„Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk

Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale, relatează AFP, preluat de News.ro.

Un atac brutal al Rusiei cu o bombă aeriană asupra satului Iarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de civili, a declarat Zelenski.

Atacul a lovit satul în momentul în care locuitorii primeau pensiile, a adăugat şeful statului, cerând comunităţii internaţionale să ia „măsuri ferme” împotriva Rusiei.

În videoclipul publicat de Zelenski se văd cadavre împrăştiate pe jos lângă o camionetă grav avariată utilizată de poşta publică ucraineană, în special pentru distribuirea pensiilor în zonele rurale.

Guvernatorul regional, Vadim Filaşkin, a anunţat că sunt „cel puţin 21 de morţi” şi tot atâţia răniţi. „Nu este vorba de o acţiune militară, ci de terorism pur”, a denunţat el. „Echipele de salvare, medicii, poliţia şi autorităţile locale se află în prezent la faţa locului”, a adăugat Filaşkin.

Satul Iarova este situat la mai puţin de zece kilometri de linia frontului cu Rusia. Avea aproximativ 1.800 de locuitori înainte de invazia rusă în Ucraina, lansată în februarie 2022.

„Astfel de atacuri ruseşti nu trebuie lăsate fără un răspuns adecvat din partea comunităţii internaţionale. Ruşii continuă să distrugă vieţi, evitând în acelaşi timp noi sancţiuni severe”, a declarat Zelenski.

