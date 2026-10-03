Teroare la Kiev, în timp ce Rusia își intensifică atacurile: „Vor să arate că, dacă nu ai capitala, nu ai țara”

Locuitorii Kievului traversează una dintre cele mai dificile perioade de la începutul invaziei ruse, după ce Moscova și-a intensificat atacurile asupra capitalei Ucrainei. Rachete și drone au lovit în ultimele zile o școală, un spital, clădiri de birouri, centre de date și unul dintre principalele poduri ale orașului, în timp ce atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat mai multe cartiere fără electricitate și apă, relatează The Guardian.

Valeriya Tkachenko își ducea fiul la școală, în centrul Kievului, când a fost declanșată alerta aeriană. Angajații școlii i-au grăbit pe copii și pe părinți spre adăpost, unde avocata, cuprinsă de teamă, și-a petrecut următoarele două ore alături de fiul ei.

„Sunt îngrozită toată ziua gândindu-mă la ce i s-ar putea întâmpla fiului meu”, a spus ea după ce a ieșit din adăpost, fiind deja în întârziere la serviciu.

Cu o zi înainte, o dronă rusească propulsată de un motor cu reacție lovise o școală din apropiere. „Și nu mai pot să-mi fac niciun plan”, a spus ea. „Nu putem continua așa.”

Într-o altă parte a orașului, vineri dimineață, Artem Marchenko, angajat în domeniul IT, a fost nevoit să-și abandoneze mașina și să meargă pe jos timp de 20 de minute pe Podul Pivdennyi, în drum spre serviciu, după ce atacurile repetate ale Rusiei au avariat podul.

El se teme că Rusia va viza în curând și celelalte poduri ale Kievului, paralizând circulația într-un oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori, împărțit în două de fluviul Nipru.

Kievul intră în cea mai dificilă perioadă de la primele zile ale invaziei, în condițiile în care intensificarea atacurilor rusești schimbă viața de zi cu zi într-o capitală pe care Moscova încearcă să o lase în întuneric.

Timp de săptămâni, principala îngrijorare în capitală a fost apropierea iernii, când Rusia ar urma să încerce din nou să lase Ucraina în întuneric și frig. Însă escaladarea bruscă a atacurilor rusești îi face pe mulți locuitori să simtă că o parte dintre greutățile pentru care se pregăteau au început deja.

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Numai în această săptămână, rachetele și dronele rusești au lovit clădiri de birouri, centre de date, o școală, un spital și unul dintre principalele poduri ale Kievului. Moscova și-a început, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, vizând o centrală termoelectrică și alte instalații energetice. În urma atacurilor, mai multe cartiere au rămas fără electricitate și apă până dimineața.

Volodimir Zelenski a subliniat ceea ce pare a fi o schimbare a tacticii Rusiei, într-un interviu acordat în această săptămână Financial Times, afirmând că Vladimir Putin le-a ordonat recent comandanților săi să renunțe la regulile războiului.

„Vor ca ucrainenii să plece din capitală (...) și să arate că, dacă nu ai capitala, nu ai țara”, a declarat Zelenski separat, în fața jurnaliștilor.

Până de curând, Kievul își păstrase un ritm de viață aparent normal, în timp ce orașele mai apropiate de front, inclusiv Harkov și Dnipro, suportau cea mai mare parte a atacurilor zilnice cu rachete și drone. Acum, locuitorii glumesc amar că situația începe să se inverseze, iar acele orașe par uneori mai sigure decât capitala.

Orașul se confruntă cu o combinație deosebit de periculoasă: o penurie acută de interceptoare Patriot pentru rachetele balistice și o nouă generație de drone rusești, mai rapide și propulsate de motoare cu reacție, care sunt mai greu de doborât.

Kievul încearcă să accelereze dezvoltarea unei noi generații de drone interceptoare capabile să doboare modelele rusești propulsate de motoare cu reacție. Mai multe astfel de drone sunt deja utilizate, potrivit a trei surse din industria de apărare, însă acestea au precizat că ar putea dura încă săptămâni sau luni până când sistemele vor putea fi desfășurate la o scară suficient de mare pentru a oferi o protecție semnificativă capitalei.

În același timp, avansurile Rusiei pe câmpul de luptă rămân relativ lente și au costuri enorme.

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Moscova a cucerit aproximativ 361 de kilometri pătrați în septembrie, potrivit analistului militar Konrad Muzyka, o creștere față de lunile precedente, dar încă mult sub ritmul necesar pentru ocuparea restului Donbasului înainte de iarnă, când operațiunile ofensive devin, de regulă, mai dificile.

Ucraina, între timp, a recucerit aproximativ 126 de kilometri pătrați în cadrul unei serii de contraofensive desfășurate în est sub numele de cod „Vivaldi”.

Luptele terestre, care avansează într-un ritm mai lent, contrastează tot mai puternic cu ceea ce se întâmplă mult în spatele frontului. Diferența reflectă o schimbare mai amplă în evoluția războiului, în condițiile în care marile orașe ale Ucrainei sunt supuse unei presiuni tot mai mari.

„Poți avea destul de mult succes în luptele terestre, dar, dacă ești vulnerabil în aer, mai ales în spatele frontului, aceasta este vulnerabilitatea pe care adversarul tău o va exploata”, a declarat Mykola Bielieskov, analist militar la Institutul Național pentru Studii Strategice al Ucrainei, instituție de stat.

Oficialii ucraineni și-au avertizat omologii europeni cu privire la amploarea amenințării care se profilează. Potrivit New York Times, ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, le-a prezentat recent oficialilor europeni informații despre un plan rusesc interceptat care prevedea utilizarea a până la 1.000 de rachete, drone și bombe împotriva sistemului energetic al țării.

Printre ținte s-ar număra stații electrice, centrale hidroelectrice și termoelectrice, precum și centrale termice, într-o aparentă încercare de a lăsa orașele ucrainene în întuneric și frig și de a provoca o criză umanitară.

„Rusia intenționează să înghețe Kievul, să-l arunce înapoi în Epoca de Piatră”, a declarat un diplomat occidental de rang înalt aflat la Kiev, sub protecția anonimatului.

Diplomații occidentali afirmă public că intenționează să rămână la Kiev, conștienți că plecarea lor i-ar oferi Moscovei o victorie propagandistică și ar risca să creeze impresia că Ucraina este abandonată.

În privat însă, doi diplomați de rang înalt au declarat că sunt elaborate planuri de urgență pentru mutarea ambasadelor la Liov sau în estul Poloniei, în cazul în care Rusia ar începe să vizeze în mod deliberat misiunile diplomatice străine.

„Situația se deteriorează, în mod evident, rapid”, a declarat diplomatul.

Editor : Ș.A.