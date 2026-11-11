Thomas Markle, tatăl lui Meghan, a fost arestat din nou. Autoritățile americane au declarat că și-a scos ilegal monitorul de la gleznă.

Thomas Markle, tatăl în vârstă de 82 de ani al lui Meghan, ducesa de Sussex, cu care aceasta nu mai ţine legătura, şi-a tăiat de la gleznă dispozitivul electronic de monitorizare, la doar câteva zile după arestarea sa pentru deţinere de materiale ce arătau un abuz sexual asupra copiilor găsite în spaţii de depozitare din California, au declarat marţi autorităţile, citate de focus.de.

Thomas Markle se afla în arest preventiv, aşteptând o audiere la tribunalul federal din Tampa, Florida, a declarat Bill Essayli, prim-asistent al procurorului general al SUA.

Autoritățile l-au eliberat pe bărbatul în vârstă de 82 de ani din arest cu condiția ca acesta să poarte un monitor de gleznă până la începerea procesului. El urma să rămână în arest la domiciliu la azilul de bătrâni unde locuiește, în așteptarea evoluției ulterioare a procedurii judiciare.

În primele ore ale zilei de marți, 10 noiembrie, la ora 1:45 a.m., ora locală, Markle și-a scos singur monitorul de gleznă după doar câteva zile. Ulterior, a fost arestat din nou și se află din nou în custodie, au declarat autoritățile.

Markle a fost arestat în SUA săptămâna trecută. Bărbatul este acuzat de deținere de pornografie infantilă. De asemenea, au fost lansate anchete împotriva sa în Filipine, unde a locuit o perioadă. El a negat acuzațiile care i se aduc. Arestarea lui Markle, vineri, a urmat confiscării a aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative de film şi cărţi care conţineau imagini suspectate că ilustrează un abuz sexual asupra copiilor, găsite în spaţii de depozitare din zona Los Angeles, a spus Essayli. În timpul arestării sale de săptămâna trecută, el a fost preluat cu ambulanţa dintr-un centru de îngrijire pentru vârstnici din Lakeland. După câteva ore, un judecător a permis eliberarea lui Markle cu condiţia ca acesta să fie monitorizat electronic, ceea ce înseamnă, de obicei, purtarea unei brăţări de monitorizare la gleznă.

Editor : M.C