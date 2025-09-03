Kim Jong-un nu lasă nicio urmă pe unde merge. Imagini incredibile au fost filmate la Beijing de un jurnalist rus.

Oamenii din echipa dictatorului nord-coreean șterg fiecare loc pe care acesta l-a atins. Scaunul pe care îl vedeți curățat în imagini este cel pe care a stat Kim Jong-un lângă Vladimir Putin.

Echipa lui de securitate a luat paharul din care a băut, a șters cu foarte mare atenție tapițeria scaunului, dar și mânerele pe care le atinsese liderul nord-coreean.

Editor : Liviu Cojan