Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare

Rusia a amenințat Marea Britanie în diverse moduri de când a invadat Ucraina, fie că a fost vorba de atacuri directe contra unor instalații sau echipamente militare din țară, fie de torpile nucleare ce ar putea provoca tsunamiuri radioactive, însă până acum nu au avut loc incidente majore. Totuși, natura, amploarea și potențialele consecințe ale amenințărilor se schimbă constant, iar războiul hibrid al Rusiei ar putea cu ușurință să provoace pagube materiale uriașe și panică în rândul populației, se arată într-o analiză publicată în The Independent.

Noul submarin cu propulsie nucleară Habarovsk al Rusiei a început testele în largul mării în luna august. Submarinul a fost proiectat special pentru a putea lansa noile torpile nucleare autonome Poseidon, care, potrivit propagandiștilor ruși, ar putea produce tsunamiuri radioactive ce pot devasta orașele de coastă.

Capacitățile de război submarin ale Rusiei prezintă acum o amenințare semnificativă pentru infrastructura de date, energie și comunicații, a avertizat recent șeful marinei britanice, generalul Gwyn Jenkins.

Jenkins a spus că alianțele occidentale par a fi „fragile” și că se teme de mai multe „posibile scenarii care ar putea în viitor să ducă la evenimente catastrofale fără nicio certitudine că le-am putea evita”.

Pe măsură ce Vladimir Putin devine tot mai agresiv, amenințările sale vor fi din ce în ce mai greu de ignorat. În timp ce un atac nuclear pare puțin probabil, Europa a început deja să răspundă în fața noilor amenințări.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris atacul eșuat cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei, drept o „nouă intensificare gravă” din partea Moscovei pe teritoriul Uniunii Europene.

Acțiunile Rusiei fac parte dintr-un tipar mai amplu de atacuri și amenințări hibride împotriva Europei, a spus și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Incidentele care au avut loc în ultimul timp în Germania au convins autoritățile să găsească noi metode pentru a proteja mai bine infrastructura critică.

Noul submarin rusesc Habarovsk poate lansa torpilele nucleare Poseidon, care, potrivit propagandiștilor ruși, ar putea produce tsunamiuri radioactive ce pot devasta orașele de coastă. Captură foto: X

Un scenariu de coșmar pentru Marea Britanie

Marea Britanie este fizic nepregătită pentru o campanie susținută și precisă de sabotaj, potrivit expertului în apărare Francis Tusa. Cât despre pericolul atacurilor cibernetice, în ciuda faptului că Marea Britanie are una dintre cele mai bune organizații în domeniul combaterii acestor amenințări, GCHQ, hackerii au reușit oricum să oprească aproape complet operațiunile Jaguar Land Rover timp de șase săptămâni în 2025, provocând pierderi de aproape 2 miliarde de lire sterline.

Dar ce ar putea Marea Britanie să facă pentru a combate atacurile și actele de sabotaj îndreptate împotriva infrastructurii critice naționale?

Atacurile hibride ale Rusiei asupra infrastructurii europene au crescut la număr cu 30-35 de incidente în fiecare an, potrivit unui raport publicat anul trecut de Institutul Internațional pentru Studii Strategice. Alte zeci de atacuri nu au putut fi puse clar pe seama agenților ruși, însă ei sunt principalii suspecți.

În timp ce guvernele UE nu s-au ferit în niciun fel să atribuie aceste atacuri Rusiei, nu același lucru s-a întâmplat și în Marea Britanie.

Paralizarea unui aeroport timp de 48 de ore nu pare a fi un incident extrem de grav într-o țară cu o economie mare ca cea a Marii Britanii, însă dacă ar avea loc o succesiune rapidă de astfel de incidente, consecințele ar fi mult mai grave.

Și companiile private ar putea deveni o țintă. Ucraina a atacat mai multe depozite ale companiei care gestionează cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia, Wildberries, declanșând o campanie de atacuri cu drone ce au provocat pagube serioase în rețeaua logistică și pentru comercianții care depindeau de ea.

Atacul eșuat cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei, a crescut tensiunile între capitalele europene și Moscova. Foto: Profimedia Images

Ce s-ar întâmpla dacă un scenariu similar s-ar întâmpla în Marea Britanie, spre exemplu, împotriva unui depozit mare al Amazon, care ar fi atacat în mod deliberat și distrus? Marile instalații logistice operate de companiile private nu beneficiază, în general, de sisteme fizice de apărare finanțate de stat.

Ar putea agenții recrutați de Rusia pentru a desfășura aceste atacuri să fie echipați cu drone de tip Shahed? De ce nu? În ultimul timp, drone misterioase au „apărut” deasupra mai multor baze aeriene din Europa și drone explozive au fost confiscate în apropierea aeroporturilor germane care desfășoară operațiuni logistice în sprijinul Ucrainei.

Marea Britanie nu poate să susțină, sau să presupună, că este protejată în fața unor astfel de operațiuni ce ar putea fi lansate în viitorul apropiat.

Rusiei i-ar fi incredibil de simplu să creeze panică la Londra sau în alte mari orașe

Moscova nici măcar nu are nevoie de agenți ruși pentru a lansa un atac. Serviciile de spionaj rusești și alte organizații asociate cu statul rus au recrutat de mai multe ori intermediari și membri ai rețelelor criminale locale, de multe ori folosind Telegram, pentru misiuni de sabotaj, incendiere sau alte tipuri de atacuri.

În unele cazuri, făptașii au fost plătiți prin intermediari online, iar în altele, felul în care au fost făcute plățile rămân neclare. Mai multe cazuri au dus la pedepse cu închisoarea. Ceea ce s-a întâmplat în Franța, Germania și Polonia se poate întâmpla la fel de ușor și în Marea Britaine.

Avantajul Rusiei este că, în lipsa unor dovezi clare privind transferurile de bani, poate nega orice implicare în aceste incidente. Pragul pentru a dovedi implicarea Rusiei fără dar și poate este destul de înalt, iar o țară ale căror trenuri nu au mai funcționat timp de mai multe zile din cauza unui astfel de atac nu va declara război contra Rusiei pe baza unor suspiciuni, oricât de plauzibile ar fi ele.

Indiferent dacă Moscova este trasă la răspundere sau nu, pagubele materiale suferite de țara atacată sunt cât se poate de reale.

Ucraina a atacat mai multe depozite ale companiei care gestionează cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia, Wildberries, declanșând o campanie de atacuri cu drone ce au provocat pagube serioase în rețeaua logistică și pentru comercianții care depindeau de ea. Foto: Profimedia Images

Rusiei i-ar fi incredibil de simplu să creeze panică la Londra sau în alte mari orașe, potrivit lui Tusa. Orașele moderne depind în mare măsură de un număr surprinzător de mic de instalații extrem de interconectate, iar consecințele distrugerii unei singure astfel de instalații se pot resimți și mult mai departe de locul care a fost atacat.

Materialul nuclear și centralele nucleare sunt bine protejate în Marea Britanie, însă instalațiile de telecomunicații, substațiile electrice, rezervoarele, instalațiile de tratare a apei, centrele de distribuție a alimentelor și unele fabrici sunt complet vulnerabile. Atacurile asupra acestor locuri ar avea consecințe devastatoare.

După ce Rusia a amenințat că va ataca fabricile din Occident care livrează drone Ucrainei, a crescut și riscul ca figuri importante din industria de apărare să devină victimele asasinilor plătiți de Moscova.

Când a fost întrebat de amenințările la adresa Marii Britanii din partea Rusiei, fostul prim-ministru britanic Keir Starmer a avertizat, la rândul său, despre campania hibrid a Rusiei, care nu mai reprezintă doar o amenințare militară, ci este capabilă să „ne perturbe viețile” și „intensifică criza costului traiului”.

„War Book” și pregătirea pentru consecințele unui conflict internațional

Dacă actele de sabotaj ale Rusiei ar afecta rafturile supermarketurilor, ar prăbuși rețeaua de telefonie mobilă și ar lăsa spitalele fără medicamentele de care au nevoie pentru a trata pacienții, oamenii ar începe să se întrebe ce a făcut (și ce nu a făcut) guvernul lor pentru a preveni și ameliora aceste amenințări.

În timp ce țările din Uniunea Europeană fac eforturi tot mai mari pentru a fi pregătite de astfel de eventualități, în Marea Britanie, tendința cea mai puternică este de a minimza orice pericole de acest gen.

Guvernul de la Londra a anunțat săptămâna trecută că lucrează la așa-numitul „War Book”, un manual ce va cuprinde planuri de apărare și reacție în fața amenințărilor externe cu scopul de a pregăti țara pentru consecințele unui conflict internațional sau pentru situațiile de urgență națională gravă.

Dar, în timp ce britanicii vor începe să facă provizii de conserve, baterii portabile și apă îmbuteliată, ei vor dori să audă mai multe și despre ce a făcut guvernul pentru a-i proteja de astfel de situații, potrivit lui Tusa.

Editor : Raul Nețoiu