Tornade devastatoare în SUA: cel puțin șase morți, printre victime un băiat de 12 ani. Zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma

Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Pagube majore în Michigan Băiat de 12 ani, printre victime Stare de urgenţă în Michigan Pagube şi decese şi în Oklahoma

Cel puţin şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit şi peste o duzină au fost rănite după ce tornadele au lovit Michigan şi Oklahoma, în cadrul unor furtuni violente care au măturat părţi din SUA, scrie BBC.

Autorităţile au declarat că patru persoane au murit în sudul Michiganului, printre care un băiat de 12 ani, iar două au murit în Oklahoma vineri, echipele de salvare continuând să evalueze pagubele.

Furtunile au scos copaci din rădăcini, au doborât linii electrice, au avariat clădiri şi au smuls acoperişurile unor case vineri.

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a declarat că vremea severă ar putea continua şi în weekend, avertizând asupra furtunilor şi inundaţiilor rapide de la Great Plains până în Texas.

Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 10 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 11 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 12 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 13 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images | Poza 14 din 14
Stare de urgență după tornadele din SUA: cel puțin șase morți și pagube masive în Michigan și Oklahoma. Foto: Profimedia Images
Pagube majore în Michigan

În Michigan, departamentul şerifului din comitatul Branch a declarat că trei persoane au murit şi alte 12 au fost rănite în apropiere de Union City după ce o tornadă a lovit zona vineri. În acest weekend sunt aşteptate întreruperi de curent şi închiderea drumurilor, a adăugat el.

La aproximativ 80 km distanţă, în comitatul Cass, Michigan, autorităţile au raportat un deces şi mai mulţi răniţi.

„Mai multe structuri mari - inclusiv case şi hambare - au suferit daune care variază de la impacturi structurale majore până la distrugere completă”, se arată într-un comunicat.

Sute de persoane au rămas fără curent electric.

Băiat de 12 ani, printre victime

Şeriful comitatului Cass, Clint Roach, a anunţat, sâmbătă, că Silas Anderson, în vârstă de 12 ani, a murit din cauza unor leziuni nespecificate legate de fenomene meteo în Edwardsburg, Michigan.

„Silas era înconjurat de familie în momentul decesului”, a declarat biroul şerifului într-o postare pe reţelele de socializare.

Videoclipurile distribuite pe reţelele de socializare au arătat vârtejuri uriaşe care au măturat Union City şi bucăţi mari de moloz şi praf care zburau peste o parcare din oraşul Three Rivers.

Un locuitor din zonă a descris cum a văzut furtuna apropiindu-se.

„Ne-am uitat pe fereastră şi am văzut tornada coborând pe bulevard, iar acolo se află fiica mea, părinţii mei şi casa mea”, a declarat un locuitor din Three Rivers, Michigan, pentru CBS News, partenerul BBC din SUA. ”Am fost foarte recunoscător că Dumnezeu mi-a protejat fiica, mama, sora şi familia”, a arătat acesta.

Stare de urgenţă în Michigan

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a anunțat că a declarat stare de urgenţă pentru comitatele Branch, Cass şi St Joseph.

„Colaborăm cu echipele de urgenţă pentru a monitoriza situaţia şi a coordona resursele pentru cei afectaţi”, a spus ea.

„Sunt alături de familiile care şi-au pierdut persoanele dragi şi de locuitorii din Michigan care au fost răniţi ieri”, a adăugat ea.

Oficialii responsabili cu gestionarea situaţiilor de urgenţă au declarat că echipele locale de intervenţie continuă să cerceteze zonele afectate şi să înceapă eforturile de recuperare.

Pagube şi decese şi în Oklahoma

În Oklahoma, Jeff Moore, managerul de urgenţă, a declarat că o tornadă a provocat pagube pe o distanţă de aproximativ 6,4 km în comitatul Okmulgee, la aproximativ 48 km sud de Tulsa.

„Ne deplasăm cât mai repede posibil peste tot, eliberând drumurile cât mai repede posibil”, a spus Moore.

Două decese au fost raportate în Beggs, Oklahoma, potrivit biroului şerifului comitatul Okmulgee.

Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a declarat că a instituit starea de urgenţă în comitatele Alfalfa, Creek, Grant, Major, Okmulgee, Rogers, Tulsa şi Wagoner „pentru a se asigura că locuitorii din Oklahoma beneficiază de sprijinul şi resursele de care au nevoie după furtunile de aseară”.

