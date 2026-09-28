Tentativa de atentat la baza militară americană din Anglia, dejucată de o localnică. Ce se întâmplă cu suspecții arestați

O femeie a zădărnicit planurile de atentat la baza militară americană RAF Fairford, din Anglia, anunță BBC, care a stat de vorbă cu aceasta. Poliția continuă să-i interogheze pe cei cinci bărbați care au fost arestați în apropierea bazei – care a fost folosită de Forțele Aeriene ale SUA pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Ei sunt suspectați de infracţiuni legate de terorism şi folosirea de explozivi, după ce au fost arestaţi în apropierea bazei aeriene. Poliția încearcă să stabilească dacă Teheranul se află în spatele unei tentative de atac terorist împotriva bazei.

O operațiune de amploare a fost lansată în primele ore ale dimineții de duminică, ridicând semne importante de întrebare cu privire la securitatea națională a Regatului Unit, după ce președintele Donald Trump a afirmat că autoritățile americane și britanice au colaborat pentru a monitoriza un potențial complot de atac asupra bazei.

Cu toate acestea, se pare că arestările au avut loc în urma unei sesizări din partea unui cetățean – o femeie din sat, care a sunat la poliție după ce a observat „un grup numeros de bărbați cu glugă și mascați” care zăboveau la marginea pădurii.

„Când m-au văzut, au fugit înaintea mea – unii în câmp, iar alții spre satul vecin”, a spus ea. „Atunci mi-am dat seama că se întâmpla ceva extrem de neobișnuit.”

Ea a spus că a sunat imediat la Ministerul Apărării, dar telefonul a sunat în gol, iar instinctul i-a spus să sune la 999, numărul de urgență.

„În mai puțin de 10 minute, satul era plin de polițiști înarmați. Cred că a fost pur noroc că am ajuns în sat cam în același timp cu dubele suspecților”, a adăugat ea.

„Sunt absolut uimită că a fost lăsat în seama mea, ca simplă cetățeană, să observ și să raportez acest lucru. Cred că apelul meu la 999 a zădărnicit orice planuri ar fi avut ei.”

„Cineva a dat greș”

Fermiera care a alertat poliția cu privire la activitatea suspectă din apropierea bazei RAF Fairford consideră că „cineva a dat greș” permițând suspecților și vehiculelor lor să se apropie atât de mult de locuințele oamenilor.

Ea a declarat pentru BBC că cele trei dubițe albe erau parcate la doar câțiva metri de casele vecinilor – iar cei care dormeau în locuințe nu erau conștienți de potențialul pericol.

„Trebuie să putem avea încredere că autoritățile competente vor lua măsurile adecvate pentru a monitoriza și gestiona amenințările la adresa comunităților care locuiesc și lucrează în imediata apropiere a bazei”, a spus ea.

„Nu ar trebui să fie necesar ca cineva ca mine să alerteze baza RAF Fairford cu privire la prezența a trei vehicule mari suspecte și a unui grup de bărbați mascați.”

Fermiera, care a ales să rămână anonimă, a spus că incidentul i-a lăsat impresia că autoritățile erau „extrem de concentrate și vigilente” în ceea ce privește protejarea bazei, dar „nu acordau absolut nicio atenție satului”.

Ancheta este în plină desfășurare

Secretarul Apărării, Wes Streeting, afirmă că ancheta privind evenimentele din apropierea bazei RAF Fairford este acum „în plină desfășurare”.

El a declarat pentru emisiunea „Radio 5 Live Breakfast” că îi este dificil să ofere mai multe detalii, având în vedere că ancheta este încă în curs.

Întrebat dacă arestările din apropierea bazei RAF s-au bazat exclusiv pe o sesizare întâmplătoare din partea unui cetățean sau pe o operațiune de supraveghere mai sofisticată, Streeting a răspuns: „În primul rând, doresc să-i aduc un omagiu acelei cetățene pentru vigilența sa; ea a făcut exact ceea ce ne-am dori ca un cetățean să facă în situația în care s-a aflat.

Desigur, ea a avut doar o imagine parțială a situației, iar eu nu doresc să mă aventurez în detalii operaționale și de securitate în această etapă. Dar cred că putem fi mândri de munca depusă de poliția noastră, de poliția antiteroristă și de serviciile de securitate pentru a ne asigura siguranța.”

Streeting a adăugat că „există metode foarte solide, testate și verificate, pentru protejarea tuturor bazelor din Marea Britanie și din întreaga lume”.

Ministrul a ținut să sublinieze că nu poate oferi detalii. „Cu cât dezvăluim mai multe despre operațiunile noastre și despre modul în care sunt desfășurate, cu atât oferim informații valoroase celor care ar dori să ne facă rău”, a declarat el pentru emisiunea BBC Breakfast.

Ar fi trebuit ca Trump să comenteze incidentul?

Streeting a fost întrebat dacă, având în vedere că ancheta este în desfășurare, Donald Trump ar fi trebuit să comenteze incidentul. El nu a răspuns direct la această întrebare, afirmând în schimb că este „foarte mândru” de parteneriatul de apărare al Regatului Unit cu SUA.

El a mai spus că este, de asemenea, „mândru de faptul” că profesionalismul Regatului Unit a fost recunoscut de președintele Trump.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că suspecţii urmăreau să provoace „pagube mari” şi a susţinut că ei se aflau deja în atenţia autorităţilor britanice şi americane.



Autorităţile antiteroriste britanice nu au făcut încă declaraţii despre cine ar putea fi în spatele operaţiunii, dar o sursă ce are cunoştinţă de anchetă a indicat spre Iran drept actorul cel mai probabil, fără a exclude Rusia sau un actor islamist.

Ziarul The Telegraph scrie că poliţia „suspectează că Iranul este actorul statal cel mai susceptibil de a fi la originea” acestui plan de atac.



În luna iulie, Gardienii Revoluţiei din Iran au ameninţat că ar putea ataca baza Fairford, avertizând că orice bază folosită în atacurile aeriene americane asupra Iranului este considerată de acesta din urmă o „ţintă legitimă”.

Editor : M.C