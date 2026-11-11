Live TV

Thomas Markle, tatăl lui Meghan, a fost arestat din nou. Autoritățile americane au declarat că și-a scos ilegal monitorul de la gleznă.

Data publicării:
Thomas Markle. Foto Profimedia
Thomas Markle. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Thomas Markle, tatăl în vârstă de 82 de ani al lui Meghan, ducesa de Sussex, cu care aceasta nu mai ţine legătura, şi-a tăiat de la gleznă dispozitivul electronic de monitorizare, la doar câteva zile după arestarea sa pentru deţinere de materiale ce arătau un abuz sexual asupra copiilor găsite în spaţii de depozitare din California, au declarat marţi autorităţile, citate de focus.de.

Thomas Markle se afla în arest preventiv, aşteptând o audiere la tribunalul federal din Tampa, Florida, a declarat Bill Essayli, prim-asistent al procurorului general al SUA.

Autoritățile l-au eliberat pe bărbatul în vârstă de 82 de ani din arest cu condiția ca acesta să poarte un monitor de gleznă până la începerea procesului. El urma să rămână în arest la domiciliu la azilul de bătrâni unde locuiește, în așteptarea evoluției ulterioare a procedurii judiciare.

În primele ore ale zilei de marți, 10 noiembrie, la ora 1:45 a.m., ora locală, Markle și-a scos singur monitorul de gleznă după doar câteva zile. Ulterior, a fost arestat din nou și se află din nou în custodie, au declarat autoritățile.

Markle a fost arestat în SUA săptămâna trecută. Bărbatul este acuzat de deținere de pornografie infantilă. De asemenea, au fost lansate anchete împotriva sa în Filipine, unde a locuit o perioadă. El a negat acuzațiile care i se aduc.

Arestarea lui Markle, vineri, a urmat confiscării a aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative de film şi cărţi care conţineau imagini suspectate că ilustrează un abuz sexual asupra copiilor, găsite în spaţii de depozitare din zona Los Angeles, a spus Essayli.

În timpul arestării sale de săptămâna trecută, el a fost preluat cu ambulanţa dintr-un centru de îngrijire pentru vârstnici din Lakeland. După câteva ore, un judecător a permis eliberarea lui Markle cu condiţia ca acesta să fie monitorizat electronic, ceea ce înseamnă, de obicei, purtarea unei brăţări de monitorizare la gleznă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
ovidiu vanghele
2
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
2026-11-10-0924
5
Nicușor Dan, conferință de presă maraton la Cotroceni, despre buget, guvernare, AUR...
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Digi Sport
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Proiectul Arcului de Triumf al lui Trump. Foto triumphalarch.com
Membri ai familiei Kennedy solicită unui judecător să blocheze construirea arcului comemorativ al lui Trump la Arlington
Scott Bessent
Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor iraniene
Pete Hegseth
Republicanii din Camera Reprezentanților au blocat încercarea de a-l destitui pe Pete Hegseth
'Lorraine' TV show, London, UK - 01 Dec 2025
Actorul de comedie și autorul de cărți pentru copii David Walliams, acuzat de ademenirea unor minore pentru sex
Meghan Markle, alături de tatăl său, Thomas Markle.
Expertiză psihiatrică în cazul tatălui lui Meghan Markle. Ce a invocat judecătorul american
Recomandările redacţiei
drone ucrainene in depozit
Nicușor Dan, despre dronele produse împreună cu Ucraina: „Principala...
florin manole face declaratii
Ce spune ministrul Muncii despre negocierile pentru mărirea...
ovidiu vanghele
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan...
Price of Water Set To Rise
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele...
Ultimele știri
„PSD și AUR să prezinte protocolul secret de colaborare”. Raluca Turcan susține că există o înțelegere ascunsă între cele două partide
Accident grav la ieșirea din Brașov. Un copil de trei luni a murit, alți trei oameni au fost răniți
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e...
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Singura condiție ca Florinel Coman să semneze în iarnă cu FCSB. Exclusiv
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marea campioană, coșmar fără sfârșit: a NOUA intervenție chirurgicală! "Mă rog să fie și ultima!"
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...