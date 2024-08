O fotografie care îl înfăţişează pe Ammar al-Baluchi, unul dintre cei cinci bărbaţi acuzaţi de guvernul SUA că au plănuit atentatele de la 11 septembrie 2001 şi care rămâne în detenţie fără o condamnare penală, a fost publicată vineri de cotidianul The Guardian, care precizează că datează de la începutul anului 2004, când Baluchi avea 26 de ani, şi a fost probabil făcută în închisoarea secretă a CIA din Bucureşti, relatează News.ro.

Bărbatul este foarte slab, cu părul tuns, dar cu barbă şi se uită direct la cameră. Este complet dezbrăcat, are cătuşe la încheieturile mâinilor şi se află într-o încăpere luminată puternic artificial.

Această fotografie este prima imagine publicată cu un deţinut din „războiul împotriva terorii” care a fost făcută într-un „sit negru” (facilităţi secrete de detenţie) al CIA, precizează The Guardian.

Ammar al-Baluchi este unul dintre cei cinci bărbaţi deţinuţi în prezent la Guantánamo şi acuzaţi de guvernul american că au plănuit atentatele de la 11 septembrie 2001. Miercuri, Pentagonul a anunţat că trei dintre cei cinci bărbaţi, dar nu şi Baluchi, au fost de acord să pledeze "vinovat" pentru toate acuzaţiile şi vor evita astfel posibile condamnări la moarte.

Baluchi a fost arestat pentru prima dată în Karachi, Pakistan, în aprilie 2003, apoi a fost transferat în secret între cinci locuri secrete din mai 2003 până în septembrie 2006. De atunci, el este deţinut la Guantánamo, deşi nu a fost condamnat pentru nicio infracţiune.

Această fotografie, împărtăşită cu The Guardian de avocaţii lui Baluchi, se crede că datează de la începutul anului 2004, când Baluchi avea 26 de ani, şi a fost probabil făcută la "situl negru" al CIA din Bucureşti, România, cunoscut în comunicatele guvernului american atât ca Locaţia nr. 7, cât şi sub numele de Detention Site Black (facilitate de detenţie secretă). În fotografie, Baluchi, a cărui poveste a stat la baza unui personaj din filmul Zero Dark Thirty, este probabil pregătit pentru a fi transportat către un alt loc secret de detenţie, scrie The Guardian.

Între 2002 şi 2008, cel puţin 119 bărbaţi musulmani au fost capturaţi, deţinuţi şi interogaţi în aceste închisori secrete ale CIA din întreaga lume, 39 dintre aceştia fiind supuşi la ceea ce administraţia Bush a denumit eufemistic „tehnici de interogare îmbunătăţite”. În 2014, guvernul SUA a recunoscut că aceste practici au fost practic tortură, atunci când Barack Obama a declarat: „Am torturat unele persoane”.

Nimeni din cadrul CIA nu a fost tras vreodată la răspundere pentru tortură, reaminteşte The Guardian.

Locaţia din România a fost identificată între timp ca fiind în subsolul Oficiului Naţional de Evidenţă a Informaţiilor Clasificate (ORNISS), o clădire guvernamentală de dimensiuni considerabile situată în apropiere de centrul Bucureştiului.

Şase celule din prefabricate, vopsite în alb şi placate cu sticlă rezistentă la impact, au fost instalate pe picioare de cauciuc pentru a-i menţine pe deţinuţi dezorientaţi. România, care la acea vreme dorea să intre în NATO, a fost de acord să coopereze cu CIA prin găzduirea locaţiei şi a primit în schimb milioane de dolari, scrie The Guardian.

CIA a făcut aproximativ 14.000 de fotografii în locurile sale secrete de detenţie şi cu deţinuţii aflaţi în custodie. Însăşi existenţa acestor fotografii a fost ascunsă publicului până în 2015, iar pozele rămân în mare parte clasificate.

Însă avocaţii apărării care îi reprezintă pe deţinuţii de la Guantánamo au contestat ani de zile sistemul draconic de clasificare al instanţei militare, ceea ce a dus treptat la publicarea mai multor materiale clasificate anterior, inclusiv această fotografie, precizează The Guardian.

Deşi nuditatea forţată a fost frecvent utilizată de CIA ca „tehnică de interogare îmbunătăţită” în siturile sale negre, Baluchi este gol în această fotografie probabil din cauza protocoalelor de transport ale CIA. Potrivit unui raport declasificat anterior al inspectorului general al CIA, Baluchi fusese deja supus „procedurilor standard de predare” atunci când a fost transportat în România de la primul său loc de detenţie clandestin, Salt Pit, o închisoare secretă din Afganistan care era cunoscută şi sub numele de Detention Site Cobalt.

Procedurile de transport între facilităţile secrete de detenţie includeau „o verificare a cavităţilor corporale” şi examinarea lui Baluchi de către un ofiţer medical. Cartierul general al CIA a indicat ofiţerilor din teren că trebuie „să îi facă fotografii pentru a documenta starea sa fizică în momentul transferului”, precizează The Guardian.

În documentele depuse în instanţă, Baluchi a descris perioada petrecută aici: "Ca şi cum aş fi trăit într-un frigider. Aici am avut în sfârşit haine, pantaloni scurţi şi o pătură, ceea ce nu a fost suficient pentru a alunga frigul din acest loc".

În acest loc, deţinuţii au fost supuşi izolării, privării de somn şi maltratării fizice prin „atragerea atenţiei” şi „prinderi faciale”. Li se permitea să facă duş o dată pe săptămână, o noutate în comparaţie cu închisorile secrete anterioare. Dar erau în continuare deţinuţi în mod extrajudiciar şi fără a putea comunica cu nimeni (incommunicado), dispăreau din lume şi nu puteau vorbi cu nimeni în afară de gardienii lor.

Raportul CIA citează un interogator care a numit „situl negru” din România „probabil cea mai frumoasă instalaţie” pe care a vizitat-o, afirmând că era „curată, sterilă, eficientă şi modernă”, cu „o senzaţie aproape „suprarealistă”. Un alt interogator a menţionat că, de când se afla în situl din România, acesta avea acum „mai multă carne pe oase”.

În 2028, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat România la plata unor daune în valoare de 100.000 de euro către un presupus terorist, membru al-Qaeda, aflat în prezent în detenție la Guantantamo Bay, care pretinde că ar fi fost torturat într-o închisoare secretă a CIA a în România.

