O navă thailandeză a fost lovită, în urmă cu puțin timp, când încerca să iasă din Golful Persic. Imaginile arată cum cargo-ul arde ca o torță.

Gărzile Revoluționare au amenințat că orice navă care încearcă să forțeze trecerea prin Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns dur.

Donald Trump susține că dacă navele nu vor fi lăsate să plece din Golf, pe 6 aprilie va lansa un atac puternic.

Tot astăzi, trei nave de containere au fost întoarse după ce au încercat să navigheze spre Oceanul Indian. Navele s-au pus în mișcare după ce Donald Trump a anunțat că mai multe ar fi fost lăsate să treacă de regimul de la Teheran, drept cadou. Iranienii spun însă că este o minciună.

„Marina Gărzilor Revoluționare a anunțat că Strâmtoarea Hormuz este închisă, iar orice tranzit prin strâmtoare va primi un răspuns ferm. Toate transporturile maritime către și dinspre porturile aliaților și susținătorilor SUA și Israelului sunt interzise, indiferent de destinație sau rută”, a comunicat televiziunea iraniană de stat.

Editor : Liviu Cojan