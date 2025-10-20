Live TV

„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești

File photo dated 18/06/24 of Labour Party leader Sir Keir Starmer during LBC's Nick Ferrari at Breakfast show, at Global Studios, London, while on the General Election campaign trail. Sir Keir is the first Prime Minister to step into Downing Street with a
Premierul laburist al Marii Britanii, Keir Starmer Foto: Profimedia

Premierul britanic Keir Starmer le va cere aliaților, la reuniunea „Coaliției Voinței”, să intensifice sancțiunile economice împotriva Rusiei, pentru a slăbi industria de apărare a lui Vladimir Putin și a consolida sprijinul pentru Ucraina.

Discuţiile vor avea loc după întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care nu s-a încheiat cu un acord pentru livrarea către Kiev de rachete de croazieră Tomahawk de către SUA şi în timpul căreia liderul ucrainean s-ar fi confruntat cu presiuni pentru a accepta termenii propuşi de Moscova pentru încheierea războiului.

Financial Times a relatat că întâlnirea dintre Zelenski şi Trump de la Casa Albă s-a transformat într-o „discuţie aprinsă”. Zelenski a insistat public că întâlnirea a fost „pozitivă", dar a sugerat că preşedintele SUA nu a vrut să-i supere pe ruşi înainte de întâlnirea cu Putin de la Budapesta. „În opinia mea, nu doreşte o escaladare cu ruşii până nu se întâlneşte cu ei”, a spus Zelenski.

Starmer a declarat că doreşte ca Ucraina să se afle în „cea mai puternică poziţie posibilă” înainte, în timpul şi după orice încetare a focului, deşi a subliniat că Putin nu este serios în ceea ce priveşte pacea, potrivit Agerpres.

Înaintea reuniunii de vineri a „Coaliţiei Voinţei”, premierul britanic a declarat: „Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina şi mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora maşinăria de război a lui Putin. Tacticile de amânare ale Rusiei au arătat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care îşi doreşte cu adevărat pacea. Putem vedea cu toţii că Putin nu doreşte asta şi continuă să aleagă violenţa şi distrugerea”.

Tiranii ca Putin răspund doar la forţă. Trebuie să creştem presiunea asupra economiei şi industriei sale de apărare, aşa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancţiuni, până când va fi gata să facă pace.

Starmer a promis intensificarea sprijinului umanitar, financiar şi militar, pe măsură ce se apropie iarna, „astfel încât Ucraina să îşi poată apăra poporul şi suveranitatea”.

