Toast cu avocado, influenceri și panică: Cum s-a terminat petrecerea în Dubai

Șocul și confuzia predominau în timp ce capitala globală a luxului se confrunta cu o criză bruscă în Orientul Mijlociu, a relatat un reporter Politico din Emiratele Arabe Unite.

El a povestit cum râdea de o prestație dezamăgitoare din ediția acestui an a concursului italian de la Sanremo — când a auzit o bubuitură puternică afară.

Explozia a declanșat o alarmă în blocul nostru modernist de apartamente, situat lângă uriașul Burj Khalifa din Dubai, iar telefoanele au început să vibreze cu o notificare de urgență a guvernului: „Vă rugăm să rămâneți în interior, în zone sigure”.

Jurnalistul Politico a luat pașapoartele, a coborât în grabă pe scări și s-a adăpostit în parcare, cu un prieten. În Dubai nu există adăposturi antiaeriene.

Pe parcursul unei nopți aproape fără somn, și-a verificat telefonul la fiecare oră, iar acest lucru l-a trimis cu gândul la ceea ce au îndurat ucrainenii obișnuiți timp de peste patru ani.

Până acum, nimeni — probabil nici ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, care s-a întors rapid la Roma cu un avion militar din Dubai duminică — nu ar fi putut să-și imagineze că va trebui să caute adăpost într-un oraș turistic sclipitor, care și-a monetizat reputația de refugiu sigur față de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Planurile anulate

Planurile de sâmbătă ale reporterului de la Politico de a zbura la Nicosia, Cipru, pentru a acoperi o întâlnire viitoare a miniștrilor UE, după ce se oprise în Dubai să vizitez un prieten, au fost brusc anulate de loviturile fără precedent ale Iranului asupra țărilor din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că în decurs de 24 de ore țara a fost atacată cu 165 de rachete balistice, două rachete de croazieră și 541 de drone — majoritatea fiind distruse de apărarea aeriană. Resturile acestor interceptări au lovit Aeroportul Dubai și două hoteluri de lux, Fairmont The Palm și Burj Al Arab.

Curând a devenit clar că expatriații occidentali din Dubai — un amestec exotic de corporatiști de top, influenceri și turiști ca mine — erau prost echipați pentru a face față unei crize.

Puțini oameni au ales să folosească scările — decizie evidentă când drone și rachete zboară deasupra orașului, mai relatează jurnalistul. Mai mulți rezidenți au așteptat în zona de recepție cu chihuahua-urile și pisicile lor — sunetul lătratului și mieunatului fiind acoperit de zgomotul mașinilor sport care se îndreptau spre autostrăzi.

„Unde dracu’ se duc?”, s-a întrebat ziaristul Politoc. Acesta ignorase sfatul bine intenționat al unui cunoscut de a conduce mai mult de două ore până în Oman — un refugiu teoretic sigur, până când a fost vizat de lovituri iraniene a doua zi dimineață.

Duminică, autostrăzile aglomerate ale Dubaiului erau goale, în timp ce exploziile amenințătoare continuau să se audă în tot orașul.

Golirea plajelor și panica la Buzzy Kite Beach

Buzzy Kite Beach — care fusese plină de alergători atletici înainte de izbucnirea conflictului — s-a golit a doua zi. Orice zgomot neașteptat provoca reacții panicarde din partea puținilor oameni de pe plajă care continuau să comande avocado toast.

În ciuda neliniștii, „legiunile” de curieri pe mopede mici nu s-au oprit din lucru și au continuat să aprovizioneze populația izolată acasă. Ziaristul și-a aminti de asistentele și doctorii care au menținut sistemul medical în funcțiune în timpul pandemiei de COVID-19.

Este prea devreme pentru a spune dacă atacul Iranului va afecta permanent imaginea Dubaiului ca un loc sigur și la modă, a adăugat el.

„Iranul nu a lovit o bază militară în Dubai. A lovit ideea Dubaiului”, a scris analistul și autorul Shanaka Anslem Perera pe X. „Dubai este o teză financiară. Este propunerea că poți construi un oraș global la gura Golfului Persic și să-l izolezi de violența regiunii”.

Dar, ca în fiecare criză, finanțiștii ageri din Dubai văd o oportunitate, comentează jurnalistul.

„Este momentul potrivit să cumperi proprietăți, prețurile vor scădea masiv după atacuri”, i-a spus un tânăr consultant, în timp reporterul Politico încerca să clipească pentru a alunga nopțile nedormite.

