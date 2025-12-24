Cel mai scump oraș din lume nu se mai definește doar prin chirii, ci prin prețul pe care un locuitor trebuie să îl plătească pentru a se bucura cu adevărat de pulsul comunității sale. Asta reiese dintr-un nou clasament realizat de Time Out, o companie media globală care oferă informații despre viața urbană.

Aflăm astfel că în timp ce metropole precum Seul sau Oslo devin tot mai restrictive în distracție, în America Latină sunt câteva orașe care permit un stil de viață vibrant, chiar și cu un buget modest.

Seul a fost desemnat de proprii locuitori cel mai scump oraș din lume. Pentru rezidenții din capitala Coreei de Sud, socializarea a devenit un lux greu de susținut. Doar 30% dintre ei consideră că mâncatul în oraș este accesibil, iar aproape 80% cred că viața de noapte este de neatins din cauza prețurilor mari.

Deși faimos pentru energia și istoria sa, inflația galopantă a propulsat Istanbulul pe locul al doilea în topul celor mai scumpe orașe de pe glob. Distracția a devenit o provocare financiară majoră pentru turci.

Oslo rămâne un vârf al prețurilor. Situată pe locul trei în acest clasament, capitala Norvegiei are cel mai mic scor global pentru accesul la restaurant. Doar 24% dintre localnici își permit să mănânce frecvent în oraș.

La polul opus, metropolele din America de Sud domină clasamentul celor mai accesibile orașe din lume în 2025.

Pe primul loc este Medelin din Columbia, unde spiritul de petrecere și gastronomia locală rămân deschise tuturor.

Urmează îndeaproape capitala columbiană Bogota, confirmată ca un paradis pentru cei care caută cultură și divertisment la prețuri mici.

Surpriza clasamentului vine din China. Beijing oferă localnicilor una dintre cele mai bune raportări între venituri și costurile activităților sociale.

Sondajul a fost făcut cu ajutorul a peste 18.000 de persoane din peste 100 de orașe din toată lumea. Au fost analizate ieșirile la restaurant, la baruri, viața de noapte și accesul la activități culturale, nu cheltuielile de bază, cum ar fi chiria și alimentele.

