O femeie şi-a pierdut viaţa, iar o alta a fost grav rănită după ce un arbore s-a prăbuşit peste ele în timpul unor furtuni puternice care au provocat pagube extinse în mai multe regiuni din Germania pe timpul nopţii, potrivit poliţiei, informează focus.de. Zeci de clădiri au fost parțial distruse. Serviciul Meteorologic German (DWD) a confirmat că o tornadă a lovit Fürstenwalde/Spree în Brandenburg.

Cele două femei, cu vârste de 58 de ani, respectiv 47, se plimbau împreună în oraşul Waldorf, din landul vestic Renania-Palatinat, situat la o distanţă de circa 50 de kilometri sud de Koln, când a început furtuna, iar femeile s-au adăpostit sub o terasă acoperită.Un copac din apropierea a fost dezrădăcinat de furtună şi s-a prăbuşit peste adăpost, lovindu-le pe ambele femei.Femeia de 58 de ani a murit la faţa locului, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei, în timp ce femeia de 47 de ani a fost transportată la spital cu răni grave. În alte regiuni, furtunile au avariat zeci de locuinţe şi au doborât copaci în mai multe zone din vestul şi centrul Germaniei.

Serviciul Meteorologic German (DWD) a confirmat că o tornadă a lovit Fürstenwalde/Spree în Brandenburg. „Evenimentul din Fürstenwalde a fost, fără îndoială, o tornadă”, a declarat DWD pentru Agenția Germană de Presă (dpa). Acest lucru a fost confirmat de mai multe videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare.

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Nu se poate face încă nicio afirmație sigură cu privire la intensitatea tornadei, care a lovit în jurul orei locale 17:15, deoarece investigațiile mai detaliate sunt încă în curs de desfășurare. „Cu toate acestea, după analizarea rapoartelor inițiale privind pagubele, se poate presupune că aceasta a atins cel puțin intensitatea IF1 conform Scarii Internaționale Fujita”, care corespunde unor viteze ale vântului de aproximativ 150 de kilometri pe oră. Scara Fujita este utilizată pentru a clasifica pagubele cauzate de vânt puternic.

Centrul operațional al poliției din Potsdam a raportat unele pagube, inclusiv copaci căzuți care au lovit mașini. Conform informațiilor actuale, nimeni nu a fost rănit. Mai mulți copaci au căzut, iar cel puțin un acoperiș a fost avariat. O fotografie arată un trunchi de copac care iese din tavanul unei bucătării rezidențiale.

Circa 60 de locuinţe au fost avariate în localitatea Wetzlar, landul Hessa, a precizat departamentul de pompieri, iar mai multe case din apropierea oraşului Solms sunt acum nelocuibile. În unele cazuri, resturi de acoperiș au fost luate de vânt până la 100 de metri distanță.

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Potrivit poliţiei, distrugerile s-ar fi produs din cauza unei rafale puternice de vânt.

În urma furtunii puternice din Renania-Palatinat, mai multe case au fost grav avariate, iar unele s-au prăbușit parțial, scrie focus.de.

Operaţiuni de urgenţă legate de vreme au fost de asemenea raportate în landurile Turingia, Brandenburg şi Bavaria. Poliţia din Bavaria a spus că arborii căzuţi au avariat mai multe vehicule, dar că nu au fost raportate persoane rănite.

Avertizarea de vreme severă emisă de Serviciul Meteorologic German rămâne în vigoare până la miezul nopții. Treizeci de districte se confruntă cu furtuni puternice, rafale de uragan, ploi abundente și grindină.