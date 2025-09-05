Live TV

Toate victimele tragicului accident al funicularului Gloria din Lisabona au fost identificate. Cauza deraierii, un mister

Data actualizării: Data publicării:
Zona accidentului a fost curățată. Foto: Profimedia
Zona accidentului a fost curățată. Foto/ Profimedia

Poliția Judiciară a confirmat, vineri, într-un comunicat, că naționalitățile celor 16 persoane decedate în tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona fatale au fost stabilite. Un bărbat, de naționalitate germană, despre care s-a presupus că a murit, a fost găsit în viață la spitalul São José, potrivit CNN Portugal. Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.

Astfel, persoanele decedate sunt cinci portughezi, doi sud-coreeni, un elvețian, trei britanici, doi canadieni, un ucrainean, un american și un francez. Alte 18 persoane au fost rănite, dintre care cinci grav.

Anterior, Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) anunțase că nu sunt români printre victimele accidentului de la Lisabona.

Ziarul Público a relatat vineri că accidentul de la Elevador da Glória s-ar putea să nu fi fost cauzat de ruperea cablului, care, în urma inspecției efectuate miercuri dimineață, se constatase că era în stare perfectă.

Potrivit ziarului, problema ar fi putut fi o defecțiune la fixare, situație care, dacă se confirmă, explică de ce problema care a cauzat accidentul nu a fost detectată, deoarece este o piesă care nu poate fi inspectată.

Inspecția cablurilor funicularului trebuie efectuată pe un ciclu întreg de călătorie, iar dacă se detectează fire rupte, vehiculele trebuie oprite imediat.

În cursul nopții de joi spre vineri a avut loc operațiunea de îndepărtare completă a rămășițelor funicularului distruc în accident, precum și a celuilalt funicular, care circula în sens invers și care nu a fost avariat.

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a trimis scrisori de condoleanțe șefilor de stat ai țărilor ai căror cetățeni au fost victime ale accidentului de miercuri.

În scrisorile adresate omologilor săi, „Președintele Republicii și-a exprimat consternarea și durerea față de numărul mare de decese și răniți în acest accident foarte grav” și „a transmis profunda durere și solidaritate a poporului portughez victimelor și familiilor acestora, precum și urările de însănătoșire rapidă pentru răniți”, se arată în comunicatul Președinției.

Raportul preliminar al experților va fi publicat „cel mai probabil în termen de 45 de zile, prezentând rezultatele investigației realizate și concluziile disponibile la acea dată”.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
copil
4
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
eurofighter
Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail...
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane...
nicusor dan face declaratii
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum...
mascati zoo
VIDEO Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după...
Ultimele știri
La un an după moartea unui băiat de 16 ani în spital, la Târgu Jiu, unul dintre medicii vizați a fost audiat: „Puteam să-l operez eu?”
SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară
Un membru al organizației Noua Dreapta a fost condamnat la un an de închisoare. A lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în timp foarte scurt, iar frânele în aceste situații sunt ineficiente”
whatsapp-image-2025-09-04-at-22-46-45
Accident grav în Suceava: un bărbat a murit, iar alte două victime au ajuns la spital
Tram derails In Lisbon killing 17 and injuring 20 people
Accidentul care a șocat Lisabona: mărturii despre primele momente după ce funicularul a deraiat, copil de 3 ani scos viu dintre fiare
berlin masina
O mașină a intrat într-un grup de copii în Berlin
bus londra
Un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra. Mai multe persoane au fost rănite
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Actul fără de care nu se poate face succesiunea la notar. Totul se complică dacă nu îl ai
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică