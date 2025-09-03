Video Toate obiectele atinse de Kim Jong-un în China, curățate imediat după folosire de echipa de securitate Data publicării: 03.09.2025 18:12 Foto: Captură Digi24 / sursa - Yunashev Live Kim Jong-un nu lasă nicio urmă pe unde merge. Imagini incredibile au fost filmate la Beijing de un jurnalist rus. Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau lipsă de inteligență politică”. Explicațiile istoricului Armand Goșu Copil de 5 ani mușcat de un ligru la zoo în Suceava. Incidentul vine după ce o fetiță a fost atacată de o maimuță Coaliția funcționează bine, dar „până când?”, se întreabă Nicușor Dan râzând. Ce spune despre varianta demisiei premierului Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de dictatori: Și ambasada a primit invitație, dar ne delimităm de Putin DNA face 47 de percheziții în 9 județe privind vânzarea unor mașini de lux, fără plata TVA. Prediciu de peste 90 milioane lei Accident grav pe DN24C, în Botoșani. 3 persoane au murit și alte șapte au fost duse la spital. Planul Roșu de Intervenție activat Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe în sezonul rece Jaf pe calea ferată. Hoții fură relee de semnalizare, cabluri sau chiar barierele și pun în pericol siguranța feroviară Oamenii din echipa dictatorului nord-coreean șterg fiecare loc pe care acesta l-a atins. Scaunul pe care îl vedeți curățat în imagini este cel pe care a stat Kim Jong-un lângă Vladimir Putin.Echipa lui de securitate a luat paharul din care a băut, a șters cu foarte mare atenție tapițeria scaunului, dar și mânerele pe care le atinsese liderul nord-coreean. Editor : Liviu Cojan Etichete: scaun beijing kim jong-un obiecte curatare summit china dictator coreean Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația... 2 Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să... 3 Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți... 4 Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi... 5 Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...