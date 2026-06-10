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Tortură, violuri, execuții simulate. Cum a fost transformat fostul Centru de Artă din Donețk într-o închisoare a abuzurilor (raport)

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Foto: Profimedia
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De la reper cultural la loc de abuz Supraviețuitorii descriu torturi, violuri și execuții simulate Probele sugerează că închisoarea rămâne activă

Un raport publicat de organizația Truth Hounds concluzionează că infracțiunile comise la centrul de detenție Izoliatsiia (Izolarea - trad.) din Donețkul ocupat de ruși ar putea constitui crime împotriva umanității. Pe baza a 30 de mărturii ale supraviețuitorilor și a altor dovezi, cercetătorii au documentat cazuri de tortură, violență sexuală, dispariții forțate și detenție ilegală, găsind totodată indicii că închisoarea rămâne activă la mai bine de un deceniu de la preluarea sa.

Crimele comise la faimosul centru de detenție Izoliatsiia din Donetskul ocupat ar putea constitui crime împotriva umanității, potrivit unui raport publicat luni de organizația ucraineană pentru drepturile omului Truth Hounds, scrie Kyiv Post.

Raportul arată că centrul a devenit locul unei campanii sistematice de detenție ilegală, tortură, violență sexuală și dispariții forțate după ce luptători înarmați din așa-numita „Republica Populară Donețk” (DPR) au preluat controlul asupra complexului la 9 iunie 2014.

Raportul se bazează pe 30 de mărturii ale supraviețuitorilor, interviuri cu instituții, investigații anterioare privind drepturile omului, dovezi documentare și cercetări din surse deschise.

„Probele disponibile susțin concluzia că aceste crime au făcut parte dintr-un atac generalizat sau sistematic împotriva populației civile și pot constitui crime împotriva umanității”, se arată în raport.

De la reper cultural la loc de abuz

Înainte de ocuparea de către Rusia a unor părți din estul Ucrainei, Izoliatsiia era unul dintre cele mai cunoscute centre de artă contemporană din Donețk.

Potrivit Truth Hounds, confiscarea locului l-a transformat dintr-o instituție culturală într-un centru de detenție folosit de autoritățile de ocupație pentru a intimida, pedepsi și reprima civilii.

Cercetătorii au urmărit evoluția închisorii, de la primele formațiuni armate din Donețkul ocupat până la așa-numitul „Minister al Securității de Stat” din cadrul RPD, identificând legături cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și cu alți oficiali ruși.

Raportul susține că abuzurile de la Izoliatsiia nu au fost acte izolate comise de indivizi, ci parte a unui sistem organizat care funcționa prin structuri de comandă bine stabilite.

Supraviețuitorii descriu torturi, violuri și execuții simulate

Foștii deținuți intervievați de Truth Hounds au descris tipare recurente de violență care s-au întins pe o perioadă de peste un deceniu.

Mărturiile colectate de cercetători includ relatări despre bătăi, electrocutare, poziții de stres, execuții simulate, izolare prelungită, refuzul tratamentului medical și amenințări la adresa membrilor familiei.

Supraviețuitorii au relatat, de asemenea, cazuri de viol, alte forme de violență sexuală, dezbrăcare forțată și umiliri grave.

Conform raportului, coerența mărturiilor sugerează existența unui sistem deliberat și coordonat de abuzuri.

Cercetătorii au identificat patru infracțiuni pentru care probele disponibile oferă cele mai solide dovezi: privarea ilegală de libertate, dispariția forțată, tortura și violența sexuală.

Probele sugerează că închisoarea rămâne activă

Truth Hounds a declarat că deținuții eliberați recent și probele din surse deschise indică faptul că complexul Izoliatsiia ar putea fi încă în funcțiune.

Cercetătorii au consultat imagini din satelit, care arată activitate de vehicule, materiale de construcție, lucrări de infrastructură și semne că clădirile complexului continuă să fie încălzite și întreținute.

„Deși acest material nu stabilește natura fiecărei activități de la Izoliatsiia, sugerează cu tărie că complexul nu a fost abandonat și că pericolul abuzurilor continue rămâne real”, se arată în raport.

Organizația a solicitat procurorilor ucraineni să continue anchetele nu numai împotriva autorilor direcți, ci și împotriva persoanelor aflate la niveluri superioare în lanțul de comandă, inclusiv a oficialilor legați de autoritățile de ocupație și de structurile de securitate ruse.

Truth Hounds a îndemnat, de asemenea, comunitatea internațională să sprijine eforturile de tragere la răspundere și să continue documentarea crimelor comise în centrele de detenție din teritoriile ocupate de Rusia.

Raportul susține că reformele legislative din Ucraina din 2024, care au introdus în legislația națională noțiunile de crime împotriva umanității și de răspundere a superiorilor, creează noi oportunități de urmărire penală a celor responsabili de abuzurile comise la Izoliatsiia.

Editor : B.P.

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