Toate opțiunile de sancțiuni sunt pe masă după atacurile „josnice” ale Rusiei, afirmă secretarul Trezoreriei SUA

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că toate opțiunile sunt pe masă în ceea ce privește potențialele sancțiuni împotriva Moscovei, din cauza bombardamentelor continue asupra Ucrainei. Bessent a atras atenția asupra atacurilor „josnice” ale Rusiei asupra Ucrainei și a afirmat că Vladimir Putin a făcut exact opusul a ceea ce a convenit la întâlnirea cu Donald Trump din august, relatează TVPWorld.

„Cred că toate opțiunile sunt luate în considerare”, a spus Bessent. „Președintele Putin, de la întâlnirea istorică de la Anchorage, de la convorbirea telefonică, când liderii europeni și președintele Zelenski s-au aflat la Casa Albă imediat după summitul Trump-Putin, a făcut exact opusul a ceea ce a indicat că dorește să facă.

De fapt, el a intensificat campania de bombardamente într-un mod josnic, josnic”, a spus Bessent.

Într-un interviu exclusiv acordat Fox News și difuzat marți, Bessent a declarat că administrația Trump va examina „foarte atent” toate opțiunile în săptămâna următoare.

„Banditul rus”

Comentariile lui Bessent vin după ce un atac aerian masiv a provocat joi moartea a cel puțin 21 de persoane în capitala Ucrainei, Kiev, printre care patru copii cu vârste cuprinse între doi și 17 ani. Peste 50 de persoane au fost rănite în atac, unele în stare gravă.

Fox News l-a citat pe președintele subcomisiei pentru probleme cibernetice a Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților, congresmanul republican Don Bacon, care a afirmat că Putin folosește diplomația pentru a câștiga timp.

„Putin îl amână pe președintele Trump, iar timpul câștigat ajută Rusia să continue campania de bombardamente împotriva orașelor ucrainene”, a spus el.

„Cu cât Trump refuză mai mult să impună sancțiuni secundare împotriva Rusiei și să trimită arme de ultimă generație Ucrainei, cu atât pare mai mult un simplu susținător al lui Putin. Este timpul ca Trump să aibă claritate morală și să intervină cu fermitate pentru a ajuta democrația care este atacată de banditul rus.”

Editor : M.C