Video Toate obiectele atinse de Kim Jong-un în China, curățate imediat după folosire de echipa de securitate

Data publicării:
scaunul pe care a stat kim jong un este sters de o garda de corp
Foto: Captură Digi24 / sursa - Yunashev Live

Kim Jong-un nu lasă nicio urmă pe unde merge. Imagini incredibile au fost filmate la Beijing de un jurnalist rus.

Oamenii din echipa dictatorului nord-coreean șterg fiecare loc pe care acesta l-a atins. Scaunul pe care îl vedeți curățat în imagini este cel pe care a stat Kim Jong-un lângă Vladimir Putin.

Echipa lui de securitate a luat paharul din care a băut, a șters cu foarte mare atenție tapițeria scaunului, dar și mânerele pe care le atinsese liderul nord-coreean.

Editor : Liviu Cojan

