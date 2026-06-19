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„Ți se rupe sufletul”. Peste 70 de medici au fost infectaţi cu Ebola de la debutul epidemiei, iar 17 dintre ei au murit

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Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de periculoasă, însă virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este relativ mai puţin contagios decât, de exemplu, SARS-CoV-2 sau virusul rujeolei. Foto: Guliver /GettyImages
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Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo continuă să lovească puternic sistemul medical, după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că 75 de medici au fost infectați de la începutul focarului, iar 17 dintre ei au murit. Oficialii avertizează că lipsa echipamentelor de protecție și teama din spitale complică și mai mult lupta cu virusul, potrivit Reuters.

Se crede că virusul Ebola circula de mai multe luni înainte ca epidemia să fie declarată de oficialii congolezi, pe 15 mai, ceea ce înseamnă că mulţi medici au fost expuşi acestei boli înainte să afle de prezenţa ei. Chiar şi în prezent, oficialii din domeniul sanitar spun că echipamentele de protecţie de bază, cum ar fi mănuşile şi măştile, sunt pe cale să se epuizeze.

„Este un preţ destul de mare pe care sistemul sanitar îl plăteşte, pentru că nu avem suficient personal medical în RDC”, a spus Marie Roseline Belizaire, directoarea departamentului de urgenţe din cadrul OMS, cu prilejul unei videoconferinţe din Republica Democrată Congo.

Congo are una dintre cele mai scăzute densităţi de personal sanitar raportat la populaţie, cu doar 11 medici la 10.000 de persoane, potrivit datelor OMS. Belizaire a spus că Uganda şi China trimit echipe medicale în această ţară.

OMS oferă sprijin psihologic unora dintre medicii cărora le este prea teamă să trateze pacienţi, după ce au văzut cum mulţi dintre colegii lor s-au îmbolnăvit, a adăugat ea.

„Când povestesc cum trăiesc cu asta, cum s-au infectat... ţi se rupe sufletul.”

Editor : Ș.A.

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