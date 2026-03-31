În prima zi a războiului cu Iranul, o armă care prezenta caracteristicile unei rachete balistice de fabricație americană, recent dezvoltată, racheta Precision Strike Missile, sau PrSM, rachetă semi-balistică, potrivit unei analize vizuale și militare realizate de New York Times, și de BBC, a lovit un centru sportiv din Lamerd, Iran, în prima zi a războiului (28 februarie), ucigând 21 de persoane.

Într-un articol publicat luni seara, New York Times revine asupra caracteristicilor acestei noi rachete dezvoltate de armata americană, care este „abia ieșită din faza de testare a prototipurilor”.

Atacul din 28 februarie a avut loc în aceeași zi în care o rachetă de croazieră americană Tomahawk a lovit o școală din orașul Minab, situat la câteva sute de kilometri distanță, ucigând 175 de persoane. În cazul orașului Lamerd, însă, a fost implicată o armă care nu fusese testată în luptă.

The Times a verificat videoclipuri cu două atacuri în Lamerd, precum și imagini de după atacuri. Reporterii Times și experții în muniții au constatat că caracteristicile armei, exploziile și pagubele sunt în concordanță cu o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune numită Precision Strike Missile, sau PrSM (pronunțată ca „prism”), care este proiectată să detoneze chiar deasupra țintei și să arunce spre exterior mici pelete de tungsten.

Înregistrările video care surprind unul dintre atacuri, într-o zonă rezidențială situată la aproximativ 270 de metri de sala de sport și de școală, arată arma în zbor, cu o siluetă distinctivă care corespunde rachetei PrSM. Racheta explodează în aer, formând o minge de foc de mari dimensiuni.

O altă înregistrare video, filmată de o cameră de supraveghere amplasată exact vizavi de sala de sport, arată lovitura asupra sălii și a școlii adiacente. Deși videoclipul nu surprinde racheta în zbor, acesta arată clar o explozie chiar deasupra clădirii.

Fotografiile de după atac arată că ambele locații erau ciuruite de găuri, aparent provocate de peletele de tungsten.

Există o bază a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) chiar lângă sala de sport. Nu se știe dacă aceasta a fost lovită în timpul atacului.

PrSM a finalizat testarea prototipului abia anul trecut, potrivit unui comunicat de presă al Armatei.

Pe 1 martie, Comandamentul Central al SUA a publicat un videoclip cu o lansare PrSM din primele 24 de ore ale războiului.

După câteva zile, amiralul Brad Cooper, care conduce Comandamentul Central, a declarat că PrSM a fost utilizat în luptă pentru prima dată. Armata a promovat debutul său.

Deoarece arma este atât de nouă, este mai dificil să se evalueze dacă loviturile PrSM din Lamerd au fost intenționate, au rezultat dintr-o eroare de proiectare sau dintr-un defect de fabricație, sau au fost rezultatul unei selecții necorespunzătoare a țintei.

Nu este clar dacă sau cum școala sau sala de sport ar putea fi afiliate complexului I.R.G.C., dar, conform imaginilor de arhivă din satelit, acestea au fost separate de complex prin ziduri de cel puțin 15 ani.

Armata nu a dezvăluit încă multe detalii despre această armă: nici raza sa maximă de acțiune, nici precizia, nici cantitatea de exploziv pe care o transportă. Nici măcar nu are încă un nume oficial, relatează cotidianul american.

Această rachetă și-a încheiat faza de testare a prototipului și a intrat în faza de producție „acum mai puțin de un an”, pentru a înlocui rachetele cu rază lungă de acțiune ATACMS. Este produsă de Lockheed Martin într-o fabrică din Camden, Arkansas, precizează acesta. Armata nu a comunicat date privind numărul de rachete de acest tip aflate în producție.

Locurile de lansare ale acestei rachete, ale cărei prime teste au fost efectuate în New Mexico și California încă din 2019, nu au fost dezvăluite. Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu a dezvăluit prezența unui PrSM printre armele utilizate în primele douăzeci și patru de ore ale războiului din Iran, afirmând că acesta făcea parte din „muniția lansată din locuri aflate în afara razei de acțiune a apărării iraniene”, dar nu a precizat de unde au fost lansate aceste rachete.

