Zavorotnîi, fost consilier principal al lui Mikola Azarov, care a ocupat funcția de prim-ministru al Ucrainei între 2010 și 2014, a fost internat în spital după ce o mașină a explodat pe o stradă din Certanovo, un cartier al capitalei ruse.

A fost al doilea atentat cu mașină-capcană din Rusia în două zile consecutive. Moscova a acuzat Ucraina de asasinatele anterioare ale unor înalți oficiali militari și ale unor persoane care au legătură cu efortul de război al Rusiei. Vineri, Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat după alfarea știrii.

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Conform informațiilor preliminare, sub scaunul șoferului a fost plasat un dispozitiv exploziv artizanal, care s-a detonat în timp ce mașina acestuia era în mișcare. În urma exploziei, Zavorotnîi, în vârstă de 72 de ani, a supraviețuit. Acesta a fost transportat la spital cu răni la piept și spate, precum și leziuni grave la picioare.

Atât Ren TV, cât și canalul Telegram 112 au relatat că Zavorotnîi și-a pierdut brațul stâng în urma atacului și că se află în spital cu o comoție cerebrală, fracturi de coaste și alte leziuni.

Canalul Telegram „Baza” a publicat o fotografie cu o mașină neagră cu patru uși, cu parbrizul spart, ușile și bara de protecție față distruse, pe o stradă din oraș.

Comitetul de Investigații al Rusiei, care se ocupă de infracțiuni grave, a declarat că a deschis o anchetă cu privire la incident. Fostul șef al lui Zavorotnîi, Azarov, a fugit în Rusia în 2014, când Revoluția Maidan din Ucraina l-a înlăturat de la putere pe președintele prorus Viktor Ianukovici, după ce acesta și-a încălcat promisiunea de a dezvolta relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

Azarov a declarat vineri agenției de știri de stat ruse TASS că nu deține informații despre mașina-capcană, cu excepția faptului că Zavorotnîi a supraviețuit.

Serghei Zavorotnîi este un publicist rus și doctor în științe istorice, care a lucrat anterior în Duma de Stat a Federației Ruse. După ce Azarov a fugit la Moscova, a coordonat înființarea, în iulie 2015, a așa-numitului ”Comitet pentru salvarea Ucrainei”. Organizaţia cerea, la momentul respectiv, demisia președintelui de la Kiev Petro Poroșenko și a premierului Arseni Iațeniuk, precum și organizarea unor alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, scrie Ukrainskaia Pravda.

De-a lungul anilor, Zavorotnîi a susținut politica Kremlinului și a răspândit narațiuni anti-ucrainene. El a calificat public Revoluția Demnității (cunoscută și ca Euromaidan, între 2013 și 2014) drept o ”lovitură de stat”, a acuzat țările occidentale de ”guvernare externă” asupra Ucrainei, a administrat site-ul de propagandă ”Antifascist” și a fost coautor al unei cărți ucrainofobe despre evenimentele din 2014.

Într-un raport al Comisiei Speciale de Informații a Senatului SUA privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 este menționat că Zavorotnîi este ofițer al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse, implicat în operațiuni de influență.

Explozia a fost cea mai recentă dintr-o serie de aparente tentative de asasinat pe teritoriul Rusiei. Joi, un membru al armatei ruse a fost ucis într-un ⁠atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg. Surse ucrainene și-au asumat responsabilitatea în unele cazuri, în timp ce în altele au negat-o. Kievul nu a comentat atacul de joi.