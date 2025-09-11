Live TV

Testamentul lui Giorgio Armani a fost deschis. Celebrul designer a lăsat două documente scrise de mână, în plicuri sigilate

EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Giorgio Armani, creator de modă FOTO: Profimedia

Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marţi de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale, transmite joi ANSA.

Cele două testamente au fost scrise de Giorgio Armani de mână şi au fost puse în plicuri sigilate, potrivit Agerpres. Primul testament este datat 15 martie, iar cel de-al doilea 5 aprilie.

Conţinutul testamentar al marelui creator de modă nu este deocamdată cunoscut. Armani nu a avut copiii cărora să le lase imperiul pe care l-a construit în lumea modei. Potenţialii săi moştenitori sunt sora sa mai mică, două nepoate şi un nepot.

Averea sa include 99.9% din grupul Armani, precum şi numeroase proprietăţi şi opere de artă, mai transmite ANSA.

