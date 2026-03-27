Tiger Woods a fost implicat într-un accident. El s-a răsturnat cu mașina în Florida

Celebrul jucător de golf Tiger Woods a fost implicat într-un accident în care maşina s-a răsturnat, vineri, în Florida, a anunţat Biroul şerifului din comitatul Martin, potrivit USA Today.

Accidentul a avut loc în Jupiter Island, Florida. Încă nu se ştie dacă Woods a fost rănit.

Legenda golfului a mai fost implicat într-un grav accident, în California, în 2021.

Woods, în vârstă de 50 de ani, se află în prezent în curs de revenire în lumea golfului, după ce şi-a rupt tendonul lui Ahile în urmă cu puţin peste un an şi a suferit a şaptea operaţie la spate anul trecut.

Pe fondul speculaţiilor potrivit cărora Woods şi-ar marca revenirea participând la cel de-al 27-lea turneu Masters luna viitoare, câştigătorul a 15 turnee majore şi-a făcut debutul în The Golf League (TGL) mai devreme în această săptămână.

