Lumea a fost fascinată dintotdeauna de clădirile ieșite din comun, impunătoare, care îți taie respirația. Fiecare țară are astfel de clădiri și crede, poate, că ale sale sunt cele mai frumoase. Franța are Catedrala Notre Dame din Paris, Spania – Sagrada Familia, India are Taj Mahalul, Statele Unite au Casa Albă și tot așa.

Este dificil să compari însă aceste bijuterii arhitecturale. Cum să stabilești un clasament al celor mai frumoase clădiri din lume? Un site britanic s-a gândit să folosească un criteriu științific - „numărul de aur” - pentru a le compara arhitectura.

Site-ul britanic RoofingMegastore este specializat în acoperișuri și materiale de construcție și a lansat acest pariu. Este un pariu curajos, pentru că rezultatul la care a ajuns poate părea paradoxal și este contestabil din alte puncte de vedere.

Așa se face că după un calcul laborios, a reieșit că se încadrează cel mai bine acestor proporții armonioase catedrala Saint Paul din Londra, în timp ce Notre Dame din Paris este abia pe locul 46. Poate și mai surprinzător este, însă, că celebra catedrală pariziană este surclasată de o clădire din România. Hulit de mulți, considerat o construcție megalomanică și nepotrivită, Palatul Parlamentului din București ocupă locul 37 în acest clasament care, spun cei care l-au făcut, a ținut cont de un criteriu științific, nu neapărat estetic.

Ce este „numărul de aur”

Site-ul a recurs la știință, și anume la „numărul de aur” folosit în geometrie și în arhitectură. Este un număr care se numește și phi (φ) și este de forma 1,61803398875… (numărul de zecimale fiind infinit). Se consideră că acest număr este expresia armoniei și frumuseții proporțiilor în artă. L-a descoperit matematicianul grec Euclid, cu 300 de ani înainte de era noastră. El i-a dat o definiție.

Numărul de aur corespunde unui raport al unor lungimi. Ideea este că un segment se împarte în două segmente mai mici, în așa fel încât raportul dintre segmentul inițial, ca întreg, și partea cea mai mare rezultată după împărțirea lui trebuie să fie egal cu raportul dintre partea cea mai mare și partea cea mai mică a segmentului împărțit. Acest număr ar fi cel al proporțiilor ideale. Li s-a spus chiar „proporții divine” și ar fi un etalon al fumuseții. Geometric, poate fi reprezentat prin „dreptunghiul de aur”.

Reprezentare grafică a dreptunghiului de aur și a formulei „numărului de aur” Foto: roofingmegastore.co.uk

Mulți dintre artiști și arhitecți s-au folosit de aceste proporții ideale în creațiile lor, inclusiv Michelangelo în celebra pictură Crearea lui Adam de pe fresca tavanului din Capela Sixtină.

Cum a fost realizat clasamentul

Site-ul britanic a analizat 100 dintre cele mai vestite opere arhitecturale ale lumii și le-a comparat dimensiunile design-ului cu proporția de aur pentru a determina cât de atractive sunt pentru ochiul uman.

Pentru a face aceasta, a fost luată în calcul fațada fiecărei clădiri, inclusiv colțul cel mai de sus, respectiv cel mai de jos, linia de centru a clădirii, punctele echidistante față de circumferință, apoi a fost comparată distanța dintre acești indicatori cu proporția de aur.

De notat că în alcătuirea acestui top au fost luate în calcul atât edificii milenare, cât și unele contamporane.

Cum arată clasamentul

Rezultatul acestui calcul a fost că cel mai mult se apropie de numărul de aur catedrala Saint Paul din Londra, într-o proporție de 72,28 la sută. Construcția ei a fost terminată în 1710.

Ea este urmată de complexul hotelier Marina Bay Sands din Singapore, construit în 2010, care se apropie în proporție de 70,88 la sută de numărul de aur, în timp ce locul al treilea al podimului este ocupat tot de o construcție britanică, Westminster Abbey (70,5 la sută), celebra catedrală construită în 1745.

Pe locul al patrulea este castelul din Osaka, Japonia, (70,38 la sută), construit în 1583, urmat de catedrala Vasile cel Mare din Piața Roșie din Moscova (69,10 la sută), construcție ce datează din 1561.

Pe următoarele cinci locuri se clasează Casa Mila din Spania (68,64 la sută), construită în 1912 de celebrul Gaudi, catedrala din Florența (67,52 la sută), construită în 1436, pe locul al optulea este cea mai frumoasă clădire a Indiei, Taj Mahal (67,45 la sută), construită în 1653. Urmează „Casa care dansează” din Praga, Cehia, (66,87 la sută), construită în 1996, iar pe locul al 10-lea este castelul Neuschwanstein din Germania, cel care a inspirat cunoscutele filme Disney, construit în 1886 și care se apropie în proporție de 63,10 la sută de numărul de aur.

Topul britanic enumeră 50 de astfel de clădiri (vezi mai jos topul). Urmăriți în galeria foto de mai jos câteva dintre ele:

Locul 50. Bastionul Pescarului din Budapesta Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Clădire/Țara/Conformitate cu proporția de aur/Anul când a fost terminată

1. Catedrala St. Paul, Marea Britanie (72,28% ) - 1710

2. Marina Bay Sands, Singapore (70,88%) - 2010

3. Westminster Abbey, Marea Britanie (70,50%) - 1745

4. Castelul Osaka , Japonia (70,38%) - 1583

5. Catedrala Sf. Vasile, Rusia (69,10%) -1561

6. Casa Mila, Spania (68,64%) - 1912

7. Catedrala din Florența, Italia (67,52%) - 1436

8. Taj Mahal, India (67,45%) - 1653

9. Casa care dansează, Cehia (66,87%) - 1996

10. Castelul Neuschwanstein, Germania (63.,10%) - 1886

11. Catedrala din Koln, Germania (61, 69%) - 1880

12. Basilica San Pietro, Vatican (61,47%) - 1626

13. Catedrala St. Louis, SUA (58,10%) - 1850

14. Petra, Iordania (57,12%) - 500 î. H.

15. Catedrala din Brasilia (opera arhitectului Oscar Niemeyer), Brazilia (55,79%) - 1970.

16. Moscheea Faisal, Pakistan (55,23%) - 1986

17. Casa Albă, SUA (53,31%) - 1800

18. Poarta Brandenburg, Germania (52.56%) - 1791

19. Marea Piramidă din Giza, Egipt (52,35%) - 2.560 î H.

20. Domul din Milano, Italia (50,30%) - (1386-1892)

21. Pavilionul de Aur, Japonia (50,14%) - 1397

22. Hawa Mahal, India (49,18%) - 1799

23. Templul din Luxor (49,14%) - 1400 î. H.

24. Domul din Berlin, Germania (48,72%) - 1905

25. Muzeul Guggenheim, SUA (48,49%) - 1959

26. Panteonul din Roma, Italia (48,48%) - 125 d. H.

27. Catedrala din Bourges, Franța (48,13%) - 1230

28. Castelul de la Walt Disney World, SUA (46,87%) -1971

29. Clădirea Chrysler, SUA (46,20%) - 1930

30. Palatul Imperial din Tokyo, Japonia (45,55%) - 1888

31. Clădirea „The Walkie Talkie” din Londra, Marea Britanie (43,82%) - 2014

32. Sagrada Familia, Spania (43,23%) - 2026 (data planificată pentru terminare)

33. Fontana Trevi, Italia (42,42%) - 1762

34. Palatul Kremlin, Rusia (41,38%) - 1849

35. Casa Batlló, Spania (41,03%) - 1906

36. Biserica Frauenkirche din Dresda, Germania (40,65%) - 1743

37. Palatul Parlamentului, România (40, 02%) - 1997

38. Cupola Stâncii, Israel (39,99%) - 692

39. Catedrala din Sao Paulo, Brazilia (38,77%) - 1967

40. Chichen Itza, Mexic (38,23%) - 600

41. Marele Palat, Thailanda (37,84%) - 1782

42. Efes, Turcia (37,56%) - 1000 î. H.

43. Opera din Sydney, Australia (35,08%) - 1973

44. Empire State Building, SUA (35,04%) - 1931

45. Hotelul Fairmont Le Château Frontenac, Canada (34,53%) - 1893

46. Catedrala Notre Dame, Franța (34,37%) - 1345

47. Burj Al Arab, Emiratele Arabe Unite (33,98%) - 1999

48. Hagia Sofia, Turcia (33,61%) - 537

49. Angkor Wat, Cambodgia (33,07%) - 1100

50. Bastionul Pescarului, Ungaria (33,01%) - 1851

Editor : Luana Pavaluca