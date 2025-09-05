Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister

Poliția Judiciară a confirmat, vineri, într-un comunicat, că naționalitățile celor 16 persoane decedate în tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona fatale au fost stabilite. Un bărbat, de naționalitate germană, despre care s-a presupus că a murit, a fost găsit în viață la spitalul São José, potrivit CNN Portugal. Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.

Astfel, persoanele decedate sunt cinci portughezi, doi sud-coreeni, un elvețian, trei britanici, doi canadieni, un ucrainean, un american și un francez. Alte 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav.

Anterior, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) anunțase că nu sunt români printre victimele accidentului de la Lisabona.

Ziarul Público a relatat vineri că accidentul de la Elevador da Glória s-ar putea să nu fi fost cauzat de ruperea cablului, care, în urma inspecției efectuate miercuri dimineață, se constatase că era în stare perfectă.

Potrivit ziarului, problema ar fi putut fi o defecțiune la fixare, situație care, dacă se confirmă, explică de ce problema care a cauzat accidentul nu a fost detectată, deoarece este o piesă care nu poate fi inspectată.

Inspecția cablurilor funicularului trebuie efectuată pe un ciclu întreg de călătorie, iar dacă se detectează fire rupte, vehiculele trebuie oprite imediat.

În cursul nopții de joi spre vineri a avut loc operațiunea de îndepărtare completă a rămășițelor funicularului distruc în accident, precum și a celuilalt funicular, care circula în sens invers și care nu a fost avariat.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a trimis scrisori de condoleanțe șefilor de stat ai țărilor ai căror cetățeni au fost victime ale accidentului de miercuri.

În scrisorile adresate omologilor săi, „Președintele Republicii și-a exprimat consternarea și durerea față de numărul mare de decese și răniți în acest accident foarte grav” și „a transmis profunda durere și solidaritate a poporului portughez victimelor și familiilor acestora, precum și urările de însănătoșire rapidă pentru răniți”, se arată în comunicatul Președinției.

Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.

Editor : Marina Constantinoiu