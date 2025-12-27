Live TV

Thailanda și Cambodgia pun capăt confruntărilor: armistițiu după săptămâni de violențe

Data publicării:
trupe din Cambodgia la templul Preah Vihear unde au purtat lupte contra trupelor thailandeze
Foto: Profimedia Images
Din articol
Acord încălcat

Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, după mai multe săptămâni de atacuri la graniță. Anunțul a fost făcut de miniștrii Apărării din cele două țări, care au anunțat și eliberarea mai multor soldați. De la izbucnirea războiului au murit peste 40 de persoane și au fost strămutați aproximativ un milion de civili.

Cele două părți au convenit să înghețe toate mișcările de trupe și să permită civililor care locuiesc în zona de frontieră să se întoarcă acasă, după mai multe săptămâni de conflicte care au dus la moarte a cel puțin 41 de persoane și la strămutarea a aproximativ un milion de persoane, potrivit News.ro.

Armistițiul a intrat în vigoare la ora locală 12:00, iar după ce va fi respectat timp de 72 de ore, 18 soldați din Cambodgia vor fi eliberați de autoritățile thailandeze. De asemenea, armistițiul prevede încetarea "atacurilor asupra civililor, obiectelor şi infrastructurilor civile, precum şi asupra obiectivelor militare ale ambelor părţi".

„Ambele părţi trebuie să evite focurile neprovocate, avansarea sau deplasarea trupelor către poziţiile sau trupele celeilalte părţi", se arată în comunicat.

Acord încălcat

Un acord de încetare a focului a fost pus la punct și în luna octombrie, la care a participt inclusiv președintele Donald Trump. Însă, acesta a fost încălcat în luna decembrie când au izbucnit noi ciocniri. De atunci, ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului.

Armata thailandeză a declarat că trupele sale au răspuns la focurile cambodgiene în provincia Si Sa Ket din Thailanda, în urma cărora doi soldaţi thailandezi au fost răniţi. În replică, ministerul Apărăii din Cambodgia a susținut că forțele thailandeze au atacat primele, în provincia Preah Vihear, şi a insistat că Cambodgia nu a ripostat.

Ciocnirile au continuat pe tot parcursul lunii decembrie. Vineri, Thailanda a atacat aerian asupra unei regiuni de frontieră disputate din Cambodgia, atac despre care au susținut că a fost asupra unei „poziții militare fortificate” cambodgiană după ce civilii au părăsit zona. Cu toate acestea, ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că loviturile au fost „atacuri indiscriminate" împotriva caselor civile.

Disputele dintre Thailanda şi Cambodgia datează de mai bine de un secol, însă acestea s-au intensificat în luna mai a acestui an, când un soldat cambodgian a fost ucis într-o ciocnire. Două luni mai târziu, în iulie, au avut loc cinci zile de lupte intense de-a lungul frontierei, care s-au soldat cu zeci de soldaţi şi civili morţi. Alte mii de civili au fost strămutaţi.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
2
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
4
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
papa leon
Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea”
marco rubio 2 profimedia
Luni sau marți. Rubio îşi exprimă speranţa că Thailanda şi Cambodgia vor restabili armistiţiul
Cimitir Ucraina
Este oficial: Ucraina, cel mai sângeros conflict din lume în 2025
President Trump Oversees the Signing of a Ceasefire Agreement between Thailand and Cambodia
Trump spune că a pus capăt din nou conflictului dintre Thailanda și Cambodgia. Liderul de la Bangkok a anunțat altceva
mae inquam octav ganea
MAE a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să călătorească la granița dintre Thailanda și Cambodgia
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin...
un barbat merge prin viscol
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu...
G9J27r-WkAALw1O
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii...
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Ultimele știri
Salvamontiștii avertizează: vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani
Guvernul nigerian anunță că atacurile SUA de Crăciun au vizat două tabere care aveau legături cu ISIS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care este, de fapt, adevărul
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Când ai voie să speli haine după Crăciun, potrivit tradiției. Ce spun preoții
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat, după 9 ani, dar a dat lovitura pe plan profesional
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îndrăgostită și fericită. Jennifer Aniston, la primul Crăciun împreună cu Jim Curtis. Actrița a postat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...