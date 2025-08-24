Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice. „Terenuri de pregătire pentru viitoarea invazie”

Rusia transformă părțile Ucrainei pe care le ocupă într-o bază militară gigantică — și într-o potențială rampă de lansare pentru viitoare agresiuni, comentează Kyiv Independent.

Forțele Moscovei din teritoriile ocupate, în special din regiunile Donetsk și Luhansk din est, transformă infrastructura civilă în baze pentru a-și adăposti soldații, a transporta muniție și a lansa drone de mai aproape ca niciodată de teritoriul controlat de Ucraina.

Aeroportul din Donețk

Unul dintre cele mai clare exemple este Aeroportul Internațional Donețk. Imaginile recente din satelit furnizate de Planet Labs către Kyiv Independent arată o construcție apărută peste noapte în zona vechiului aeroport, care era abandonat de peste un deceniu.

Ucraina a reconstruit aeroportul, transformându-l într-unul dintre cele mai moderne din țară pentru Campionatul European de Fotbal UEFA 2012. Peste un milion de pasageri treceau anual prin terminalul renovat, până când războiul a izbucnit în zonă în 2014.

Aeroportul a fost unul dintre ultimele bastioane ale soldaților ucraineni din Donețk, până când partizanii susținuți de Rusia l-au cucerit la sfârșitul anului 2014, distrugând noul terminal până la fundații. Timp de aproape unsprezece ani, urmele lăsate de artilerie și explozii au rămas neatinse pe pistă.

Imaginile din aprilie anul acesta arată că aeroportul arată la fel de pustiu ca în momentul capturării. Însă, la sfârșitul lunii iulie, forțele ruse au repavat pista de aterizare. Acum, pista este plină de mici adăposturi albe, iar pe ruinele vechiului terminal a apărut un hangar alb, proaspăt construit.

Rampă de lansare pentru dronele Shahed

Noile structuri ale aeroportului, spune Vadim Hlushko, fondatorul proiectului ucrainean OSINT Kiberboroshno, sunt toate o rampă de lansare pentru flotele în continuă expansiune de drone rusești cu rază lungă de acțiune.

„Aceasta este așa-numita infrastructură dărăpănată – garaje pentru depozitarea și lansarea dronelor kamikaze de tipul „Shahed”. În plus față de instalațiile principale de lansare, au fost instalate și așa-numitele „momeală” – poziții de lansare false și locații false”, a declarat Hlushko pentru Kyiv Independent.

Hlushko avertizează că lansările de la aeroportul din Donețk ar putea permite chiar și zborul dronelor Shahed înarmate cu obuze de artilerie, pe care le pot arunca pe parcursul atacului kamikaze final.

Următoarea invazie

Nu este un secret că Rusia reutilizează infrastructura ucraineană capturată în scopuri militare.

Dar, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, propune „schimburi teritoriale” ca parte a unui acord de pace între Ucraina și Rusia, care ar include renunțarea la toate regiunile Donețk și Luhansk, pe care Rusia nu le controlează în totalitate, ucrainenii se tem că teritoriile ocupate au devenit deja terenuri de pregătire pentru următoarea invazie a Rusiei.

„Militarizează tot ce le cade în mână”

Institutul pentru Studiul Războiului a avertizat, de asemenea, că amenințarea bazelor avansate ale Rusiei se extinde și asupra statelor membre NATO.

„Militarizează tot ce le cade în mână”, a declarat pentru Kyiv Independent o femeie din Donețk, activistă a grupului partizan Zla Mavka, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„Armata ocupă ateliere goale, instalează barăci, iar gardienii nu lasă pe nimeni să se apropie. Nici măcar nu știm ce se află înăuntru, dar toată lumea vede convoaie care intră și ies noaptea.”

O mare parte din Donbas „este deja o bază militară rusă astăzi”, deplânge Petro Andriushenko, originar din Mariupol și consilier de război al primarului orașului. Andriushenko a înființat la începutul acestui an noul său „Centru pentru Studiul Ocupației”.

Ceea ce vedem din noile instalații militare ale Rusiei este, spune Andriushenko, „probabil mai puțin de 1% din ceea ce există de fapt. În aproape fiecare centru populat există un fel de sediu pentru soldații ruși”.

Videoclipuri recente postate de soldații ruși pe rețelele de socializare arată, de exemplu, o fabrică care producea odată camioane de remorcare și tractoare în Berdiansk, la sud-vest de Mariupol, transformată în bază după ce a fost capturată în 2022.

Fabrică de lapte transformată în atelier auto

O fabrică de lapte din zona rurală Dovzhansk, numită anterior Sverdlovsk, este acum o bază rusă de reparații auto în estul regiunii Luhansk. În Oleksandrivka, regiunea Donetsk, forțele ruse au transformat recent o școală într-un adăpost pentru tancuri.

În Crimeea și de-a lungul Mării Azov, soldații ruși de ocupație au transformat o serie nesfârșită de foste stațiuni în cazărmi. De exemplu, Arabat Spit era un loc de vacanță popular înainte de invazia pe scară largă.

„Cea mai mare parte a Arabat Spit este acum goală”, a spus Serhii Danylov, vicepreședinte al Asociației de Studii din Orientul Mijlociu, care se ocupă și de regiunea Herson.

„Nu este niciun secret că, dacă te uiți în jurul porturilor Skladovsky și Zaliznîi, fiecare a doua tabără pentru copii sau bază de recreere este ocupată fie de Rosgvardia, fie de personalul militar rus”, a spus Hlushko, referindu-se la două porturi din Marea Neagră din regiunea ocupată Herson.

Crimeea

Un reprezentant al Crimean Combat Seagulls, o mișcare de rezistență ucraineană activă în peninsulă, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat pentru Kyiv Independent că militarizarea teritoriului de către Rusia s-a accelerat de la începutul invaziei pe scară largă.

„Crimeea are în prezent două funcții: ca trambulină pentru potențiale operațiuni ofensive și ca bază pentru aprovizionarea forțelor ruse din sudul Ucrainei.”

Reprezentantul a menționat apariția recentă a sistemelor de apărare aeriană S-400 și Pantsir-S1 și a rachetelor antinavale Bal și Bastion. Deși Crimean Combat Seagulls nu cunoștea numărul total al forțelor ruse din Crimeea, „există zeci de garnizoane și facilități de diferite niveluri, inclusiv aerodromuri, baze navale și complexe de rachete, care asigură pregătirea de luptă completă a peninsulei”.

Din 2014, Ucraina a fortificat, de asemenea, multe orașe cheie rămase în regiunile Donețk și Luhansk. Astfel, orașe grav afectate precum Pokrovsk, Kupiansk, Kostiantinivka și Kramatorsk au reușit să reziste în fața atacurilor continue ale Rusiei pe uscat și din aer.

Datorită prezenței munților și a terikonilor artificiali, sau haldele de zgură caracteristice regiunii Donbas, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, zona este mult mai ușor de apărat decât, de exemplu, regiunea Dnipropetrovsk, care se învecinează imediat la vest și este în mare parte stepă.

Predarea acestor orașe bine protejate din regiunile Donețk și Luhansk ca parte a oricărui acord de pace riscă să ducă la pierderea celor mai bune fortificații ale Ucrainei în favoarea Rusiei.

Iar pentru cei care trăiesc în aceste teritorii, militarizarea zonei de către Rusia este o jignire amară în contextul unei crize umanitare tot mai profunde.

„Cel mai grav este că aceste schimbări au loc în același timp în care noi luptăm pentru lucrurile de bază – pentru apă cu care să spălăm mâinile copiilor noștri sau să gătim mâncare”, a declarat Zla Mavka, activistă a mișcării de rezistență din Donetskul ocupat.

