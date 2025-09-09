Live TV

„Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk

Data publicării:
atac rusesc in ucraina
Foto: Captură video X

Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale, relatează AFP, preluat de News.ro.

Un atac brutal al Rusiei cu o bombă aeriană asupra satului Iarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de civili, a declarat Zelenski.

Atacul a lovit satul în momentul în care locuitorii primeau pensiile, a adăugat şeful statului, cerând comunităţii internaţionale să ia „măsuri ferme” împotriva Rusiei.

În videoclipul publicat de Zelenski se văd cadavre împrăştiate pe jos lângă o camionetă grav avariată utilizată de poşta publică ucraineană, în special pentru distribuirea pensiilor în zonele rurale.

Guvernatorul regional, Vadim Filaşkin, a anunţat că sunt „cel puţin 21 de morţi” şi tot atâţia răniţi. „Nu este vorba de o acţiune militară, ci de terorism pur”, a denunţat el. „Echipele de salvare, medicii, poliţia şi autorităţile locale se află în prezent la faţa locului”, a adăugat Filaşkin.

Satul Iarova este situat la mai puţin de zece kilometri de linia frontului cu Rusia. Avea aproximativ 1.800 de locuitori înainte de invazia rusă în Ucraina, lansată în februarie 2022.

„Astfel de atacuri ruseşti nu trebuie lăsate fără un răspuns adecvat din partea comunităţii internaţionale. Ruşii continuă să distrugă vieţi, evitând în acelaşi timp noi sancţiuni severe”, a declarat Zelenski.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
4
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Digi Sport
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu cu mâna la piept
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul...
elcen electrocentrale bucuresti
Percheziții DNA la ELCEN. Surse: Directorul general și cel comercial...
dragos pislaru
Voucherele pentru alimente, blocate în birocrație: vechile carduri...
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă în Parlament. Senator...
Ultimele știri
USR atacă PSD, PNL și UDMR: „Vechile partide” au blocat audierea conducerii ASF în Comisia de Buget
Preliminarii CM 2026. Cipru – România, diseară de la 21.45. Pe cine titularizează Mircea Lucescu în poarta „tricolorilor"
Daniel Fenechiu: Cu siguranță că Ilie Bolojan își va da demisia dacă proiectul privind pensiile magistraților nu trece de CCR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Marina Tauber, Evghenia Guţul şi Ilan Şo la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie de la Moscova
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
cladire guvern kiev
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA
photo_2025-09-08_23-57-06
Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar”
CHINA BEIJING XI JINPING RUSSIA MONGOLIA TRILATERAL MEETING (CN)
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări
Michal Koudelka
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea