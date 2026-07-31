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Tentativă de asasinat orchestrată de serviciile ruse: cum a fost vizat comandantul unei brigăzi ucrainene. Anunțul lui Zelenski

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Foto: Facebook/ Volodimir Zelenski
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Ihor Obolenski, comandantul Brigăzii Khartia din Ucraina, a fost victima unei tentative de asasinat, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a adăugat că un suspect în acest caz a fost arestat.

Zelenski a scris pe Facebook că a discutat cu Obolenski.

„Astăzi a avut loc o tentativă de asasinat asupra lui Ihor. Atacatorul și complicele acestuia au fost reținuți. Sunt în desfășurare măsurile procedurale necesare”, a spus el, adăugând: „Vom răspunde cu siguranță acestei tentative de atac împotriva Ucrainei și a comandantului ucrainean”.

„I-am mulțumit lui Ihor pentru serviciul său și i-am urat să lovească și mai puternic ocupanții”, a mai scris Zelenski.

„Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani care locuia în Harkov. Serviciile speciale ruse l-au recrutat pentru a desfășura această tentativă de asasinat. Arma i-a fost livrată prin intermediul unui curier. În prezent, organele de aplicare a legii lucrează la stabilirea identității acestuia și a tuturor celorlalte circumstanțe ale infracțiunii”, a precizat președintele ucrainean într-o postare ulterioară.

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„Rusia trebuie să înțeleagă că nicio crimă din războiul său împotriva Ucrainei nu va rămâne fără răspuns”, a continuat el.

Ukrainska Pravda scrie că rușii care îl manevrau pe bărbat s-au dat drept ofițeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), l-au convins că Obolenski ar fi un „trădător”.
Bărbatul s-a apropiat de comandantul ucrainean, în Harkov, dar arma sa s-a blocat.
Drept așa-zisă dovadă a presupuselor simpatii pro-ruse ale lui Obolenski, bărbatul a primit o fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișa pe Obolenski pe fundalul Kremlinului, îmbrăcat într-un tricou cu simboluri rusești.

Bărbatul a spus că arma a fost primită de la o persoană necunoscută, trimisă de falșii ofițeri SBU.

Editor : M.B.

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