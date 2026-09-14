The Times: A încercat Putin să-l asasineze pe Boris Johnson? Ce dezvăluie atacul care ar fi vizat trenul diplomatic din Ucraina

După cum spune chiar fostul premier britanic Boris Johnson, relația sa ostilă cu președintele Vladimir Putin poate fi urmărită până la o conversație de la începutul anului 2022, când forțele Kremlinului erau concentrate la granița cu Ucraina, notează The Times.

În documentarul BBC din 2023, Putin vs. Occidentul, Johnson a reflectat asupra conversației telefonice pe care a avut-o cu Putin, avertizându-l pe liderul rus că o invazie ar fi o „catastrofă totală”. Johnson și-a amintit reacția lui Putin. „La un moment dat, m-a amenințat cumva și mi-a spus: «Boris, nu vreau să te rănesc, dar cu o rachetă, ar dura doar un minut».”

Conversația a devenit foarte clară după ce un tren în care se afla Johnson pare să fi supraviețuit unei tentative de lovire cu o dronă rusească. Deși detaliile nu sunt clare, iar Johnson a evitat să susțină că a fost vorba de un atentat la viața sa, Ukrzaliznytsia, compania feroviară de stat a Ucrainei, a sugerat că Kremlinul viza mai mult decât infrastructura feroviară.

Aceasta a precizat că ținta vizată ar fi putut fi trenul diplomatic în care se aflau Johnson, fostul prim-ministru suedez Carl Bildt și alți oficiali de securitate europeni. Acesta a trecut prin gara Yahodyn înainte ca drona rusească să lovească o locomotivă staționară în apropierea graniței cu Polonia.

Ukrzaliznytsia a declarat că trenul diplomatic a plecat înainte de termen, deoarece orarele erau ajustate continuu ca răspuns la amenințările rusești și a sugerat că acesta ar fi putut fi ținta vizată. Conform rapoartelor, un alt tren din gară îl transporta pe David Petraeus, fostul director al CIA.

„Este foarte probabil ca ținta dronei rusești să fi fost de fapt trenul diplomatic, care plecase din gară mai devreme decât era programat”, a declarat compania într-o postare pe Telegram. Ukrzaliznytsia a declarat că „ajustează constant orarul trenurilor” pentru a se proteja împotriva atacurilor.

„Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționară la granița cu Polonia în această dimineață”, a scris Johnson pe X după incident. „Ceea ce putem spune cu siguranță este că acesta este genul de atac aleatoriu și fără sens pe care ucrainenii îl îndură în fiecare zi - chiar și pe căile ferate civile”, a completat el.

Dacă misiunea era să lovească trenul, ar putea fi considerată un eșec. Mai realistă, poate, era ideea că Rusia nu viza trenul, ci încerca să-i intimideze pasagerii. La urma urmei, forțele lui Putin sunt experte în atacuri precise cu drone, inclusiv un raid recent asupra biroului șefului agenției de spionaj a Ucrainei, SBU, din centrul Kievului.

Atacurile au reflectat, de asemenea, disponibilitatea tot mai mare a Kremlinului de a viza vestul Ucrainei, o regiune care anterior fusese relativ nevătămată de războiul care făcea ravagii în est. Cu doar câteva ore înainte, o dronă rusească a lovit un camion aflat la mai puțin de un kilometru de teritoriul polonez, potrivit polițiștilor de frontieră, forțând închiderea temporară a punctului de trecere Iahodin-Dorohusk. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a descris atacul ca fiind „terorismul lui Putin care bate direct la ușile UE și NATO”.

Ceea ce ilustrează incidentul este faptul că Ucraina intră într-un nou capitol înfricoșător, în care dronele rusești pot ataca granița aproape cu impunitate, pentru că apărarea este insuficientă. Atacurile la frontieră au scopul de a intimida și submina sprijinul european și de a împiedica logistica.

Marek Borowski, un parlamentar polonez veteran, a avertizat luni că o reducere a sprijinului european pentru Ucraina în urma atacului ar putea duce la avansarea trupelor rusești până la flancul estic al NATO și al UE. El a spus că Polonia se confruntă cu o alegere între a ceda intimidării rusești sau a crește ajutorul acordat Ucrainei.

„O opțiune este tăierea oricărui sprijin acordat Ucrainei — după care, în șase luni sau mai puțin, vom avea ruși pe râul Bug [granița internațională dintre Polonia și Ucraina]”, a spus el. A doua opțiune ar fi creșterea ajutorului european acordat Ucrainei „pentru a-i arăta lui Putin că acest șantaj este ineficient”.

Borowski a declarat că Regatul Unit se numără printre țintele tentativelor de intimidare din partea Rusiei. „Observ cu mare satisfacție pozițiile Germaniei, Marii Britanii, Franței, Spaniei și Portugaliei, ai căror lideri spun clar că nu vor ceda și că ajutorul trebuie sporit”, a adăugat Borowski.

Punctul de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk dintre Ucraina și Polonia este un nod vital pentru transportul de mărfuri europene în Ucraina, dar și pentru transportul feroviar civil internațional între Kiev și Varșovia.

Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a convocat o reuniune de urgență a liderilor militari și a miniștrilor cheie după atac. „Ne este clar că Rusia își propune să destabilizeze, să paralizeze și, eventual, să distrugă punctele de trecere a frontierei ucrainene. Acest lucru afectează direct și țara noastră”, a declarat Tusk după întâlnire.

Carl Bildt a distribuit pe X o înregistrare video a atacului de la gara Yahodyn. „Nu era trenul nostru, ci cel care se afla la doar câteva minute după noi, la punctul de trecere a frontierei poloneze”, a spus el. „A fost evacuat când drona rusească s-a apropiat și nimeni nu a fost rănit. Sistem de siguranță foarte bun. Trenul nostru tocmai a primit un avertisment de evacuare.”

Bildt, Johnson și ceilalți pasageri se aflau la Kiev pentru conferința privind Strategia Europeană de la Ialta, o reuniune anuală a liderilor și experților din politică, afaceri, securitate și mass-media.

Pentru Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, evenimentul a fost o încercare de a-i ține pe oficialii occidentali departe de Ucraina. „Cred că ar trebui să facem exact opusul. Ar trebui să arătăm că suntem acolo pentru Ucraina și că nu ne este frică”, a declarat ea reporterilor în Rovaniemi, Finlanda.

Putin, însă, insistă în continuare că nu are nicio intenție de a amenința Europa, declarând reporterilor: „Nu există o astfel de amenințare și nu a existat niciodată. Nu amenințăm țările europene și nu avem nicio intenție să o facem. De ce am face-o? Nimeni nu ia în considerare faptul că nu avem motive pentru niciun fel de conflict cu Europa. Toate problemele au fost rezolvate în urma celui de-Al Doilea Război Mondial.”

Analiștii sugerează că Rusia își extinde bazele de lansare pentru dronele sale de atac cu rază lungă de acțiune de-a lungul graniței cu Ucraina și Belarus, inclusiv un număr raportat de 59 de noi șine de lansare a dronelor în zece puncte diferite. Asta are loc în contextul în care forțele Kievului lansează atacuri cu drone și rachete mai adânc în teritoriul rus.

Rugat să comenteze atacul feroviar de luni, Kremlinul a fost, ca de obicei, evaziv. Dacă obiectivul incidentului a fost acela de a semăna frică, nu ar avea sens să ofere detalii. În schimb, un purtător de cuvânt a declarat că Armata rusă a operat pe teritoriul ucrainean și „va continua să facă acest lucru”.

Editor : Ș.R.