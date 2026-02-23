Live TV

TikTok trebuie „plasat în mâini europene”, spune ministrul german al culturii

Reţeaua de socializare chineză TikTok ar trebui plasată în UE sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, invocând temeri legate de accesul de către o putere străină la o multitudine de date ale europenilor, potrivit DPA și Agerpres .

"Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem întrebarea asupra acţionariatului, la fel cum au făcut americanii", care au obţinut plasarea filialei din SUA a TikTok sub un acţionariat majoritar american, a spus ministrul german la o conferinţă pe acest subiect.

"Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?", compania chineză ce deţine platforma, a adăugat oficialul german.

Succesul popularei aplicaţii de videoclipuri scurte TikTok provoacă la Bruxelles şi în rândul politicienilor eurofili temeri privind influenţarea opiniei publice şi privind accesul Chinei la date ale cetăţenilor.

Platforme precum TikTok "au acces la date la o scară inimaginabilă în urmă cu o generaţie, inclusiv la datele cele mai intime ale unor generaţii întregi", a mai motivat acelaşi ministru german.

Pe de altă parte, el cere de asemenea impunerea unei taxe de internet asupra companiilor Google, care deţine YouTube, şi Meta, care deţine Instagram şi Facebook. Aceste companii, susţine ministrul german, ar trebui să plătească în UE 10% din veniturile obţinute din publicitate, ca o compensaţie pentru profiturile masive pe care le obţin prin poziţia lor dominantă în Europa.

