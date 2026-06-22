Live TV

Toate taberele de vară și activitățile pentru copii, anulate în Crimeea din motive de securitate

Data publicării:
Russian occupation forces in Donetsk accused Ukraine of killing seven people in an attack on a bus on a route from Moscow to Simferopol in annexed Crimea.
Forțele de ocupație ruse din Donețk au acuzat Ucraina că a ucis șapte persoane într-un atac asupra unui autobuz care circula pe ruta Moscova–Simferopol, în Crimeea anexată / Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Atacurile ucrainene au afectat infrastructura peninsulei Kremlinul încearcă să gestioneze criza combustibilului

Autorităţile ruse de ocupaţie din peninsula ucraineană Crimeea au anunţat, luni, anularea tuturor taberelor de vară şi a altor activităţi de agrement pentru copii până în septembrie, invocând motive de securitate.

„În Republica Crimeea, de la ora 11:00 (ora Moscovei) pe 22 iunie până la 1 septembrie 2026, rezervările, admiterile şi cazarea copiilor la facilităţile de agrement situate în republică sunt suspendate”, a anunţat guvernatorul regional, Serghei Aksionov, pe canalul său de Telegram, informează EFE preluată de Agerpres.

Oficialul a precizat că participarea la alte „evenimente turistice şi de altă natură” este, de asemenea, anulată.

„Vă cer înţelegerea cu privire la aceste restricţii. În situaţia actuală, aceste măsuri sunt necesare pentru a asigura siguranţa publică”, a declarat Aksionov.

Atacurile ucrainene au afectat infrastructura peninsulei

În ultimele săptămâni, Crimeea a devenit una dintre principalele ţinte ale atacurilor cu drone ucrainene, care au vizat în special infrastructura logistică a peninsulei. Aceste atacuri au contribuit la apariţia unor penurii, inclusiv de combustibil, într-o perioadă în care regiunea se află în plin sezon turistic.

Mai multe poduri care leagă Crimeea de teritoriile ucrainene ocupate de Rusia au fost atacate, iar recent un tren de pasageri a fost lovit, incident în urma căruia un membru al echipajului şi-a pierdut viaţa.

Duminică, patru persoane au fost ucise şi alte 28 au fost rănite într-un atac asupra Peninsulei Kerci, aflată în extremitatea estică a Crimeei, unde se află podul de 18 kilometri care leagă peninsula de Rusia.

Potrivit unor canale Telegram, dronele au atacat o rafinărie din port, provocând un incendiu. Totodată, fragmente provenite de la drone doborâte au căzut peste mai multe clădiri rezidenţiale.

Kremlinul încearcă să gestioneze criza combustibilului

Kremlinul a transmis luni că depune eforturi pentru a limita efectele întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil din Crimeea, generate de atacurile ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există un mecanism de coordonare între guvern şi companiile petroliere privind preţurile carburanţilor şi că sunt luate toate măsurile necesare.

Întrebat despre soluţiile concrete pentru asigurarea aprovizionării populaţiei, Peskov nu a oferit detalii. Locuitorii peninsulei se confruntă şi cu pene de curent apărute duminică.

Până la noi dispoziţii, doar instituţiile responsabile de siguranţa populaţiei şi funcţionarea serviciilor esenţiale vor putea cumpăra benzină în Crimeea.

Autorităţile ruse au calificat atacurile ucrainene asupra Crimeei drept „barbare”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
3
Guvernul Veștea se clatină înainte de învestire: Audierile miniștrilor continuă. George...
adrian vestea la cotroceni
4
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
5
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Digi Sport
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
avion de vănătoare AV-8B Harrier II se pregătește să decoleze
Rusia acuză NATO și UE că pregătesc un nou plan „Barbarossa” pentru a cuceri țara lui Putin
Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa în discuţiile directe cu Rusia
Radosław Sikorski
Polonia solicită un rol în negocierile de pace privind Ucraina, în timp ce Germania promite o coordonare strânsă
imagini din Oleșki, oraș din Herson ocupat de ruși
„Îl ștergem de pe fața Pământului”: Patru ani de teroare în Oleșki, orașul prins în „zona morții” între armata Rusiei și cea a Ucrainei
Recomandările redacţiei
george simion face declaratii
Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Veștea: „Nicușor Dan să...
Dan motreanu
Motreanu: Nu orice membru al partidului poate angaja politic PNL...
Prime Minister Sir Keir Starmer makes a speech in Downing Street, London, as he said he will resign as leader of the Labour Party and he has informed the King of his decision. Picture date: Monday June 22, 2026.
Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcție. A...
csoma botond la o sedinta
Csoma Botond: AUR și PSD au un acord secret. Dacă nu aveau voturile...
Ultimele știri
Președintele Ungariei va fi înlăturat printr-un amendament constituțional
Alan Greenspan, cel mai influent guvernator al unei Bănci Centrale din epoca modernă, a murit la vârsta de 100 de ani
O fostă angajată MAE care și-a plătit ilegal salarii timp de 15 ani şi-a recunoscut fapta. Cât de mare este prejudiciul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Ce face acum mama gemenilor căzuți de la etaj din Ploiești. Au trecut cinci ani de la tragedie
Fanatik.ro
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?”...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
De ce plătea Kopic 5000 de euro în fiecare lună unei firme. În 5 minute știa tot ce se întâmplă
Adevărul
Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese...
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amber Heard, apariție rară alături de fiica sa în Spania. Cum arată Oonagh la cinci ani
Adevarul
Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania
Newsweek
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
Digi FM
Final tragic, reacții comice. Un motan a întrerupt "Romeo și Julieta", s-a jucat nestingherit pe scenă și a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...