Thomas Markle, tatăl lui Meghan, ducesa de Sussex, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal din Los Angeles pentru două capete de acuzare privind deținerea de materiale cu abuz sexual asupra minorilor, potrivit Reuters.

Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost pus sub acuzare marți la tribunalul federal, au declarat procurorii americani.

Markle a fost arestat de agenții FBI în Florida la începutul acestei luni, la azilul de bătrâni unde locuia, și fusese deja adus în fața instanței federale din Tampa în legătură cu posesia de materiale cu abuz sexual asupra copiilor în California.

Markle este în conflict cu fiica sa și cu ginerele său, soțul lui Meghan, prințul Harry. El a fost eliberat inițial de instanța din Tampa după o scurtă înfățișare, dar a fost ulterior încarcerat după ce și-a tăiat brățara electronică de monitorizare, potrivit autorităților federale.

El este acuzat de deținerea de materiale cu abuz sexual asupra copiilor în Filipine, unde a locuit anterior, și de păstrarea de imagini ilegale și alte materiale în depozite din Los Angeles, care implică copii cu vârsta sub 12 ani.

Rechizitoriul de marți dublează numărul acuzațiilor cu care se confruntă Markle în acest caz, în care este acuzat că a pozat în fotografii alături de cel puțin o fată minoră goală și de alți copii aflați în diferite stadii de dezbrăcare.

Editor : M.C