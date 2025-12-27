Thailanda și Cambodgia pun capăt confruntărilor: armistițiu după săptămâni de violențe

Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, după mai multe săptămâni de atacuri la graniță. Anunțul a fost făcut de miniștrii Apărării din cele două țări, care au anunțat și eliberarea mai multor soldați. De la izbucnirea războiului au murit peste 40 de persoane și au fost strămutați aproximativ un milion de civili.

Cele două părți au convenit să înghețe toate mișcările de trupe și să permită civililor care locuiesc în zona de frontieră să se întoarcă acasă, după mai multe săptămâni de conflicte care au dus la moarte a cel puțin 41 de persoane și la strămutarea a aproximativ un milion de persoane, potrivit News.ro.

Armistițiul a intrat în vigoare la ora locală 12:00, iar după ce va fi respectat timp de 72 de ore, 18 soldați din Cambodgia vor fi eliberați de autoritățile thailandeze. De asemenea, armistițiul prevede încetarea "atacurilor asupra civililor, obiectelor şi infrastructurilor civile, precum şi asupra obiectivelor militare ale ambelor părţi".

„Ambele părţi trebuie să evite focurile neprovocate, avansarea sau deplasarea trupelor către poziţiile sau trupele celeilalte părţi", se arată în comunicat.

Acord încălcat

Un acord de încetare a focului a fost pus la punct și în luna octombrie, la care a participt inclusiv președintele Donald Trump. Însă, acesta a fost încălcat în luna decembrie când au izbucnit noi ciocniri. De atunci, ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului.

Armata thailandeză a declarat că trupele sale au răspuns la focurile cambodgiene în provincia Si Sa Ket din Thailanda, în urma cărora doi soldaţi thailandezi au fost răniţi. În replică, ministerul Apărăii din Cambodgia a susținut că forțele thailandeze au atacat primele, în provincia Preah Vihear, şi a insistat că Cambodgia nu a ripostat.

Ciocnirile au continuat pe tot parcursul lunii decembrie. Vineri, Thailanda a atacat aerian asupra unei regiuni de frontieră disputate din Cambodgia, atac despre care au susținut că a fost asupra unei „poziții militare fortificate” cambodgiană după ce civilii au părăsit zona. Cu toate acestea, ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că loviturile au fost „atacuri indiscriminate" împotriva caselor civile.

Disputele dintre Thailanda şi Cambodgia datează de mai bine de un secol, însă acestea s-au intensificat în luna mai a acestui an, când un soldat cambodgian a fost ucis într-o ciocnire. Două luni mai târziu, în iulie, au avut loc cinci zile de lupte intense de-a lungul frontierei, care s-au soldat cu zeci de soldaţi şi civili morţi. Alte mii de civili au fost strămutaţi.

