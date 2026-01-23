TikTok anunță că a evitat interzicerea în SUA. Donald Trump se laudă că a „salvat” aplicația: Sunt fericit

TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare, informează AFP, potrivit News.ro. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a scris că e fericit că a „salvat” aplicația.

Preşedintele american Donald Trump a salutat joi anunţul făcut de TikTok şi i-a mulţumit omologului său chinez, Xi Jinping, pentru că a aprobat această soluţie. „Sunt atât de fericit că am ajutat la salvarea TikTok!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

„Aş dori, de asemenea, să îi mulţumesc preşedintelui Xi, din China, pentru că a lucrat cu noi şi, în cele din urmă, a aprobat acordul”, a adăugat el.

Anunţul TikTok vine în urma unei legi adoptate sub mandatul predecesorului lui Trump, Joe Biden, care obliga grupul chinez ByteDance să vândă operaţiunile americane ale TikTok, sub ameninţarea interzicerii pe cea mai mare piaţă a sa. Legea urmărea să împiedice autorităţile chineze să aibă acces la datele personale ale utilizatorilor TikTok din Statele Unite sau să poată influenţa opinia publică americană prin intermediul puternicului algoritm al reţelei sociale de videoclipuri scurte.

Reţeaua socială precizează în comunicatul său că noua societate mixtă „va funcţiona pe baza unor garanţii menite să asigure securitatea naţională, prin protecţia datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conţinutului şi garanţii software pentru utilizatorii americani”.

Structura va fi deţinută majoritar de investitori americani, în timp ce ByteDance va păstra aproape 20% din participaţii.

Parametrii acestei societăţi mixte au fost stabiliţi în luna septembrie printr-un decret al preşedintelui american Donald Trump. Atunci, miliardarul republican a dat asigurări că versiunea americană a platformei va fi gestionată de mai mulţi dintre susţinătorii săi bogaţi, printre care Larry Ellison, aflat la conducerea gigantului tehnologic Oracle.

Editor : C.L.B.