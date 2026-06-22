Toate taberele de vară și activitățile pentru copii, anulate în Crimeea din motive de securitate

Autorităţile ruse de ocupaţie din peninsula ucraineană Crimeea au anunţat, luni, anularea tuturor taberelor de vară şi a altor activităţi de agrement pentru copii până în septembrie, invocând motive de securitate.

„În Republica Crimeea, de la ora 11:00 (ora Moscovei) pe 22 iunie până la 1 septembrie 2026, rezervările, admiterile şi cazarea copiilor la facilităţile de agrement situate în republică sunt suspendate”, a anunţat guvernatorul regional, Serghei Aksionov, pe canalul său de Telegram, informează EFE preluată de Agerpres.

Oficialul a precizat că participarea la alte „evenimente turistice şi de altă natură” este, de asemenea, anulată.

„Vă cer înţelegerea cu privire la aceste restricţii. În situaţia actuală, aceste măsuri sunt necesare pentru a asigura siguranţa publică”, a declarat Aksionov.

Atacurile ucrainene au afectat infrastructura peninsulei

În ultimele săptămâni, Crimeea a devenit una dintre principalele ţinte ale atacurilor cu drone ucrainene, care au vizat în special infrastructura logistică a peninsulei. Aceste atacuri au contribuit la apariţia unor penurii, inclusiv de combustibil, într-o perioadă în care regiunea se află în plin sezon turistic.

Mai multe poduri care leagă Crimeea de teritoriile ucrainene ocupate de Rusia au fost atacate, iar recent un tren de pasageri a fost lovit, incident în urma căruia un membru al echipajului şi-a pierdut viaţa.

Duminică, patru persoane au fost ucise şi alte 28 au fost rănite într-un atac asupra Peninsulei Kerci, aflată în extremitatea estică a Crimeei, unde se află podul de 18 kilometri care leagă peninsula de Rusia.

Potrivit unor canale Telegram, dronele au atacat o rafinărie din port, provocând un incendiu. Totodată, fragmente provenite de la drone doborâte au căzut peste mai multe clădiri rezidenţiale.

Kremlinul încearcă să gestioneze criza combustibilului

Kremlinul a transmis luni că depune eforturi pentru a limita efectele întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil din Crimeea, generate de atacurile ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există un mecanism de coordonare între guvern şi companiile petroliere privind preţurile carburanţilor şi că sunt luate toate măsurile necesare.

Întrebat despre soluţiile concrete pentru asigurarea aprovizionării populaţiei, Peskov nu a oferit detalii. Locuitorii peninsulei se confruntă şi cu pene de curent apărute duminică.

Până la noi dispoziţii, doar instituţiile responsabile de siguranţa populaţiei şi funcţionarea serviciilor esenţiale vor putea cumpăra benzină în Crimeea.

Autorităţile ruse au calificat atacurile ucrainene asupra Crimeei drept „barbare”.

Editor : Ana Petrescu