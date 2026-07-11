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Video Topul celor mai frumoase plaje din Grecia. O insulă preferată de români pentru vacanțe domină clasamentul

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Creta, Grecia
Creta, Grecia. Foto: Profimedia Images
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Grecia rămâne una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor. Un nou clasament al celor mai apreciate plaje din această țară oferă o serie de sugestii pentru turiștii care se pregătesc să își petreacă vacanța pe litoralul elen.

 

Pe primul loc în clasament se află plaja Elafonissi, situată în sud-vestul insulei Creta. Destinația este renumită pentru laguna sa cu apă puțin adâncă, care o transformă într-o alegere populară pentru familiile cu copii. Popularitatea vine însă și cu un dezavantaj: în sezonul estival, Elafonissi este una dintre cele mai aglomerate atracții naturale din Creta.

A doua poziție este ocupată de Balos Lagoon, tot din Creta. Laguna poate fi accesată fie pe mare, prin excursii organizate cu barca, fie pe uscat, urmată de o coborâre pe jos până la plajă. Varianta terestră oferă celebra panoramă asupra golfului, devenită una dintre imaginile emblematice ale zonei, însă necesită mai mult efort și echipament adecvat.

Pe locul al treilea se află o plajă din Corfu, cea mai bine clasată destinație din Insulele Ionice în această ediție a topului. Apele limpezi favorizează înotul și snorkelingul, iar excursiile cu ambarcațiuni mici către peșteri și golfuri mai greu accesibile sunt printre cele mai căutate activități de către turiști.

Poziția a patra este ocupată de o altă plajă din Creta, în timp ce pe locul al cincilea se află Myrtos Beach, de pe insula Kefalonia. În primele zece locuri ale clasamentului se regăsesc și plaje din Santorini și Rodos.

Clasamentul a fost realizat pe baza recenziilor și evaluărilor publicate de turiști pe platforma TripAdvisor.

Editor : C.S.

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