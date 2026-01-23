Live TV

TikTok anunță că a evitat interzicerea în SUA. Donald Trump se laudă că a „salvat” aplicația: Sunt fericit

Data publicării:
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Foto: Profimedia

TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, informează AFP, potrivit News.ro. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a scris că e fericit că a „salvat” aplicația.

Preşedintele american Donald Trump a salutat joi anunţul făcut de TikTok şi i-a mulţumit omologului său chinez, Xi Jinping, pentru că a aprobat această soluţie. „Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

„Aş dori, de asemenea, să îi mulţumesc preşedintelui Xi, din China, pentru că a lucrat cu noi şi, în cele din urmă, a aprobat acordul”, a adăugat el.

Anunţul TikTok vine în urma unei legi adoptate sub mandatul predecesorului lui Trump, Joe Biden, care obliga grupul chinez ByteDance să vândă operaţiunile americane ale TikTok, sub ameninţarea interzicerii pe cea mai mare piaţă a sa. Legea urmărea să împiedice autorităţile chineze să aibă acces la datele personale ale utilizatorilor TikTok din Statele Unite sau să poată influenţa opinia publică americană prin intermediul puternicului algoritm al reţelei sociale de videoclipuri scurte.

Reţeaua socială precizează în comunicatul său că noua societate mixtă „va funcţiona pe baza unor garanţii menite să asigure securitatea naţională, prin protecţia datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conţinutului şi garanţii software pentru utilizatorii americani”.

Structura va fi deţinută majoritar de investitori americani, în timp ce ByteDance va păstra aproape 20% din participaţii.

Parametrii acestei societăţi mixte au fost stabiliţi în luna septembrie printr-un decret al preşedintelui american Donald Trump. Atunci, miliardarul republican a dat asigurări că versiunea americană a platformei va fi gestionată de mai mulţi dintre susţinătorii săi bogaţi, printre care Larry Ellison, aflat la conducerea gigantului tehnologic Oracle.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
3
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Digi Sport
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran
O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali l-au oprit până acum pe Trump să bombardeze țara
Antonio Costa Volodimir Zelenski si Ursula von der Leyen la summitul consiliului european Foto Profimedia (2)
Antonio Costa: UE va continua sprijinul pentru Danemarca şi Groenlanda, cooperarea cu SUA pentru securitate, comerţ şi Ucraina
Sediul Organizației Mondiale. Foto Profimedia
Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari
Donald Trump
Donald Trump sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a „testa” aliații: Să îi forţăm să vină aici 
Andrej Babis
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media
Recomandările redacţiei
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că...
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un...
ofiteri diicot
Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi...
vladimir putin la birou
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la...
Ultimele știri
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu după ce a anunțat scumpirea biletelor STB: „Amatorism. Să nu se mai plângă la nesfârșit”
Guvernul vrea să continue programul de sprijin pentru cuplurile infertile. Ce sume sunt prevăzute pentru beneficiari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Cea mai mare greşeală pe care o fac şoferii pe drumurile din afara localității. De asta primesc amenzi pe...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
Pro FM
Celine Dion, în era ei de influenceriță. Clipul savuros care i-a surprins pe fani și i-a făcut să o...
Film Now
Leonardo DiCaprio refuză să dezvăluie cu cine vorbea în timpul momentului viral de la Globurile de Aur 2026...
Adevarul
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi...
Newsweek
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Cele mai surprinzătoare absențe de pe lista nominalizărilor la premiile Oscar 2026. "Wicked" și Paul Mescal...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat