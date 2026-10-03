Live TV

Teroare la Kiev, în timp ce Rusia își intensifică atacurile: „Vor să arate că, dacă nu ai capitala, nu ai țara”

Data publicării:
A Massive Russian Air Attack On Kyiv And The Surrounding Region, Ukraine - 30 Sep 2026
Un atac aerian masiv al Rusiei asupra Kievului, 30 septembrie 2026. Foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Locuitorii Kievului traversează una dintre cele mai dificile perioade de la începutul invaziei ruse, după ce Moscova și-a intensificat atacurile asupra capitalei Ucrainei. Rachete și drone au lovit în ultimele zile o școală, un spital, clădiri de birouri, centre de date și unul dintre principalele poduri ale orașului, în timp ce atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat mai multe cartiere fără electricitate și apă, relatează The Guardian.

Valeriya Tkachenko își ducea fiul la școală, în centrul Kievului, când a fost declanșată alerta aeriană. Angajații școlii i-au grăbit pe copii și pe părinți spre adăpost, unde avocata, cuprinsă de teamă, și-a petrecut următoarele două ore alături de fiul ei.

„Sunt îngrozită toată ziua gândindu-mă la ce i s-ar putea întâmpla fiului meu”, a spus ea după ce a ieșit din adăpost, fiind deja în întârziere la serviciu.

Cu o zi înainte, o dronă rusească propulsată de un motor cu reacție lovise o școală din apropiere. „Și nu mai pot să-mi fac niciun plan”, a spus ea. „Nu putem continua așa.”

Într-o altă parte a orașului, vineri dimineață, Artem Marchenko, angajat în domeniul IT, a fost nevoit să-și abandoneze mașina și să meargă pe jos timp de 20 de minute pe Podul Pivdennyi, în drum spre serviciu, după ce atacurile repetate ale Rusiei au avariat podul.

El se teme că Rusia va viza în curând și celelalte poduri ale Kievului, paralizând circulația într-un oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori, împărțit în două de fluviul Nipru.

Kievul intră în cea mai dificilă perioadă de la primele zile ale invaziei, în condițiile în care intensificarea atacurilor rusești schimbă viața de zi cu zi într-o capitală pe care Moscova încearcă să o lase în întuneric.

Timp de săptămâni, principala îngrijorare în capitală a fost apropierea iernii, când Rusia ar urma să încerce din nou să lase Ucraina în întuneric și frig. Însă escaladarea bruscă a atacurilor rusești îi face pe mulți locuitori să simtă că o parte dintre greutățile pentru care se pregăteau au început deja.

Citește și: Premierul Ucrainei le sugerează persoanelor vulnerabile să plece din marile orașe: „Să o faceţi înainte de iarnă”

Numai în această săptămână, rachetele și dronele rusești au lovit clădiri de birouri, centre de date, o școală, un spital și unul dintre principalele poduri ale Kievului. Moscova și-a început, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, vizând o centrală termoelectrică și alte instalații energetice. În urma atacurilor, mai multe cartiere au rămas fără electricitate și apă până dimineața.

Volodimir Zelenski a subliniat ceea ce pare a fi o schimbare a tacticii Rusiei, într-un interviu acordat în această săptămână Financial Times, afirmând că Vladimir Putin le-a ordonat recent comandanților săi să renunțe la regulile războiului.

„Vor ca ucrainenii să plece din capitală (...) și să arate că, dacă nu ai capitala, nu ai țara”, a declarat Zelenski separat, în fața jurnaliștilor.

Până de curând, Kievul își păstrase un ritm de viață aparent normal, în timp ce orașele mai apropiate de front, inclusiv Harkov și Dnipro, suportau cea mai mare parte a atacurilor zilnice cu rachete și drone. Acum, locuitorii glumesc amar că situația începe să se inverseze, iar acele orașe par uneori mai sigure decât capitala.

Orașul se confruntă cu o combinație deosebit de periculoasă: o penurie acută de interceptoare Patriot pentru rachetele balistice și o nouă generație de drone rusești, mai rapide și propulsate de motoare cu reacție, care sunt mai greu de doborât.

Kievul încearcă să accelereze dezvoltarea unei noi generații de drone interceptoare capabile să doboare modelele rusești propulsate de motoare cu reacție. Mai multe astfel de drone sunt deja utilizate, potrivit a trei surse din industria de apărare, însă acestea au precizat că ar putea dura încă săptămâni sau luni până când sistemele vor putea fi desfășurate la o scară suficient de mare pentru a oferi o protecție semnificativă capitalei.

În același timp, avansurile Rusiei pe câmpul de luptă rămân relativ lente și au costuri enorme.

Citește și: Putin se pregătește pentru ani de război. Cheltuieli militare record și presiune tot mai mare asupra Europei (Bloomberg)

Moscova a cucerit aproximativ 361 de kilometri pătrați în septembrie, potrivit analistului militar Konrad Muzyka, o creștere față de lunile precedente, dar încă mult sub ritmul necesar pentru ocuparea restului Donbasului înainte de iarnă, când operațiunile ofensive devin, de regulă, mai dificile.

Ucraina, între timp, a recucerit aproximativ 126 de kilometri pătrați în cadrul unei serii de contraofensive desfășurate în est sub numele de cod „Vivaldi”.

Luptele terestre, care avansează într-un ritm mai lent, contrastează tot mai puternic cu ceea ce se întâmplă mult în spatele frontului. Diferența reflectă o schimbare mai amplă în evoluția războiului, în condițiile în care marile orașe ale Ucrainei sunt supuse unei presiuni tot mai mari.

„Poți avea destul de mult succes în luptele terestre, dar, dacă ești vulnerabil în aer, mai ales în spatele frontului, aceasta este vulnerabilitatea pe care adversarul tău o va exploata”, a declarat Mykola Bielieskov, analist militar la Institutul Național pentru Studii Strategice al Ucrainei, instituție de stat.

Oficialii ucraineni și-au avertizat omologii europeni cu privire la amploarea amenințării care se profilează. Potrivit New York Times, ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, le-a prezentat recent oficialilor europeni informații despre un plan rusesc interceptat care prevedea utilizarea a până la 1.000 de rachete, drone și bombe împotriva sistemului energetic al țării.

Printre ținte s-ar număra stații electrice, centrale hidroelectrice și termoelectrice, precum și centrale termice, într-o aparentă încercare de a lăsa orașele ucrainene în întuneric și frig și de a provoca o criză umanitară.

„Rusia intenționează să înghețe Kievul, să-l arunce înapoi în Epoca de Piatră”, a declarat un diplomat occidental de rang înalt aflat la Kiev, sub protecția anonimatului.

Diplomații occidentali afirmă public că intenționează să rămână la Kiev, conștienți că plecarea lor i-ar oferi Moscovei o victorie propagandistică și ar risca să creeze impresia că Ucraina este abandonată.

În privat însă, doi diplomați de rang înalt au declarat că sunt elaborate planuri de urgență pentru mutarea ambasadelor la Liov sau în estul Poloniei, în cazul în care Rusia ar începe să vizeze în mod deliberat misiunile diplomatice străine.

„Situația se deteriorează, în mod evident, rapid”, a declarat diplomatul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sustinatoare dilie
1
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
2
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
nicusor dan profimedia
3
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
4
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
"Fără cuvinte!" Mesajul postat în miez de noapte pe contul oficial al naționalei României
Digi Sport
"Fără cuvinte!" Mesajul postat în miez de noapte pe contul oficial al naționalei României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
putin
Miliardarii ruși „se oferă voluntari” să finanțeze bugetul lui Putin. Au virat deja peste 5,6 miliarde de dolari
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: Putin a ordonat armatei ruse să renunțe la „regulile războiului”. Moscova neagă că lovește ținte civile
Russian drone strikes hit central Kyiv, killing two
Vitali Kliciko: „Rusia distruge Kievul”. Atacurile cu drone și rachete au lovit poduri, locuințe și infrastructura critică
vladimir putin in birou
Putin se pregătește pentru ani de război. Cheltuieli militare record și presiune tot mai mare asupra Europei (Bloomberg)
putin si schroder profimedia
Fostul cancelar german Gerhard Schroder, prieten cu Putin, a fost numit în consiliul de supraveghere al unui grup de retail din Rusia
Recomandările redacţiei
sediul s&p
România scapă de „junk”: S&P păstrează ratingul BBB-, dar perspectiva...
Oleg Levușkin pe motocicletă în Rusia / dronă folosită în atacul eșuat de la aeroportul Leipzig
Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu...
Transfăgărășan
Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii...
US-NEWS-ALASKA-HOMELESS-DEATHS-AC
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat...
Ultimele știri
Incidentul FlyDubai: copilotul a fost concediat anul trecut din cauza opiniilor extremiste. Ce s-a descoperit pe conturile sale online
Rachetă balistică lansată de Coreea de Nord în largul coastei de est a țării: anunțuri de la Seul și Tokio
Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică interdicția și ce sancțiuni prevede legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Julianne Moore și fiica ei, ca două picături de apă pe covorul roșu. Singurele diferențe au fost lungimea și...
Cancan
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Fanatik.ro
Ștefan Beldie enumeră TREI motive pentru care Gică Hagi ar trebui să plece rapid de pe banca naționalei
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
24 de ore până la „iad” pentru Hagi și naționala României. Cum a arătat ziua de groază a „tricolorilor” la...
Adevărul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la Varșovia! Au scris un SINGUR cuvânt
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Angajat dat afară după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanța a decis altceva
Newsweek
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum arată cea mai scumpă găină din lume. Este numită „Lamborghini-ul păsărilor de curte” iar prețul ajunge și...
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...