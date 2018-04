„The Golden State Killer”, unul dintre cei mai căutați criminali în serie, a fost prins după 40 de ani de fugă

După ce a terorizat California şi a îngrozit SUA, Joseph James DeAngelo - „The Golden State Killer'' - un fost poliţist, a fost arestat miercuri noaptea, perioada zilei în care îşi comitea majoritatea fărădelegilor, relatează AFP, citată de Agerpres.

Joseph James DeAngelo





Este vorba de unul dintre cei mai căutaţi criminali în serie din Statele Unite, care a reuşit în mod misterios să le scape autorităţilor timp de 40 de ani. În anii '70 şi '80, Joseph James DeAngelo a violat circa 50 de persoane şi a asasinat 12, fiind responsabil şi de peste 120 de jafuri.



Numit The Golden State Killer, (criminalul din Statul de Aur - n.r.) după supranumele Californiei, sau „primul hărţuitor nocturn", el a fost descoperit în urma analizei ADN în apropiere de Sacramento, capitala californiană unde s-au produs cele mai multe dintre crimele sale. Criminalul ducea un trai liniştit într-un cartier select, potrivit autorităţilor.



„Marţi a fost emis un mandat de arestare pe numele lui Joseph James DeAngelo şi capete de acuzare pentru crime şi violuri în circumstanţe agravante au fost formulate în mai multe comitate din California", statul cu cea mai mare populaţie din SUA, a anunţat procuroarea din Sacramento, Anne Marie Schubert, în cadrul unei conferinţe de presă.



„Am găsit acul în carul cu fân. Era chiar aici, în districtul Sacramento", a adăugat ea.



DeAngelo este suspectat că a comis 12 crime, în jur de 50 de violuri şi 120 de jafuri în California între 1976 şi 1986, potrivit FBI. El riscă acum să fie condamnat la închisoare pe viaţă.



Vârsta victimelor mergea de la 14 la 41 de ani. Majoritatea crimelor sale au avut loc în împrejurimile Sacramento, dar unele s-au produs în golful San Francisco sau în sudul coastei californiene, până în Orange County.



El intra prin efracţie în casele victimelor sale, le lega, iar apoi le viola. Primele două crime au avut loc în februarie 1978.



„Toată lumea se temea (...), unii dormeau cu o armă lângă ei, alţii îşi luaseră câine", a explicat agentul FBI Marcus Knutson pe site-ul poliţiei federale.



Joseph James DeAngelo a fost poliţist în California în anii 1970, dar a fost concediat pentru un furt din magazine.



„Este posibil ca el să fi comis aceste crime atunci când era agent de poliţie", a declarat şeriful din Sacramento, Scott Jones, în cadrul conferinţei de presă, adăugând că autorităţile încearcă să determine dacă aşa s-a întâmplat sau nu faptele.



„A venit timpul ca victimele să răsufle din nou (...) să se termine anxietatea de care au suferit în aceşti ultimi 40 de ani" şi „să se vindece", a declarat Bruce Harrington, cu vocea tremurătoare, în cadrul conferinţei de presă. Fratele său şi cumnata lui au fost asasinaţi în 1980 în locuinţa lor, iar Joseph James DeAngelo este suspect pentru uciderea lor.



Ancheta care a stagnat timp de decenii a beneficiat de un reviriment spectaculos în ultimele şase zile, a subliniat Anne Marie Schubert, fără a furniza mai multe detalii.



Şeriful a subliniat că frustrarea autorităţilor provocată de incapacitatea lor de a găsi acest violator şi criminal în serie atât de mult timp a jucat un rol important în dezvoltarea unei baze de date californiene de ADN, care conţine în prezent "două milioane de profile".



The Golden State Killer a fost subiectul cărţii autoarei americane Michelle McNamara „Şi voi dispărea în noapte", publicată în acest an.



Şeriful Jones, întrebat despre rolul pe care l-a jucat cartea în resuscitarea anchetei, a spus că aceasta nu a avut un impact, dar că a pus din nou proiectoarele asupra acestor crime nerezolvate şi a antrenat „un flux de informaţii" către autorităţi.



Patton Oswalt, soţul lui Michelle McNamara, care a murit fără a putea vedea capturarea presupusului criminal, a scris pe Twitter: „Dacă l-au prins cu adevărat pe criminalul din Statul de Aur, mi-ar plăcea să-l vizitez. Nu pentru a-l face să fie mândru de el sau pentru a-mi arăta stupefacţia, ci pentru a-i pune întrebările la care soţia mea voia să-l facă să răspundă".